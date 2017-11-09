Vợ chồng không muốn có lúc tới cả nhìn nhau cũng thấy chán thì phải đọc bài viết này!

Yêu - Hôn nhân 09/11/2017 06:03

Hôn nhân chính là như vậy, thăng trầm không thiếu, buồn vui cũng không ít. Quan trọng là làm sao để có thể cùng nhau đi qua hết những ngày vui buồn mà bên nhau đến đầu bạc răng long.

Hôn nhân là một câu chuyện dài, nào có là ngày một ngày hai mà thôi. Hôn nhân là chuyện cả đời, là dàn trải năm tháng dài đằng đẳng. Hôm nay đến với nhau vì nghĩ không thể thiếu nhau, nhưng sẽ có lúc mỏi mệt mà muốn rồi xa. Hôm nay nói yêu nhau đến chết đi sống lại, ngày mai cũng có khi nhạt thếch đến chán chê. Hôn nhân chính là như vậy, thăng trầm không thiếu, buồn vui cũng không ít. Quan trọng là làm sao để có thể cùng nhau đi qua hết những ngày vui buồn mà bên nhau đến đầu bạc răng long.

Những cặp với nhau dù sống với nhau đến năm 70 hay 80 tuổi vẫn luôn giữ những thói quen thế này mỗi ngày:

Dành cho nhau những cái  ôm và hôn

Vợ chồng đừng xem thường những cử chỉ thân mật dành cho nhau. Đôi khi những chiếc hôn và cái ôm còn quan trọng hơn cả chuyện phòng the nóng bỏng. Nhưng chính những hành động như đơn giản này lại giúp vợ chồng hâm nóng tình cảm. Sẽ có lúc điều chúng ta cần chỉ là những chiếc ôm khi mỏi mệt, vài nụ hôn khi kiệt sức, chỉ để nhắc nhau về sự gắn bó và mật thiết dành cho nhau.

Cuộc sống lắm bon chen, tất bật ngược xuôi, cơm áo gạo tiền cuồng chân. Nhưng vợ chồng dù mới cưới hay đã sống với nhau bao năm cũng đừng quên dành cho nhau những chiếc ôm, cái hôn mỗi ngày. Trước khi bước qua khỏi cánh cửa nhà, cứ cho nhau một nụ hôn mà bắt đầu một cuộc chiến mới. Đến tối khi về nhà, cứ ôm lấy nhau mà vỗ về vào giấc ngủ say cuối ngày.

Vợ chồng không muốn có lúc tới cả nhìn nhau cũng thấy chán thì phải đọc bài viết này! - Ảnh 1
Sẽ có lúc điều chúng ta cần chỉ là những chiếc ôm khi mỏi mệt, vài nụ hôn khi kiệt sức, chỉ để nhắc nhau về sự gắn bó và mật thiết dành cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đùa giỡn với nhau

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những ngày mỏi mệt vì những tất bật thường nhật. Chỉ cần vợ hay chồng cảm thấy không vui thì không khí của cả gia đình cũng sẽ im lìm đến ngột ngạt. Những khi như thế, người còn lại hãy cố gắng pha trò, hãy kể những chuyện vui vẻ để đối phương bớt muộn phiền. Đừng quên, chính những lúc thế này sẽ giúp hôn nhân nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Vợ chồng chính là cần nhau những lúc thế này. Một người tuyệt vọng, người còn lại sẽ khơi gợi niềm tin. Một người mỏi mệt, người kia sẽ tiếp thêm năng lượng. Có như thế thì vợ chồng mới vững lòng mà bên nhau qua giông tố.

Luôn tin tưởng nhau

Không có gì chắc chắn được rằng người bên ta sẽ một đời thủy chung. Vì cuộc đời mà, không gì là tuyệt đối, huống hồ cám dỗ nhiều, lòng người lại mỏng manh. Nhưng quan trọng là ta vẫn phải sống trọn vẹn nhất cho hiện tại. Đừng nghĩ chuyện xa vời làm gì, khó nói lắm, cứ nghĩ trọn cho hiện tại thôi. Đừng hứa hẹn thủy chung cho ngày sau, cứ chỉ có nhau cho hiện tại là được. Từ đó mà anh tin em, em cũng sẽ nguyện ý tin anh hết lòng. Dù rằng lòng tin chưa khi nào đủ sức cho một cái kết hoàn mĩ sau này. Nhưng niềm tin rồi sẽ giúp nhau thấu hiểu, sẽ chia và bên nhau qua mọi sóng gió. Tin tưởng luôn là chìa khóa vàng cho những cặp vợ chồng bên nhau đến đầu bạc răng long.

Dù vậy, cũng đừng tin đối phương một cách mù quáng. Tin tưởng chỉ có giá trị khi ta biết đặt đúng chỗ, đúng thời điểm.

Vợ chồng không muốn có lúc tới cả nhìn nhau cũng thấy chán thì phải đọc bài viết này! - Ảnh 2
Đừng nghĩ chuyện xa vời làm gì, khó nói lắm, cứ nghĩ trọn cho hiện tại thôi - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vô tâm với người bạn đời của mình

Hôn nhân là con số hai có đôi có cặp, chính là cả hai phải cùng vun đắp mới đủ đầy. Một người vô tâm thì người còn lại sẽ tổn thương. Một người hờ hững thì người kẻ sẽ muộn phiền. Vốn dĩ chỉ có hai người bên nhau, vẫn là phải vì nhau mà hạnh phúc, đừng có nhau mà bất hạnh. Do đó, dù là vì lý do gì, cũng đừng vô tâm với người bạn đời bên mình sớm hôm. Có bận rộn thế nào thì cũng dành vài phút mỗi ngày để biết buồn vui của nhau, hiểu những mong muốn của nhau. Hãy nhớ, hôn nhân là chúng ta sống cùng nhau, chứ không phải là cạnh nhau, nhé!

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Chẳng có trò chơi nào khiến người ta đau đến thấu tim gan. Cũng không có dụ dỗ nào đủ sức với một kẻ trưởng thành có trách nhiệm. Là các anh hèn kém với lương tri, với bản lĩnh và trách nhiệm của mình với gia đình.

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Từ khóa:   hôn nhân vợ chồng chán nhau

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