Đàn bà một lần đò sao phải tủi thân, vẫn khiến đàn ông nghiện không dứt thế này mà!

Quá khứ dở dang đã dạy họ rất nhiều về tình yêu và hôn nhân. Cũng từ đây mà họ có kinh nghiệm và kiến thức để bảo vệ và giữ gìn tình yêu, cũng như là hôn nhân tốt hơn. Họ luôn biết làm sao để tốt cho cả hai, biết khi nào là cần nắm, lúc nào là phải nới lỏng tay buông. Họ cũng nắm rõ tâm lý của đàn ông hơn, biết họ cần gì, muốn gì, và thế nào là thoải mái nhất. Cũng chính vì thế mà khi ở bên đàn bà từng ly hôn, đàn ông luôn cảm thấy dễ chịu đến mức khó lòng rời bỏ.

Đừng xem thường, phụ nữ từng ly hôn ngày nay luôn có thể tự lập, đủ sức kiếm tiền nuôi con đủ đầy. Không những thế, chia ly đã qua giúp họ có một nền tảng hiểu biết về những mối quan hệ. Họ luôn biết cách yêu thương sao cho đủ, trách nhiệm thế nào cho đúng để gia đình dù có ngã nghiêng với đời cũng không đổ vỡ. Và hơn hết, phụ nữ một lần đò còn đầy quyến rũ và khiến đàn ông nghiện khó rời vì những nét sau:

Đây rõ ràng là điều không phải người phụ nữ nào cũng có thể thấy, nếu họ chưa từng đi qua dở dang. Và phụ nữ từng ly hôn đã phải trả giá không ít để có bài học khó khăn này. Do đó, họ sẽ không bao giờ để những điều này tái diễn một lần nữa.

Phụ nữ từng ly hôn đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ nhiều mộng mơ. Họ không còn là những cô gái luôn đòi hỏi những điều lãng mạn hay không thực tế. Hôn nhân đã từng mài giũa họ để trở nên trở thành và thực tế hơn. Họ biết yêu thương bền vững không từ những mộng tưởng xa vời, mà là thực tế vì nhau cố gắng. Họ sẽ không đòi hỏi người đàn ông của mình những điều vô lý. Đơn giản là họ chỉ cần hành động thực tế, cần thiết và đủ đầy để khiến họ an lòng là đủ. Đàn bà từng ly hôn không cần điều màu mè phức tạp, lại chỉ cần chân tình giản đơn.

Thực tế, không mơ mộng

Hôn nhân từng giúp phụ nữ nhận ra tình yêu cần mơ mộng để duy trì, nhưng hôn nhân lại cần hiện thực để bền vững. Phụ nữ từng ly hôn hiểu rõ mộng tưởng không thể khiến hôn nhân hạnh phúc hơn. Họ sẽ không đòi hỏi đối phương những điều mơ hồ lãng mạn, với họ, hành động thiết thực mới là chân tình. Với đàn ông, đây là điều khiến họ an lòng và thoải mái nhất.

Thẳng thắn bày tỏ

Phụ nữ từng ly hôn luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cũng như tình cảm của mình. Đã qua rồi thời son trẻ e dè, lúng túng trong việc thể hiện mình, giờ họ hiểu học cách bày tỏ cần thiết trong hôn nhân thế nào. Sau đổ vỡ của hôn nhân, họ sợ những khoảng lặng không cùng nhịp đập, những lúc khó lòng giãi bày hết cùng nhau. Vì vậy, đàn bà từng ly hôn sẽ luôn rõ ràng nói lên suy nghĩ của mình, cũng không khiến đàn ông phải khó khăn đoán già đoán non. Và nhiều khi cũng là vì đã từng trải qua đổ vỡ, họ trân trọng thời gian hơn hết, vòng vo làm gì để thêm tốn kém?

Biết giá trị của những cuộc tranh cãi

Đàn ông luôn sợ những trận cãi vã, thậm chí là chiến tranh lạnh không hồi kết của phụ nữ. Nhưng đàn bà từng ly hôn luôn hiểu rõ giá trị của những cuộc tranh cãi. Họ không bừa bãi gây chuyện, càng không dễ dàng nóng tính mất kiếm soát. Cuộc hôn nhân đã qua dạy họ bài học rằng tranh cãi trong hôn nhân là để hiểu nhau hơn, chứ không phải để xa nhau. Vì vậy, họ luôn biết khi nào nên có cãi vã, khi nào nên im lặng và nhường nhịn. Và một khi có tranh cãi, chính là vì họ nghĩ đây là cần thiết để cả hai thấu hiểu nhau.

Trân trọng hạnh phúc hơn bao giờ hết

Với phụ nữ từng ly hôn, họ luôn hiểu rõ giá trị của tình yêu và hôn nhân. Chính vì từng không có được trọn vẹn nên họ càng biết giữ gìn và trân trọng hơn hết. Vì từng biết bất hạnh có mùi vị thế nào, họ càng mong muốn hạnh phúc. Từng biết chia ly phải trả giá ra sao, họ mới nỗ lực gìn giữ hạnh phúc đến cùng. Từng đánh mất chính là càng quý trọng khi có được. Hạnh phúc mỏng manh đến mức một khi lại có lần nữa, họ thế nào cũng giữ thật chặt. Họ đã kiên trì vượt qua những tháng ngày đổ vỡ, cũng chỉ là để đợi chờ hạnh phúc sau cùng này. Họ đã từng tuyệt vọng mà nghĩ rằng sẽ cứ thế mà sống đến cuối đời với những mất mát cũng không sao. Nhưng nếu đã có thể hy vọng, lại nắm giữ hạnh phúc một lần nữa, họ sẽ trân trọng hơn bao giờ hết…

Đàn bà dở dang, dư dả đổ vỡ và dư thừa kiên cường và quyến rũ cũng vì thế. Vì vậy mà đừng thắc mắc vì sao đàn ông vì vậy mà bất chấp hết thảy vẫn nguyện ngã lòng vào đàn bà từng ly hôn.