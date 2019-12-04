Đàn bà khôn ngoan phải nhìn thấu những điều này, hậu vận mới nở hoa

Phụ nữ yêu 04/12/2019 15:33

Đàn bà khôn ngoan nhìn thấu những điều này, càng về già càng có phúc lộc trời ban, luôn trẻ trung, yêu đời.

Khi hiểu rõ và cảm nhận sâu sắc những điều này, phụ nữ sẽ không còn bị tổn thương vì bất cứ chuyện gì. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, bạn cũng sẽ tỉnh táo vượt qua và sống hạnh phúc.

Nhìn thấu lời ngọt ngào của đàn ông

Đi qua nhiều tổn thương, đàn bà khôn ngoan sẽ phân biệt được đâu là lời ngọt ngào sáo rỗng của đàn ông. Họ biết người càng ngọt ngào càng không đáng tin. Khi nhìn thấu được lòng dạ của đàn ông, bạn mới thật sự trưởng thành và có được hạnh phúc.

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Đàn bà khôn ngoan đừng tin lời đàn ông hứa - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hạnh phúc khi không tin vào những gì mình nghe, chỉ tin vào những gì mình thấy. Không vì những lời ngọt ngào mà nghiêng ngả, đánh mất bản thân. Nghe hứa hẹn, họ chỉ tin vài phần, còn lại phải đợi đến khi nhìn thấy những hành động của người đàn ông đó.

Nhìn thấu lòng người gian dối

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Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng quá tin người - Ảnh minh họa: Internet

Ai rồi cũng sẽ bị lừa dối về tình cảm hoặc tiền bạc. Khi còn trẻ, bạn nhẹ dạ nên dễ bị lừa gạt. Nhưng khi đã trải qua tổn thương, bạn sẽ biết được ai thật lòng với mình. Khi nhận ra được điều này, hậu vận sau này của bạn sẽ có nhiều phúc báo.

Nhìn thấu việc cho vay mượn và lời hứa hẹn

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Hãy nói không với việc cho vay mượn để yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Khi trải qua nhiều rắc rối liên quan đến tiền bạc, bạn sẽ biết “đứng cho vay, quỳ đòi tiền” là như thế nào. Bạn hiểu "lời hứa gió bay". Khi khó khăn, ai cũng cam đoan sẽ không quên ơn nghĩa. Nhưng nên nhớ, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất trên đời.

Nhìn thấu lợi ích đi đôi với trách nhiệm

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Đừng nhận quà của người khác mà không cho đi - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan luôn biết ai cho mình thứ gì, chắc chắn sẽ có điều kiện đi kèm. Người khác không bao giờ vì lợi ích của bạn mà hạ thấp quyền lợi của họ xuống. Vì vậy đừng bao giờ nhận lời làm chuyện gì đó vượt quá quyền hạn, trách nhiệm của mình. Đặc biệt tránh nhận quà cáp mà không lý do. 

Nhìn thấu mối quan hệ lợi dụng

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Trong một mối quan hệ đều tồn tại sự lợi dụng lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này không ai thương bạn hết lòng mà không cần điều kiện, trừ cha mẹ. Người đàn bà dại luôn tin người khác thật lòng với mình. Còn đàn bà khôn luôn dè chừng với những mối quan hệ xung quanh. Họ luôn biết cân bằng giữa cho và nhận. Vì vậy đừng nhận của ai đó quá nhiều, trong khi bản thân thì không có khả năng đáp lại.  

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