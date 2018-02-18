Người khôn ngoan sẽ không bao giờ nói ra những điều này, ai cũng phải nằm lòng

Chỉ người dại mới nói những lời tự chuốc họa vào thân dưới đây, người khôn ngoan sẽ không bao giờ dại dột phạm phải.

Những người khôn ngoan, dù rơi vào đáy vực cùng cực cũng không bao giờ cho phép mình thốt lên những lời vô nghĩa, bất lịch sự. Họ hiểu rằng “giận quá mất khôn”, chỉ khi bình tĩnh ta mới đủ bản lĩnh để đối đầu với thách thức phía trước. Chưa kể, những lời khó nghe khi bực dọc có thể khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lại khiến người nghe bị ảnh hưởng tiêu cực.

Những khi có chuyện không may, hay thất bại trong công việc ai cũng chùn lòng, bực dọc và buồn thương. Tuy nhiên, thay vì chán nản, tuyệt vọng và tuôn ra những lời nói bất lịch sự như người dại khờ, người khôn ngoan sẽ cư xử hoàn toàn khác.

Nói xấu người khác chỉ khiến người nghe nghĩ xấu về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Lời nói xấu người khác

Những người nói xấu ta là những người luôn ganh ghét, đố kỵ và hằn học với những gì ta đang có. Chính vì thế, họ luôn muốn chà đạp, thậm chí dìm ta xuống đáy vực để ngang hàng với họ. Thay vì ra sức trả thủ kẻ đã hãm hại mình như người khờ dại, người khôn ngoan sẽ không hạ mình ngang hàng với người xấu mà sẽ dùng sự tử tế để đáp trả. Họ khiến đối phương phải tự thấy chột dạ, tự thấy mình thấp kém mà ngưng ngay hành động trái quấy của mình lại.

Đừng khen chê hay đánh giá một ai, bởi bạn chưa chắc đã đủ khả năng làm điều ấy một cách công tâm - Ảnh minh họa: Internet

Lời đánh giá người khác

Những lời nhận xét, đánh giá người khác đôi khi chỉ là những suy nghĩ cảm tính ta buột miệng nói ra. Tuy nhiên, những lời đánh giá mang tính miệt thị, với chiều hướng xấu luôn gây nên sự tổn thương với người tiếp nhận dù họ không nói ra. Vậy nên, thay vì làm mất lòng người khác, người khôn ngoan không bao giờ tùy tiện đánh giá về người khác, bởi họ hiểu rõ sức nặng của lời nói.

Cuộc đời không bao giờ công bằng với tất cả, thay vì oán thán bạn hãy học cách tự vẽ nên đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Lời oán giận

Cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có số mệnh của riêng mình. Khổ cực, thất bại hay những bất công mà ta đang chịu đựng hôm nay chính là bàn đạp để đưa ta đến với thành công ngày mai. Thay vì nói những lời oán giận cuộc đời, trách móc trời đất bạn hãy học cách chấp nhận thực tại và nỗ lực vươn lên. Hãy để người khác thấy rằng, chỉ cần có một thái độ sống tích cực đời bạn sẽ luôn tươi sáng.