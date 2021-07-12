Người đàn ông thường nói 3 câu này chứng tỏ không hề yêu bạn

Muốn biết đàn ông yêu bạn hay không, cứ nhìn vào hành động, lời nói của anh ấy dành cho bạn. Nếu đàn ông không yêu bạn thì sẽ thường nói 3 câu này.

Một người đàn ông chân thành yêu thương bạn, ít nhất là có tình cảm với bạn thì sẽ luôn muốn tìm hiểu, trò chuyện với bạn. Trao đổi, chia sẻ cùng nhau là một phần trong mối tình cảm yêu đương và hôn nhân.

Đàn ông thoáng tính khác với đàn ông không yêu thương. Đàn ông thoáng tính đến mấy thì vẫn sẽ bày tỏ ý kiến của mình, muốn biết bạn muốn gì. Còn đàn ông khi đã không yêu bạn thì lại thấy phiền phức vì những câu hỏi, vẻ mặt lưỡng lự của bạn. Chẳng phải là anh ta vô tâm, mà là tâm anh ta không hề đặt nơi bạn.

Nếu đàn ông không yêu bạn thì họ sẽ không quan tâm những lựa chọn, mong muốn, ý kiến của bạn. Bạn làm thế nào, muốn gì, lựa chọn ra sao cũng không liên quan đến anh ấy. Vì không yêu nên anh ấy không thể cho bạn ý kiến, càng không muốn biết bạn như thế nào.

Phụ nữ có thể lấy người đàn ông yêu mình ít, nhưng đừng lấy người đến một chút để tâm cũng không dành cho mình. Bởi cuộc đời này rất dài, một lần mười năm đằng đẳng, bạn liệu có chịu đựng được người luôn nói câu “tùy em” với mình không?

“Anh không nhớ nữa”

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn thì dù là điều ngay cả người xung quanh bạn đều biết thì anh ấy vẫn cứ quên. - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi không yêu bạn thường nói câu này. Anh ấy không nhớ bạn ghét ăn cá, không nhớ bạn từng nói những gì, không nhớ bạn đã dặn dò gì, thậm chí anh ấy cũng không nhớ những điều thật sự quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Chẳng phải vì anh ấy quá bận để nhớ, cũng không phải vì đãng trí hay quên, mà là vì bạn không đủ quan trọng để anh ấy ghi nhớ.

Phụ nữ không nên khắt khe với người đàn ông của mình, càng không nên bắt anh ấy phải nhớ ti tỉ thứ nhỏ nhặt mà mình yêu cầu. Nhưng người đàn ông có lòng với bạn sẽ nhớ những gì bạn cho là quan trọng nhất, sẽ biết thể hiện tình yêu với bạn. Ngược lại, đàn ông không yêu bạn thì dù là điều ngay cả người xung quanh bạn đều biết thì anh ấy vẫn cứ quên.

“Sao anh biết được em nghĩ gì?”

Đàn ông như thế, một là yêu bạn ít ỏi thảm hại, hoặc là trong lòng vốn không hề có bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đây thường là câu cửa miệng của người đàn ông không quan tâm, cố gắng tìm hiểu về bạn. Khi bạn trách anh ấy vô tâm, không để ý đến bạn thì anh ấy sẽ trả lời bằng câu nói đó.

Kỳ thực, có một kiểu đàn ông vô tâm tàn nhẫn nhất với phụ nữ, chính là anh ấy luôn nói vì sao bạn không nói, phải nói thì anh ấy mới biết. Nhưng thật ra, nếu người đã quan tâm thì cần gì bạn phải nói? Nếu người ấy chủ động muốn biết thì cũng chẳng có lúc bạn trách hờn. Đàn ông như thế, một là yêu bạn ít ỏi thảm hại, hoặc là trong lòng vốn không hề có bạn.

Phụ nữ ở đời không yêu thì thôi, không lấy chồng cũng chẳng sao, nhưng đã yêu, đã kết hôn thì nhất định phải chọn người toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Đừng chọn người đến một chút quan tâm cũng không cho bạn.