Người phụ nữ khôn ngoan dù có yêu sâu thương đậm thế nào vẫn “tỉnh” để làm 3 việc khiến đàn ông càng mê đắm không rời

Phụ nữ yêu 26/06/2022 16:20

Phụ nữ khi yêu không giữ được cái đầu “tỉnh” thì như thiêu thân lao vào lửa, có ngày mất cả mạng sống.

Có thể tán tỉnh nhưng không chủ động theo đuổi

Người đàn bà quyến rũ nhưng không lẳng lơ. Họ có thể nói lời tán tỉnh làm đàn ông điêu đứng. Họ vẫn giữ tư thế kiêu kỳ, dễ dãi với đàn ông, nhưng cũng không có nghĩa là họ không động lòng trước đàn ông. Người phụ nữ thông minh biết cách nuôi dưỡng nhiệt tình và sức tò mò ở đàn ông. Họ vừa thả vừa giữ, vừa tán tỉnh vừa thách thức.

Và đặc biệt, một người phụ nữ đẳng cấp không bao giờ chủ động theo đuổi đàn ông. Nhiều người cho rằng phụ nữ thì vẫn có thể “cọc đi tìm trâu”, mạnh dạn và quyết liệt cũng là một kiểu cá tính. Nhưng trời sinh đàn ông là phái mạnh, là kẻ khao khát chinh phục. Đó là bản chất đặc trưng của đàn ông, có theo đuổi thì mới biết trân trọng, khó chinh phục thì mới sợ mất. Bởi thế, phụ nữ càng dâng mình cho đàn ông, càng cố sà vào họ thì họ càng thấy chẳng có gì thú vị.

Phụ nữ nên thể hiện cá tính, quan điểm kiên định của mình trong tình yêu, thích thì nói, yêu thì nắm bắt. Nhưng quyền chủ động vẫn là nên để đàn ông nắm giữ. Huống hồ, bạn có thể nhận thấy chỉ đàn ông thật sự muốn có bạn mới chủ động giữ lấy bạn. Ngược lại, đàn ông để bạn mải miết theo đuổi thì chính là với bạn chẳng có mấy phần thật lòng.

Và thay vì theo đuổi đàn ông, phụ nữ hãy theo đuổi phiên bản hoàn hảo hơn của mình. Theo đuổi đàn ông chưa chắc có "lợi ích" lâu dài, nhưng chính mình ngày một hoàn thiện hơn thì hoàn toàn có lợi cả đời.

Người phụ nữ khôn ngoan dù có yêu sâu thương đậm thế nào vẫn “tỉnh” để làm 3 việc khiến đàn ông càng mê đắm không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm trao đi phải có giới hạn

Phụ nữ khi yêu dại dột nhất là cho đi 100% tình cảm trong lòng. Chính là khi yêu một người là như trao hết cho đối phương từng tấc trong tim, nguyện ý không tiếc nuối. Họ cho rằng đó là dũng khí khi yêu, là hết mình hết lòng. Nhưng liệu có từng lường trước sẽ có ngày bị phản bội thì họ còn có đường lui nào cho chính mình?

Con người với chuyện tình cảm không nên toan tính, nhưng tình yêu cũng là một khoản đầu tư quan trọng trong đời phụ nữ. Đã đầu tư thì phải có rủi có may, có tiến có lùi. Người đàn bà thông minh thì dù có yêu say đắm thế nào vẫn giữ lại một chút ít cho mình. Họ sẽ không giao phó cả con tim, cuộc sống cho đàn ông. Họ chỉ muốn yêu, không muốn phụ thuộc. Và họ cũng đặt một giới hạn với đàn ông, dù là tình yêu trao đi, hay bao dung tha thứ cũng đều có định lượng. Chỉ cần đàn ông vượt ranh giới, họ sẽ kết thúc dứt tình không luyến tiếc.

Phụ nữ “tỉnh” khi yêu thế này không hề thực dụng. Họ khi yêu không dối lừa, thật lòng đối đãi. Chỉ là họ chọn cách yêu cho bản thân một lối thoát, để chính mình không suy sụp ủy lụy bi thương.

Hơn hết, cách yêu này của phụ nữ luôn đặt đàn ông vào tâm thế không thể bất cẩn, chủ quan mà đánh mất đối phương. Vì đàn ông sẽ hiểu chỉ cần chạm tới ranh giới kia, họ chắc chắn sẽ lãnh cái kết không vui vẻ.

Giỏi chờ đợi

Người phụ nữ khôn ngoan giỏi chờ đợi, không có nghĩa là cam chịu đợi đàn ông vui chơi thỏa thích trở về. Phụ nữ đẳng cấp chờ đợi nhàn nhã, không bất an sợ hãi, không rối lòng ghen tuông, kể cả khi đàn ông ra ngoài hẹn hò với bạn bè. Bởi họ có cuộc sống và niềm vui riêng. Họ không cần đàn ông kề cận bên họ mỗi phút mỗi giây. Người phụ nữ giỏi chờ đợi trong thảnh thơi, vui vẻ càng khiến đàn ông nhanh chóng trở về nhà.

Chờ đợi cũng là cách để cho cả hai khoảng lặng, để có điểm nhấn trong tình cảm. Phụ nữ càng giữ phong thái cao trong tình yêu càng kiên nhẫn chờ đợi vào lúc này. Họ không nao núng, vội vã buộc đàn ông lên tiếng. Họ cho đàn ông thời gian suy nghĩ, còn mình thì từ tốn tìm kiếm không gian riêng yên tĩnh. Đôi khi, đàn ông càng bị “bỏ bê” lại càng mong muốn bạn chú ý tới họ.

Phụ nữ hôm nay đừng ước mình là nàng công chúa đợi đàn ông mang đến niềm vui và hạnh phúc. Hãy là nữ hoàng trong chính vương quốc của mình, kiêu hãnh, tự do và rực rỡ. Thế thì có người đàn ông nào lại không chủ động mê say bạn?

Đàn bà một đời chồng: Chẳng lo thiếu đàn ông mà chỉ sợ thiếu thứ này!

Đàn bà một đời chồng: Chẳng lo thiếu đàn ông mà chỉ sợ thiếu thứ này!

Thiếu chồng thì đã sao. Đàn bà vẫn tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình, lao động kiếm tiền nuôi con. Vẫn còn đó bạn bè, người thân, những người thương yêu mình sâu nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân phụ nữ Phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này