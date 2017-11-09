Vợ gọi chồng về đón sinh nhật con trai nhưng chồng kêu bận, ai ngờ lúc hú hí với bồ lỡ ấn nút gọi lại và cái kết sốc khi cả vợ cùng con đều nghe

Tâm sự gia đình 09/11/2017 17:41

Vậy ra là sự thật....bố có bồ đúng không mẹ? Vậy ra lũ bạn con nói thấy bố đi nhà nghỉ với cô chân dài là đúng sự thật sao?

Gần 1 tháng nay nằm chung giường với chồng nhưng Nga cảm thấy xa lạ và mệt mỏi vô cùng kể từ khi cô phát hiện ra Tùng có nhân tình bên ngoài. Có lẽ với nhiều người phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh của cô thì sẽ lựa chọn cách đánh ghen kinh hoàng để lôi chồng khỏi tay cô bồ. Bản thân Nga nhiều lúc ấm ức cũng muốn làm một trận tơi bời, thế nhưng cô lại không thể. Nga sợ làm ầm lên thì người mất hết tất cả sẽ là cô chứ không phải bồ, hơn ai hết Nga còn yêu chồng và cô không muốn ly hôn để ảnh hưởng đến con cái của mình. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này cô sợ chính mình sẽ bị trầm cảm mất.

 Biết chồng có bồ, Nga vẫn phải làm ngơ như mọi chuyện vẫn ổn. Có một lần vì muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng thì Nga cố tình nấu mấy món mà Tùng thích,  vậy nhưng hì hục nấu cả buổi kết quả là hôm đó Tùng kêu bận không về vì có việc gấp. Nga chẳng nghi ngờ gì mà trái lại cô còn lo sợ chồng làm việc quá sức. Thế nhưng sau đó trái tim cô như bị bóp nghẹt khi cô bồ vênh váo.

- Mâm cơm của chị không đời nào níu kéo được anh Tùng đâu. Nói cho chị biết nhé...em và chồng chị giờ đang vui vẻ trong nhà nghỉ. Chồng chị chê chị không biết làm tình nên bắt em chiều tới 7 hiệp đây này. Chắc cả tháng nay chị không được chồng "đụng chạm" nhỉ? Đáng thương thật.

Vợ gọi chồng về đón sinh nhật con trai nhưng chồng kêu bận, ai ngờ lúc hú hí với bồ lỡ ấn nút gọi lại và cái kết sốc khi cả vợ cùng con đều nghe - Ảnh 1
Tại sao tôi phải sợ chứ? Đừng trách tôi...có trách thì trách chị làm vợ mà để chồng chán thôi. Ảnh minh họa: Internet

- Cô...cô đúng là loại phụ nữ khốn nạn. Cô xinh đẹp tại sao không chọn người đàn ông tử tế mà đi quyến rũ người đã có vợ chứ? Cô không sợ bị người đời chê cười ư?

- Tại sao tôi phải sợ chứ? Đừng trách tôi...có trách thì trách chị làm vợ mà để chồng chán thôi.

Nga chỉ biết bật khóc sau câu nói ấy của cô bồ, dù bị bồ giật chồng công khai như vậy nhưng mà Nga chẳng thể làm gì. Cô càng nhẫn nhịn thì Tùng càng được thể coi vợ đần đụt mà thoải mái đi ngoại tình.

Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó là sinh nhật của cậu con trai, trước khi đi chồng đi làm thì Nga đã nhắc chồng nhớ về sớm. Thế nhưng buổi tối hôm đó chờ đến 9 giờ tối mà vẫn không thấy chồng về Nga hốt hoảng gọi điện giục chồng. Thế nhưng Tùng quát lên.

- Gọi gì lắm thế...cô nghĩ tôi rảnh rỗi à? Đang phải cày mặt ra kiếm tiền cho mẹ con đây.

- Bận gì thì anh cũng cố về nhà chứ? Hôm nay sinh nhật con trai mình mà...

