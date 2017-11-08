Anh ngoại tình, sau 15 năm chung sống với vợ. Anh từng nói với tôi, ban đầu ngoại tình như một trò chơi anh muốn thử sau những tháng này chung chăn gối có phần nhàm chán với vợ. Như thói vui của những gã chồng thành đạt có mọi thứ trong tay, anh cứ nghĩ chơi vui một chút rồi lại trở về với vợ con. Với đàn ông như anh, đủ khôn ngoan để hiểu vợ con là điều không bao giờ được đánh mất. Nhưng anh lại không hay, ngoại tình là thứ thuốc nghiện, thử một lần sẽ không bao giờ có thể bỏ dễ dàng. Cảm giác mới mẻ thể xác, lén lút yêu đương, hứng thú chinh phục cứ cuồn cuộn nuốt lấy thủy chung nơi anh. Không phải chưa từng muốn trọn vẹn quay về, chưa từng hối hận tội lỗi. Chỉ là một khi cơn nghiện ngoại tình đã ập tới, lương tri nơi người chồng như anh hóa rồ, rồi như mất trí…

Vóc dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt tôi như co rúm theo từng tiếng khóc nức nở. Anh hỏi tôi, rốt cuộc thì anh phải làm gì đây, phải như thế nào đây? Tôi không trả lời, vì tôi biết, với anh bây giờ có làm gì cũng đã quá muộn rồi. Ngay cả chính bản thân anh cũng biết điều đó, vì vậy mà đàn ông từng hiển hách với đời lại có lúc chỉ có thể bất lực với nước mắt thế này…

Anh từng nhận mình là một kẻ tham lam, muốn cả nhân tình và vợ. Nhưng đời này vốn không ưu ái cho kẻ tham lam, trong hôn nhân lại càng không. Ngày vợ anh thấy những thước phim nhơ nhuốc của anh và nhân tình, cô ấy không chịu nổi mà lên cơn đau tim như thoi thóp suốt mấy tháng dài sau đó. Ba mẹ vợ anh cũng từ giờ phút đó mà đón con anh về, cấm anh một bước cũng không được tới gần mẹ con cô ấy. Giây phút đó anh mới biết mình đã đánh mất điều gì quan trọng nhất. Giờ trước mặt tôi đâu còn người đàn ông phong độ, tiếng tăm ai cũng nể, anh chỉ còn là người đàn ông mất hết vợ con. Mà với đàn ông, như thế đã là bại, là thua thảm hại một đời rồi.

Thật ra, những người đàn ông như anh tôi gặp không ít. Có người không phạm sai lầm lớn như anh, họ quay về trước khi mọi chuyện quá tệ. Cũng có người trở về với thứ tha và bao dung quá nhiều từ vợ. Và thậm chí còn có người ngang ngược với tội lỗi của mình, đã được thứ tha lại chưa một lần muốn hối lỗi. Nhưng tất cả họ, anh và cả những người đàn ông bội bạc ấy đều chưa từng có một cái kết tốt đẹp. Những chơi bời tình ái mê mệt rồi cũng phải trả giá bằng hối hận triền miên. Tham lam dục vọng ở đời rồi cũng trắng tay vợ con không còn…

Tôi luôn muốn hỏi họ, rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui để các anh bằng lòng đánh đổi với cái giá quá lớn như thế? Lúc các anh say đắm nhân tình, liệu có từng nhớ vợ đã từng bên các anh suốt năm tháng tuổi trẻ. Khi triền miên với vụn trộm, có từng nhớ vợ anh một mình chăm con cực khổ nhường nào. Đừng nói như lời trẻ dại, là trò chơi, là dụ dỗ. Chẳng có trò chơi nào khiến người ta đau đến thấu tim gan. Cũng không có dụ dỗ nào đủ sức với một kẻ trưởng thành có trách nhiệm. Là các anh hèn kém với lương tri, với bản lĩnh và trách nhiệm của mình với gia đình. Đàn ông ngoại tình, bội bạc nghĩa phụ thê chính là tự hủy hoại tự trọng và nhân phẩm của chính mình, các anh liệu có từng nghĩ qua?

Đàn ông, nếu đã là chồng, là cha thì hãy nhớ người ta có quyền ngả nghiêng lòng dạ vì tình cảm nhưng vẫn đủ sức giữ vững bản ngã vì nghĩa tình. Đàn ông hơn nhau không ở việc giàu sang chức tước, đàn ông hơn nhau nằm ở bản lĩnh quay về với vợ con sau cơn cám dỡ tội lỗi. Ở đời này cũng tham lam, kẻ nào cũng vì vị kỉ mà mưu cầu. Nhưng người ta hơn nhau vẫn là biết trong tay mình đang nắm giữ điều gì. Đời người thua thiệt chính là vì chỉ nhìn ngó cái mình không có mà phũ bỏ điều quý giá phải giữ gìn. Đừng để đến khi đánh mất rồi thì lại muộn màng.

Trước khi muốn có đàn bà của thiên hạ, phải nhớ bên cạnh mình đã có người vợ quý báu nhường nào, đàn ông nhé!