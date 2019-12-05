Cuộc đời có 3 việc dễ và 3 việc khó, đàn bà khôn ngoan luôn chọn những điều dễ dàng

Cuộc đời có 3 việc dễ và 3 việc khó, đàn bà khôn ngoan luôn tận dụng thanh xuân để làm những việc dễ trước, còn những chuyện khó quá sẽ bỏ qua.

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là biết yêu thương bản thân. Việc chăm sóc, yêu chiều bản thân là điều dễ dàng nhất. Nếu không làm được việc nhỏ nhặt này, bạn sẽ không thể nào làm được điều lớn lao. Muốn yêu thương người khác, trước hết, bạn phải biết yêu thương bản thân mình.

Đi làm kiếm tiền

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù độc thân hay đã có gia đình cũng hãy đi làm, kiếm tiền. Đây là việc làm dễ dàng giúp bạn có được cuộc sống bình yên. Nên nhớ đừng dựa vào túi tiền của đàn ông. Đừng chỉ ngồi không mà trông chờ vào công sức lao động của người khác. Đừng lười biếng, hãy chọn cho mình một công việc và nỗ lực hết sức để có được những thành quả tốt đẹp.

Cung phụng cha mẹ

Phụ nữ hãy làm tròn chữ hiếu khi còn có thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã đi làm có tiền, việc cung phụng cha mẹ chẳng phải điều khó khăn. Vì vậy hãy tận dụng thời gian để trả ơn cho người đã sinh ra mình. Bởi cha mẹ không còn nhiều thời gian để chờ bạn. Thế nên hãy làm những điều mình nên làm, đừng chờ đợi.

3 việc khó làm

Níu giữ một người đã thay lòng

Phụ nữ đừng dại níu kéo một người thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại nhất là theo đuổi, níu kéo người đã thay lòng. Bởi để giữ được lòng dạ của người đàn ông phản bội vô cùng khó khăn. Mà những việc khó quá thì nên bỏ qua. Thanh xuân ngắn ngủi, đừng vì một người không ra gì mà phí hoài những tháng năm tươi đẹp.

Làm vừa lòng thiên hạ

Muốn hạnh phúc đừng cố làm vừa lòng thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Miệng lưỡi thiên hạ, chín người mười ý, nay nói như thế này, mai lại nói khác. Vả lại sống ở đời có người thương mình, chắc chắn cũng có người ghét. Việc của bạn là sống đúng với bản chất của mình, đừng cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người.

Ưu tiên người khác hơn bản thân

Việc làm dại nhất của phụ nữ là đặt lợi ích của người khác trên bản thân. Bạn cứ nghĩ đó là việc tốt, là cao thượng. Nhưng thực tế đó chỉ là việc làm dại khờ nhất khiến bản thân phải sống cả đời trong mệt mỏi.