- Cô và con cứ ăn trước đi...sáng mai tôi bù cho con.

Nói rồi Tùng tắt máy, còn Nga thì cố gắng tươi tỉnh để đón sinh nhật cùng con trai. Vậy nhưng trong lúc Nga đi lấy bánh kem thì điện thoại đổ chuông. Con trai Nga hét lên...

- Mẹ ơi...là bố gọi.

- Con nghe máy đi...chắc bố xong việc rồi nên gọi bảo mẹ con mình chờ đấy.

Cậu con trai hí hửng bốc máy rồi bấm nút loa ngoài để cho mẹ nghe mình nghe nữa. Thế nhưng đầu dây bên kia im lặng rồi lại phát ra tiếng rên rỉ...

- Đêm nay anh ở với em cả đêm...nên chiều anh 7 hiệp nhé...

- Chỉ sợ anh không có sức ấy chứ? 

Vợ gọi chồng về đón sinh nhật con trai nhưng chồng kêu bận, ai ngờ lúc hú hí với bồ lỡ ấn nút gọi lại và cái kết sốc khi cả vợ cùng con đều nghe - Ảnh 2
Mẹ đừng giấu diếm con nữa. Chẳng phải mẹ đêm nào cũng lên phòng thờ ngồi khóc sao? Hóa ra tất cả là đúng...con sẽ đi tìm bố... Ảnh minh họa: Internet

Nga vội lao đến tắt điện thoại đi nhưng lúc đó cậu con trai hậm hực ném luôn điện thoại...

- Vậy ra là sự thật....bố có bồ đúng không mẹ? Vậy ra lũ bạn con nói thấy bố đi nhà nghỉ với cô chân dài là đúng sự thật sao? 

- Con bình tĩnh...không phải thế đâu....

- Mẹ đừng giấu diếm con nữa. Chẳng phải mẹ đêm nào cũng lên phòng thờ ngồi khóc sao? Hóa ra tất cả là đúng...con sẽ đi tìm bố...

Nói rồi cậu con trai lao ra đường, Nga cố đuổi theo thì lúc đó có một chiếc xe tải lao đến tông cậu con trai của cô ngã ra đường. Nga hét toáng lên cầu cứu...vì sốc quá cô cũng ngất xỉu đi. Đến khi tỉnh dậy Nga thấy mình nằm trong viện, lúc đó có cả bố mẹ chồng và bố mẹ Nga cùng ở đó.

- Con trai con đâu rồi...nó đâu.

- Bình tĩnh đi con. Thằng bé đang trong phòng phẫu thuật...con đang yếu...đừng để bị sốc...Chúng ta phải chờ kết quả từ bác sỹ....mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đúng lúc đó thì Tùng lao đến viện, vừa nhìn thấy chồng thì bao nhiêu uất ức Nga lao đến đánh chồng thậm tệ..

- Tất cả là vì anh...đêm qua anh có biết thằng bé đã nghe đoạn âm thanh rên rỉ của anh và cô ta trong điện thoại không hả? Anh sao có thể làm thế với con mình trong đêm sinh nhật của nó chứ? Nếu nó không đi tìm anh thì đâu ra nông nỗi này chứ...anh là đồ khốn...

Tất cả nhìn Tùng như kẻ tội đồ ai nấy đều quá sốc, nhìn cuộc gọi ấn nhầm anh biết tội mình to thế nào. Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn, chỉ cầu xin rằng đứa con sẽ không sao nếu không anh sẽ không dám đối mặt với vợ. Thế mới nói ngoại tình chưa bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp cả....

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Chẳng có trò chơi nào khiến người ta đau đến thấu tim gan. Cũng không có dụ dỗ nào đủ sức với một kẻ trưởng thành có trách nhiệm. Là các anh hèn kém với lương tri, với bản lĩnh và trách nhiệm của mình với gia đình.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình hôn nhân vợ chồng

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