Sau đây là những điều phụ nữ thông minh làm hậu ly hôn để có thể hạnh phúc cả đời, dù độc thân hay đã kết hôn chị em hãy đọc ít nhất một lần.

Ly hôn, dù với nguyên nhân nào cũng khiến người trong cuộc mất mát, tổn thương. Tuy nhiên, nếu đàn ông nhanh chóng lấy lại phong độ, trở lại đời sống độc thân một cách dễ dàng thì phụ nữ lại không như thế. Họ nặng tình, dằn vặt và nhốt mình trong khổ đau suốt một thời gian dài. Chờ đến khi mọi chuyện nguôi ngoai, giật mình nhìn lại đàn bà lỡ dở một đời chồng mới nhận ra mình đã bỏ lỡ tuổi xuân cho quá khứ.

Nếu trước đây, vợ chồng cùng chung tay kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình, người phụ nữ hi sinh sự thăng tiến trong sự nghiệp để chăm sóc gia đình, nhường cơ hội cho chồng phát triển. Thì giờ đây, khi không còn người đàn ông làm trụ cột, phụ nữ càng phải nỗ lực không ngừng để kiếm tiền và sống thoải mái.

Hãy gác những đớn đau, trống trải và cô đơn sang một bên. Đàn bà khôn không bao giờ cho phép mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác, nhất là với người cũ.

2.Không căm thù đàn ông

Chồng cũ của bạn có thể là người đàn ông không hoàn hảo, anh ấy đã khiến bạn tổn thương vì vô tâm, ngoại tình hay ham mê cờ bạc. Tuy nhiên, đấy chỉ là chồng bạn, đàn ông trên đời không phải ai cũng thế. Đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, đừng vì một lần gãy đổ mà khép lại lòng mình.

Chỉ cần phụ nữ cho người khác cơ hội được yêu thương mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được yêu thương. Đừng bao giờ đóng chặt lòng mình, cũng đừng để những tháng ngày sau ly hôn của mình trở nên bi lụy, cô quạnh.

Khi không có chồng cùng chia sẻ việc nhà, chăm con phụ nữ lại càng phải bản lĩnh hơn để con cái không bị thiếu hụt yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

3. Chăm sóc con cái chu đáo

Sự chia lìa của bố mẹ sẽ làm con cái hụt hẫng, chông chênh vô cùng. Tuy nhiên, phụ nữ đừng vì thế mà tuyệt vọng hay cảm thấy có lỗi với con. Chị em hãy dành cho con tình yêu thương, sự quan tâm, âu yếm và nuôi dạy con tử tế để trẻ hiểu rằng dù bố mẹ không có hôn nhân hạnh phúc nhưng con luôn xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương.

Khi lớn lên, trẻ sẽ hiểu rằng việc rời bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là quyết định bố mẹ chúng nên làm.

4.Tút tát vẻ ngoài

Bạn hãy nhớ lại xem, từ khi lấy chồng đã bao giờ bạn được sống cho chính mình, cưng chiều chính mình. Chị em đã luôn phải tiết kiệm chi tiêu cho chính mình và dành phần tiền ấy để chăm sóc cho chồng, cho con. Giờ đây, phụ nữ đừng bỏ bê mình nữa, phải yêu lấy mình, phải luôn xinh đẹp bởi nhan sắc cũng chính là tài sản vô giá chị em nên giữ gìn, trân quý.

Chồng cũ đã là quá khứ, những sai lầm anh ấy gây nên cũng đã là quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

5. Không oán hận chồng cũ

Dù trong quá khứ chồng cũ đã làm nhiều việc có lỗi với bạn, thế nhưng khi đã ly hôn cả hai nên học thứ tha và bình thường mối quan hệ. Đừng dùng thái độ hằn học, đay nghiến hay miệt thị với đối phương bởi dù không phải là người đàn ông tốt, người chồng tốt nhưng anh ấy vẫn là cha của con bạn.

Là mẹ, bạn đừng bao giờ nói xấu bố của con mình, hãy để trẻ giữ mãi những hình ảnh tốt đẹp về cha mình.