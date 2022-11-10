Người đàn ông nói những lời này khi cãi nhau thì căn bản anh ta không hề yêu bạn

Nếu như trong các cuộc cãi nhau mà không để ý đến cảm nhận của đối phương thì không chỉ căn bản không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Trong lúc cãi nhau dù có nóng giận như thế nào cũng phải biết bản thân nên nói những gì, có vấn đề liền phải nghĩ cách giải quyết chứ đừng nên giận quá mất khôn sẽ khiến sự việc càng tồi tệ.

Trong lúc cãi nhau có thể cả hai không thể giữ được sự bình tĩnh nhưng dù cho như vậy ít nhất cũng phải suy xét đến cảm giác của đối phương. Phải biết rằng có những lời tuyệt đối không thể nói ra, dù sao cũng yêu nhau, đâu phải kẻ thù, không nên dùng lời nói làm tổn thương lẫn nhau. Nếu như một người đàn ông khi cãi nhau nói ra những câu này thì nói rõ rằng anh ta căn bản chính là không yêu bạn, đừng từ lừa dối chính mình.

Mỗi cuộc cãi vả đều có nguyên nhân của nó, nhất định là cả hai trong lúc đó đã xuất hiện vấn đề cần phải giải quyết gây nên mâu thuẫn, xung đột, ý kiến bất đồng. Sau khi mâu thuẫn và xung đột nảy sinh, thật ra cả hai đều nên lùi lại một bước đem hiểu lầm giải quyết từng chút một thì sẽ không nảy sinh thêm vấn đề.

Sợ nhất là trong lúc căng thẳng anh ta liền nói ra câu: "Nếu em đã nghĩ như thế thì anh cũng không còn cách nào". Câu nói này có thể trực tiếp cho bạn thấy anh ta đáng thiếu kiên nhẫn với bạn. Bất cứ người phụ nữ đang tức giận nào nghe thấy câu này đều sẽ đặc biệt tổn thương. Bạn sẽ cảm thấy anh ta cuối cùng đã từ bỏ bạn, chán nản đến một câu cũng chẳng thèm giải thích. Cho nên nếu như anh ta đã nhẫn tâm nói với bạn câu lạnh lùng như thế thì căn bản là không yêu bạn, không phải như vậy anh ta cũng sẽ chẳng đành lòng để bạn bị tổn thương.

Em làm anh rất mất mặt

Cơ sở của tình yêu là sự hấp dẫn lẫn nhau, cho nên kho một người đàn ông cảm thấy bạn đối với anh ta không còn sức hấp dẫn nói rõ rằng anh ta đã chẳng còn yêu bạn nữa. Anh ta thể hiện ngày càng ghét bỏ bạn, so với người từng yêu bạn say đắm trước đây hoàn toàn khác nhau. Nếu như một người đàn ông thật sự yêu bạn thì lúc thấy bạn rơi vào tình trạng khó xử, lúng túng sẽ sẵn lòng cùng bạn giải quyết tình huống, nghĩ cách giúp bạn giải quyết vấn đề chứ không phải ghét bỏ bạn, cảm thấy bạn làm anh ta mất mặt. Cho nên nếu như một người đàn ông khi cãi nhau nói lời quá đáng như vậy chắc chắn anh ta không yêu bạn, thậm chí đang bắt đầu ghét bỏ bạn, bạn đừng nên ngốc nghếch phí thời gian với anh ta.

Em không xứng với anh

Một người đàn ông khi thật lòng yêu một cô gái thì anh ta sẽ cảm thấy bạn luôn phát sáng lấp lánh, có sức hấp dẫn không thể chối từ, sẽ luôn cảm thấy bạn cực kỳ quyến rũ. Thậm chí vì rất yêu bạn mà tự cảm thấy tự ti, mặc cảm, cảm thấy anh ta không xứng với bạn. Thế nhưng nếu anh ta cảm thấy bạn không xứng với anh ta thì nói rõ trong lòng anh ta đã không có bạn, anh ta còn có thể cảm thấy rằng mình có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn, tâm tư của anh ta vốn dĩ đã không còn ở chỗ bạn. Vì vậy, người đàn ông đã nói như vậy rồi thì bạn phải hiểu mà rời xa anh ta ngay.

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, mù quáng vứt bỏ tôn nghiêm của mình cũng chưa chắc đã có được tình yêu mà có khi chỉ khiến bạn thêm tổn thương. Phàm là hai người yêu nhau thì cho dù có cãi nhau, mâu thuẫn thế nào cũng sẽ không có những câu nói quá đáng, gây sát thương như thế.