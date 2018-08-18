Những cách gọi chồng về, vợ nào cũng nên biết

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đàn ông có những tính cách, sở thích khác nhau. Phụ nữ không nên áp dụng bừa những giải pháp mà người khác đã sử dụng. Vì biết đâu, cũng trường hợp đó, cũng cách hành xử đó nhưng lại cho kết quả trái ngược.

Chỉ khi có một sự đánh đổi nào đó, đàn ông mới chịu từ bỏ những thói quen và sở thích của mình. Một phụ nữ cá tính, biết được điểm yếu của chồng sẽ chủ động biến mình thành người cầm chuôi. Có trường hợp vợ dọa vặt lông con gà yêu quý của chồng để anh ấy phải về ngay tức khắc. Cũng có người rán cá cảnh của chồng lên để buộc chồng phải bỏ game,…

Phụ nữ hà khắc, kiểm soát chặt quá thời gian của chồng cũng không nên. Một người phụ nữ tinh tế sẽ biết nắm bắt được thói quen của chồng mà không can thiệp quá gay gắt. Chồng bạn đi đâu, làm gì, bạn đều biết được. Nhưng đừng biến mình thành một thám tử điều tra hành tung của chồng. Bạn có thể sử dụng điều đó để khiến chồng nghe lời mình răm rắp mà không phải căng thẳng.

Ra điều kiện và bắt chồng phải đánh đổi là một trong những cách làm phổ biến mà chị em ngày nay hay dùng để gọi chồng về. Đàn ông có thể không dễ dàng từ bỏ sở thích của mình, có thể tỏ ra là người cứng rắn và không chịu tác động từ người khác. Tuy nhiên, họ sẽ phải phát sợ khi nhận ra rằng người phụ nữ của họ không hề đơn giản. Phụ nữ sẵn sàng làm những điều mà đàn ông không muốn để anh ấy sợ và làm theo ý mình, đôi khi phụ nữ nên cá tính, và “liều” một chút.

Bạn nên biết chồng hay đi chơi với ai, ở đâu, thích làm gì,… thì sẽ tìm cách để đáp ứng nhu cầu đó cho họ. Bạn không nên để họ giấu giếm những chuyến đi chơi, những người bạn chí cốt cũng như những thú vui cá nhân. Khi bạn không ngăn cấm, tuyệt nhiên chồng bạn cũng sẽ không giấu giếm bạn làm gì. Sự thẳng thắn và cởi mở giữa hai người sẽ khiến cho bạn dễ dàng kiểm soát chồng hơn.

Để gọi chồng về hiệu quả, hãy nắm bắt thói quen và tâm lý của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạn mê chơi game, hãy dành cho chồng những khoảng thời gian rảnh rỗi, tạo điều kiện cho chồng được gặp gỡ bạn bè để vui chơi giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng. Đừng để chồng bạn phải nói dối đi đâu đó chỉ để chơi game hay làm bất cứ việc gì khác mà bạn không thích. Càng hiểu rõ, càng tâm lý, bạn sẽ nắm bắt được hành tung của chồng bạn dễ dàng hơn. Khi đó, không cần gọi, chồng bạn cũng sẽ tự khắc về với bạn lúc bạn cần.

Vợ hãy tự chăm sóc bản thân mình

Nhiều người chồng không muốn về nhà chỉ vì ở bên ngoài vui hơn. Họ không còn cảm thấy hứng khởi và vui vẻ khi về nhà nữa. Có vẻ như những mối quan hệ, những người bạn bên ngoài khiến cho họ được thư thái và hạnh phúc hơn khi ở bên vợ. Các người vợ cũng nên cân nhắc điều này để điều chỉnh hành vi, thói quen và hành động của mình sao cho chuẩn mực.

Không cách nào tốt bằng việc làm cho chồng luôn muốn tự về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử soi gương xem liệu so với khi mới yêu, bạn đã khác như thế nào? Ngoại hình, vóc dáng, cách ăn mặc, hành động và lời nói của bạn liệu có còn thu hút được chồng? Những món ăn bạn nấu có hợp với khẩu vị của chồng hay chỉ đơn giản là tiện đâu nấu đấy? Cách bày trí nhà cửa hay nuôi dạy con cái của bạn liệu có đủ để chồng bạn muốn quay trở về nhà ngay sau giờ tan làm? Những điều đó có vẻ thực dụng nhưng lại là sự thật. Đôi khi đàn ông không muốn nói ra nhưng họ đang thực sự cần những điều bé nhỏ nhất.

Gọi chồng trở về bằng những cuộc điện thoại, bằng tin nhắn, bằng những sự đe dọa hay ra điều kiện với chồng chỉ có tác dụng ở một thời điểm nào đó. Mà làm sao cho chồng bạn luôn có ý định trở về, luôn muốn trở về bên vợ cho dù có biết bao cuộc vui ngoài kia mới là điều quan trọng nhất.