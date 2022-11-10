Kẻ phản bội trong hôn nhân nhất định đều phải chịu sự trừng phạt. Nhiều người nghĩ rằng đàn ông sau khi ngoại tình đại đa số người phụ nữ đều sẽ mềm lòng tha thứ, thế nhưng phụ nữ sau khi ngoại tình sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt cực kỳ tàn nhẫn. Cuối cùng người phụ nữ ngoại tình sẽ chẳng còn gì cả, thứ còn lại chỉ là sự cô độc. Vậy người phụ nữ ngoại tình trong hôn nhân rốt cuộc sẽ nhận lãnh kết cục gì? Cùng xem câu chuyện dưới đây.

Tiểu Hà từng là một nữ thần ở trường đại học, được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô nàng rất kiêu ngạo, không để những nam sinh ấy ở trong mắt. Tiêu chuẩn của cô rất cao, rất kén chọn nên vẫn không hề hẹn hò với ai, cảm giác ai cũng không lọt vào mắt mình. Theo thời gian, Tiểu Hà cũng không còn trẻ nữa, cũng đã sắp 30 tuổi nhưng vẫn chưa yêu ai. Trong khi đó những chàng trai từng bị cô lơ đi thì nay đã cưới vợ sinh con, hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu Hà bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của mình như một trò cười. Sau đó cha mẹ của cô cũng đã sốt ruột, sắp xếp cho cô đi xem mắt.

Tiểu Hà lúc này không còn dám kén chọn nữa, trong số những đối tượng xem mắt kia có một người đàn ông để lại ấn tượng tốt cho Tiểu Hà, tính cách anh thật thà khiến cho cô cảm thấy kết hôn với anh cũng không tệ. Cả hai ở bên nhau không bao lâu thì liền vội vàng kết hôn.

Vốn dĩ nghĩ rằng lấy chồng chẳng qua chỉ là một một người sống cùng, chấp nhận cái gì cũng có thể bỏ qua, chí ít bản thân cô có thể không cần làm một bà cô già ế. Vì lẽ đó mà Tiểu Hà đối với chồng mình không hề có tình cảm, vỏn vẹn chỉ nghĩ rằng người đàn ông này thành thật, đáng tin mà thôi.

Sau khi kết hôn, Tiểu Hà dần cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân như vậy, cô luôn cảm thấy chồng mình quá nhạt nhẽo, không biết lãng mạn, không hiểu ý người khác, không biết lấy lòng. Tiểu Hà chưa từng cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu mà cô mong ước, hôn nhân cứ thế tẻ nhạt dần. Dần dà cô đối với chồng càng trở nên lạnh nhạt, nếu không có việc gì liền không về nhà mà lêu lỏng bên ngoài chơi bời ở các quán bar, đi tiệc tùng thâu đêm,...

Một ngày nọ, Tiểu Hà ở trong quán bar gặp lại một người bạn thời đại học, người này đã từng theo đuổi Tiểu Hà. Lúc trước Tiểu Hà cảm thấy anh ta khá lưu manh nhưng hiện nay hắn lại toát lên khí chất nho nhã, cực kỳ phong độ, lịch thiệp. Anh ta nhanh chóng thu hút được Tiểu Hà. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau khi say rượu còn phát sinh quan hệ quá trớn, cả Tiểu Hà lẫn người đàn ông này đều ngoại tình.

Người đàn ông kia rất lãng mạn, chỉ cần là Tiểu Hà muốn thì anh ta đều thỏa mãn cô. Tiểu Hà cảm thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực của mình, thậm chí còn muốn ly hôn với chồng, ở bên người đàn ông kia. Thế nhưng anh ta hiện đã là người đàn ông có gia đình, hơn nữa còn có con nên không muốn ly hôn. Sau khi bị Tiểu Hà nhiều lần thúc giục ly hôn, anh ta rốt cuộc không nhịn được nữa, sợ Tiểu Hà sẽ quấy rầy gia đình của anh ta nên đã lặng lẽ biến mất.

Tiểu Hà vì thế mà cực kỳ đau lòng, không tìm được anh ta còn bị chồng phát hiện chuyện cô ngoại tình. Chồng của cô vốn là người sống có nguyên tắc, không chấp nhận chuyện bị phản bội, quả quyết đòi ly hôn. Cứ như vậy, Tiểu Hà mất đi gia đình của mình còn mất đi cái gọi là tình yêu chân thần. Cuối cùng cô chỉ có thể cô độc một mình, chuyện ngoại tình còn ầm ĩ cho nhiều người biết, bị mọi người bàn tán nhiều lời không hay nhưng lại chẳng thể phản kháng.

Hai người có thể kết duyên làm vợ chồng là một chuyện rất may mắn, một duyên phận không phải ai cũng có được. Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu của mình nhưng một khi đã bước vào một cuộc hôn nhân thì phải biết quý trọng sự thiêng liêng của nó. Nếu như thật sự đã quyết định bắt đầu một đoạn tình cảm khác thì nhất định phải xử lý tốt hôn nhân của mình trước tiên, đừng làm nên chuyện phản bội, lừa dối trong hôn nhân bởi đây là hành động hoàn toàn vi phạm đạo đức khó có thể chấp nhận.