Với đàn bà khôn, ngoài đàn ông đời họ còn có bản thân, gia đình, bạn bè, sự nghiệp. Họ chẳng bao giờ dại dột đánh đổi tất cả chỉ để sở hữu một người đàn ông, họ càng không mù quáng thứ tha khi đàn ông bội bạc. Đàn bà khôn hiểu rằng, muốn hạnh phúc trước tiên đàn bà phải yêu lấy chính mình.

Là phụ nữ, ai cũng mong có được một tình yêu trọn vẹn, một người đàn ông có thể khiến mình hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu đàn bà dại xem đàn ông là cả cuộc đời mình thì đàn bà khôn chỉ xem đàn ông là một phần của cuộc sống.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn không bao giờ làm khi yêu, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ:

Với đàn bà khôn, tình yêu cũng cần có sự công bằng, nếu đối phương yêu thương họ hết lòng họ cũng sẽ dành chính yêu thương ấy để đáp lại. Ngược lại, nếu bị đối phương lợi dụng tiền bạc, xác thân hay phát hiện mình bị phản bội đàn bà khôn sẽ ngay lập tức đá phăng gã đàn ông xấu xa ra khỏi đời mình. Nàng hiểu rằng, dành thời gian cho người không xứng đáng là phí hoài thanh xuân của chính mình.

2. Cho đối phương biết mình có bao nhiêu tiền

Yêu nhau thật lòng không có nghĩa ta phải tiết lộ mọi thông tin cá nhân với đối phương, tiền bạc là một trong những ví dụ điển hình. Phụ nữ nên nhớ, việc bạn có bao nhiêu tiền, tài sản gồm những gì, thu nhập bao nhiêu là những thông tin cá nhân tuyệt đối không được cho ai biết, nhất là đàn ông nếu không đừng trách vì sao mình bị lợi dụng tiền bạc.

Khi yêu, thay vì giấu đi chính mình để được lòng đối phương đàn bà khôn sẽ thoải mái thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

3.Giấu diếm cảm xúc thật

Phụ nữ thường bị câu nói “một sự nhịn chín sự lành” kìm kẹp, khiến họ luôn phải nín nhịn những bực dọc, khó chịu trong lòng để tránh bất hòa. Họ quên mất rằng, trong tình yêu cả hai cần tôn trọng cảm xúc của nhau. Ngoài ra, thay vì bắt đàn ông tự đoán xem mình muốn gì đàn bà khôn sẽ thẳng thắn nói cho đối phương biết mong muốn của mình.

4.Kiểm soát đối phương

Dù là đàn ông hay phụ nữ, ngoài tình yêu đôi lứa còn có cả các mối quan hệ khác. Đàn bà khôn không bao giờ cố gắng kiểm soát đàn ông, càng không bắt đàn ông phải khai báo việc họ đi đâu, với ai, làm gì. Với những phụ nữ thông minh, thay vì kiểm soát thân xác đàn ông họ sẽ ra sức có được trái tim đàn ông. Chính tình yêu sẽ dư sức khiến chàng dù đi đâu cũng muốn nhanh chóng quay về bên người phụ nữ của mình.

Với phụ nữ thông minh, một người chồng giàu có không bao giờ là mục tiêu của họ nếu anh ta thiếu sự tôn trọng, thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

5.Dựa dẫm đàn ông

Đàn bà muốn hạnh phúc phải độc lập, phải tự kiếm tiền, có công việc mình yêu thích và không bao giờ cho mình quyền dựa dẫm đàn ông. Ngoài ra, nếu gặp phải đàn ông hứa hẹn “sau này cưới nhau, em chỉ cần ở nhà chăm con thôi, còn lại anh sẽ lo hết” họ sẽ tránh xa thay vì lại gần như đàn bà dại. Đàn bà khôn hiểu rằng, chỉ đàn ông gia trưởng, bảo thủ mới nghĩ đến chuyện nhốt người đàn bà của mình trong bốn bức tường hôn nhân.

6. Chấp nhận thứ tha cho kẻ phản bội

Ngoại tình không chỉ là cám dỗ như đàn ông vẫn thường biện minh, thực chất nó là bản chất thấm nhuần từ trong con người của đối phương. Đàn bà đừng dại dột hi sinh, chấp nhận thứ tha cho kẻ bội bạc. Bởi ngoại tình như thuốc phiện, dù có thể cai được nhưng rất dễ tái nghiện.

Cuối cùng, đàn bà khôn không bao giờ tùy tiện dựa vào bờ vai của bất cứ ai chỉ vì cô đơn bởi họ hiểu rằng như thế là tàn nhẫn với cả hai.