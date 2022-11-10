Những đôi vợ chồng lựa chọn ly hôn ấy đều vì những lý do không giống nhau, tuy nhiên lý do chủ yếu thường là bởi ngoại tình . Hai người ở bên cạnh nhau cơ bản chính là nhờ vào sự tin tưởng, mà tiền đề tạo nên sự tin tưởng ấy chính là sự chung thủy với hôn nhân. Việc ngoại tình chính là hành động phản bội lại hôn nhân, vi phạm đạo đức tạo nên chuyện trái luân lý khó mà tha thứ.

Hai người có thể cùng đi đến hôn nhân, có thể về chung một nhà là chuyện chẳng dễ dàng gì, càng nên cố gắng quý trọng mới phải. Thế nhưng xã hội hiện nay lại xuất hiện rất nhiều cặp đôi ly hôn, tỷ lệ lại còn ngày càng tăng cao.

Nếu đã ngoại tình rồi thì dù cho bạn cố sức che giấu đến đâu cũng sẽ có lúc sự việc bại lộ. Ngoại tình trong hôn nhân là hành động vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Sau khi sự việc bại lộ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Bất kể nguyên nhân ngoại tình là gì đi chăng nữa thì đều sẽ tạo cho đối phương tổn thương nhất định. Việc ngoại tình trong hôn nhân có nam cũng có nữ, tuy nhiên nếu một người vợ đi ngoại tình thì người mà họ có lỗi nhất không phải chồng.

Tiểu Trương trẻ trung, xinh đẹp và được chồng hết mực nuông chiều. Sau khi kết hôn và sinh con, chồng của cô thấy xót vợ nên đã bảo Tiểu Trương nghỉ việc ở nhà. Chồng của cô là sếp của một công ty với mức thu nhập rất cao, hoàn toàn có thể chu cấp đầy đủ các chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, cũng bởi vì thu nhập cao nên chồng của cô luôn rất bận rộn, thường xuyên đi công tác, mỗi lần đi có khi cả nửa tháng. Tiểu Trương mỗi ngày gửi con đến trường mẫu giáo xong về nhà lại chẳng có việc gì làm, một mình cô đơn giữa căn nhà trống trải, rộng lớn nên thường cảm thấy cô độc, hiu quạnh. Vậy nên một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của Tiểu Trương.

Ở một buổi họp lớp, Tiểu Trương đã gặp lại mối tình đầu của mình, người mà cô đã lâu không gặp. Mối tình đầu ấy vẫn đẹp trai ngời ngời như trước đây khiến cho cô lần nữa rung động trước anh ta. Khi cô biết rằng anh ta vẫn chưa kết hôn thì thậm chí còn thấy hối tiếc việc bản thân kết hôn quá sớm. Thật ra thì nguyên nhân mà mối tình đầu kia của cô đến giờ chưa kết hôn chủ yếu là vì trước đó anh ta làm ăn thua lỗ, sợ liên lụy đến người mình yêu nên đã chủ động chia tay, tự mình bắt đầu lại.

Sau khi biết những chuyện đã xảy ra với mối tình đầu của mình, Tiểu Trương càng khâm phục người đàn ông này nên đã lấy hết can đảm chủ động liên hệ với anh ta. Hai người thường cùng nhau ra ngoài ăn cơm, đi dạo, sau một thời gian thì tình cũ không rủ cũng tới, cả hai phát sinh quan hệ quá trớn. Tiểu Trương cùng với mối tình đầu tiên trở thành tình nhân, cô thậm chí còn mang anh về nhà khi chồng đi công tác.

Tiểu Trương còn tìm đủ mọi cách lấy tiền của chồng đem cho nhân tình. Anh ta đối với Tiểu Trương cũng là tình cảm thật lòng, rất cảm kích sự giúp đỡ của cô giúp anh vượt qua cảnh khốn khó, còn nói rằng muốn kết hôn với cô, thúc giục Tiểu Trương ly hôn. Bởi vì sợ con nhỏ bị tổn thương nên Tiểu Trương vẫn luôn do dự. Cuối cùng thì chồng của cô cũng phát hiện ra chuyện ngoại tình của cô, anh bắt đầu làm ầm ĩ lên, cãi nhau với cô.

Con trai của Tiểu Trương tận mắt nhìn thấy cha mẹ cãi nhau khi còn quá nhỏ, nhận ra rằng mẹ của mình cùng với người đàn ông khác có quan hệ mờ ám. Con trai cảm thấy Tiểu Trương chính là không cần gia đình này, không cần cậu bé nữa nên khóc nói rằng cậu cũng không cần người mẹ như cô. Sau đó, Tiểu Trương cùng với chồng ly hôn, tái hôn với nhân tình.

Thế nhưng con trai của Tiểu Trương cũng đã không muốn gặp cô nữa, chẳng buồn gọi cho cô. Khi Tiểu Trương đến trường gặp con trai, cậu bé còn lớn tiếng trách cứ Tiểu Trương là người phụ nữ xấu xa. Tiểu Trương vì vậy mà rất đau lòng, cuối cùng phát hiện bản thân ngoại tình trong hôn nhân không phải có lỗi nhất với chồng mình mà là với con trai của mình. Chính bởi hành động phản bội hôn nhân đó của cô mà khiến cho con trai sinh oán hận với cô. Tuy rằng hiện tại cuộc hôn nhân thứ hai của cô rất hạnh phúc nhưng vẫn không thể khiến cô quên đi cảm giác hổ thẹn trước con trai của mình.

Đối với một đứa trẻ mà nói, một gia đình hoàn chỉnh là cực kỳ quan trọng. Hai người ly hôn, đối với con cái mà nói sẽ trở thành tổn thương rất lớn. Hơn nữa, nếu như ly hôn vì ngoại tình thì tổn thương lại càng lớn khiến cho đứa trẻ sẽ sinh lòng oán hận. Cho nên dù thế nào vì con cái của mình, vì gia đình của mình mà tuyệt đối đừng vì những rung động nhất thời mà khiến hôn nhân tan vỡ.