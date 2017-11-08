Sợ gì chồng tòm tèm của lạ, cứ thấy những điều này là biết ngay chồng luôn xem vợ là số 1!

Nhưng phụ nữ đừng vì những trò ngoại tình đầy rẫy ở đời mà nghi ngờ tình yêu của chồng. Vì rõ ràng nếu chồng vẫn âu yếm dành cho bạn những hành động thế này thì anh ấy chỉ biết có vợ mà thôi!

Hôn nhân không phải chuyện ngày một ngày hai, là cả một chặng đường dài cùng nhau bù đắp, bên nhau giữ gìn. Rồi sẽ có lúc không tránh nổi những mỏi mệt vì cơm áo gạo tiền, vì trách nhiệm bổn phận nặng nề. Người ta có thể vì yêu mà muốn ở bên nhau, nhưng lại sẵn sàng rời đi vì không chịu nổi áp lực và mỏi mệt của hôn nhân. Đó cũng là lý do sau bao khó khăn tìm thấy nhau, cùng nhau khóc cười, trở thành một tiếng vợ chồng của nhau mà phụ nữ nhiều khi vẫn lo lắng liệu đàn ông có còn yêu mình đủ nhiều?

Tình yêu của đàn ông không chỉ thể hiện ở những cái ôm, chiếc hôn khi chỉ có hai người. Tình yêu và thủy chung của đàn ông còn nằm ở cái nắm tay dù là bất cứ đâu. Anh ấy sẵn sàng nắm tay bạn trên con đường vắng người về nhà, hay thậm chí là nơi tấp nập người qua lại. Cái nắm tay của chồng không chỉ thể hiện sự sở hữu đạo mạo của đàn ông mà còn muốn nói với bạn rằng anh ấy luôn bên bạn. Dù là bên nhau 10 hay 20 năm, nếu chồng vẫn luôn giữ thói quen này thì bạn quả thật là người vợ may mắn rồi!

Luôn chọn đồ ăn, thức uống bạn yêu thích

Đàn ông thường vô tâm với những điều họ không lưu ý. Nhưng chỉ cần là trân trọng, yêu thương thật lòng thì tự khắc họ sẽ để tâm, dù là những điều nhỏ bé nhất. Họ sẽ luôn nhớ mùi nước hoa bạn thích là gì, màu sắc bạn yêu, hay thậm chí là gọi cho bạn cả đồ ăn, thức uống bạn muốn mà không cần hỏi. Đó không chỉ là cách đàn ông thể hiện sự quan tâm mà còn muốn bạn biết tình cảm của anh ấy luôn đủ lớn để chăm sóc cho bạn.

Sẵn sàng rửa chén giúp bạn

Dù là mới dọn về ở với nhau hay đã bên nhau bao lâu đi nữa, chồng cũng không ngần ngại giúp bạn rửa chén khi cần. Anh ấy không bận tâm chuyện đàn ông phải vào bếp hay phụ vợ chuyện nhà. Vì đơn giản, với chồng, đây là việc thể hiện sự san sẻ, giúp đỡ khi vợ mỏi mệt. Người chồng thế này chính là luôn yêu thương vợ, nghĩ suy cho cảm nhận và gánh nặng vợ phải một mình gánh vác.

“Em muốn sao cũng được”

Một câu nói thế này sẽ có hai ý nghĩa tùy theo cách chồng nói với bạn. Hoặc là chẳng ngó ngàng mà nói, hoặc là yêu chiều mà nói. Nếu là theo cách thứ hai, chính là vì chồng luôn xem trọng mong muốn của vợ. Với anh ấy, chỉ cần vợ vui là được, anh ấy sẽ cố gắng làm cho bằng được. Đây không hẳn là chiều chuộng quá đáng, mà chính là sự thể hiện yêu thương của đàn ông dành cho người phụ nữ của mình.

Dù không thích nhưng vẫn đi đến nơi bạn muốn tới

Dù nói là không thích ồn ào nhưng chồng vẫn cùng bạn đến tiệc tùng của bạn bè. Dù không muốn đi mua sắm nhưng vẫn đi cùng để xách đồ cho bạn. Thế này thì còn gì bằng nữa, rõ ràng chồng luôn xem bạn là ưu tiên số 1 rồi!

Luôn muốn rút ngắn thời gian cãi vã

Là vợ chồng thì phải cãi nhau. Nhưng dù bạn có từng sai rành rành thế nào thì anh ấy vẫn luôn cố gắng để mọi chuyện trở về vị trí cũ. Và dù là người đúng hay sai, anh ấy vẫn cố gắng rút ngắn thời gian chiến tranh lạnh. Thậm chí, chồng cũng có thể xin lỗi trước để vợ chồng hòa thuận với nhau. Điều này nói lên rằng với chồng, đúng sai vốn không quan trọng bằng việc có thể ở bên bạn vui vẻ và hòa thuận.

Luôn vì bạn sẵn sàng cất điện thoại, laptop sang một bên

Với nhiều ông chồng, điện thoại hay laptop luôn hấp dẫn hơn vợ mình. Nhưng nếu chồng bạn chỉ vì một câu đề nghị hay đơn giản là muốn dành thời gian cho bạn mà dẹp điện thoại, laptop sang một bên thì bạn nên trân trọng chồng hơn. Đơn giản vì đây là người chồng luôn xem trọng cảm xúc và thời gian khi cạnh vợ. Có thể thấy với anh ấy, vợ là điều luôn phải giữ gìn thật kỹ.

Luôn cố gắng tạo cho vợ bất ngờ

Qua những năm tháng yêu thương lãng mạn nhưng ngay khi đã là vợ chồng bao lâu, chồng cũng không bỏ thói quen tạo bất ngờ cho vợ. Vì anh ấy luôn mong có thể đem đến niềm vui cho vợ khi có thể.

Lấy được người chồng thế này, phụ nữ phải giữ thật chặt trong tay nhé!