Sốc: Sau 2 năm chung sống, chồng ngỡ ngàng phát hiện lấy nhầm 'bác gái' 50 tuổi

Thế giới 14/08/2018 17:39

Mặc dù đã 50 tuổi nhưng người phụ nữ này lại khai mình chỉ mới 30 tuổi, lừa chồng trẻ suốt 2 năm trời chung sống.

Vụ việc trên được phát hiện khi cảnh sát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) tiến hành kiểm tra một tiệm làm móng trên địa bàn vì bí mật hoạt động mại dâm.

Theo thông tin từ Shanghaiist, vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi bị cảnh sát bắt giữ, chủ cơ sở làm móng khai rằng anh ta họ Lý (27 tuổi) vợ anh ta họ Lưu (30 tuổi, sinh vào tháng 10 năm 1988).

Sốc: Sau 2 năm chung sống, chồng ngỡ ngàng phát hiện lấy nhầm 'bác gái' 50 tuổi - Ảnh 1
Sự việc vô tình bị phát hiện khi cảnh sát điều tra cơ sở làm móng của gia đình anh Lý - Ảnh: Shanghaiist

Dựa vào thông tin anh Lý khai báo, cảnh sát tìm thông tin của người vợ trên cơ sở dữ liệu có sẵn tuy nhiên hình ảnh trên giấy tờ lại không giống ngoài đời thực.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người phụ nữ này thực chất mang họ Trương và đã 50 tuổi. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Trương buộc phải thừa nhận mình đã sử dụng giấy tờ giả. Trên thực tế, bà sinh vào tháng 7 năm 1968 chứ không phải tháng 10 năm 1988 như đã khai.

Theo thông tin trên giấy kết hôn thì anh Lý và bà Trương kết hôn vào năm 2016, khi đó anh mới 25 tuổi còn vợ anh đã 47 tuổi. Tuy nhiên, người chồng trẻ không hề hay biết sự thật này và luôn tin rằng vợ mình mới 30 tuổi.

Sốc: Sau 2 năm chung sống, chồng ngỡ ngàng phát hiện lấy nhầm 'bác gái' 50 tuổi - Ảnh 2
Giấy tờ tùy thân thật của bà Trương - Ảnh: Shanghaiist

 Anh Lý còn cho biết thêm, anh và vợ quen nhau cách đây hơn 10 năm. Khi đó anh 17 tuổi và vợ chỉ mới 20. Em gái của bà Trương cho biết, sở dĩ chị mình nói dối về tuổi thật vì sợ chồng không chấp nhận được sự chênh lệch về tuổi tác và việc bà đã ly dị trước đây.

Không rõ sau khi phát hiện sự thật này, cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu. Tuy nhiên trước mắt họ phải chịu 6 tháng tù giam và nộp phạt 5000 nhân dân tệ (hơn 16 triệu đồng) vì tội tổ chức mại dâm trái phép. Mọi người cho rằng đây là cơ hội để cả hai có thời gian suy nghĩ về tương lai của cả hai, đặc biệt là anh Lý.

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