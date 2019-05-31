Người đàn bà có cả thiên hạ và sự chung thủy của đàn ông trong tay nhờ làm được những điều này

Phụ nữ yêu 31/05/2019 15:00

Muốn có được cả thiên hạ và tấm chân tình của đàn ông, phụ nữ nhất định phải làm được những điều này, nhất là điều số 3.

Đàn bà bản lĩnh nắm trong tay cả thiên hạ và sự thủy chung của người chồng bên cạnh, cả đời chẳng tốn một giọt nước mắt nào. Thế nên hãy phấn đấu và nỗ lực làm được những điều này để hạnh phúc, đàn bà ơi!

Thương mình nhiều hơn thương chồng

Đàn bà khi lấy chồng rồi có xu hướng thương chồng nhiều hơn bản thân mình. Thế nên từ nay hãy làm điều ngược lại. Thương mình trước rồi hãy nghĩ đến việc thương người.

Người đàn bà có cả thiên hạ và sự chung thủy của đàn ông trong tay nhờ làm được những điều này - Ảnh 1
Đàn bà thương mình rồi hãy nghĩ đến việc thương người - Ảnh minh họa: Internet

Thương mình đi rồi hãy dành thời gian để lo cho người khác. Nếu bản thân bạn không hạnh phúc, không được khỏe mạnh thì làm sao có thể mang lại yêu thương cho người đàn ông bên cạnh?

Vả lại đàn bà sống vì chồng là đàn bà dại. Càng thương chồng càng khiến bạn đánh mất đi giá trị vốn có của bản thân. Càng thương chồng, càng khiến bạn kém cỏi trong mắt anh ấy mà thôi. Phụ nữ không vì mình thì muôn đời chỉ là kẻ thất bại. Mình không thương mình thì đừng mong ai sẽ thương.

Người đàn bà có cả thiên hạ và sự chung thủy của đàn ông trong tay nhờ làm được những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ phải sống vì mình đừng sống vì chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đi làm kiếm tiền

Phụ nữ dù có chồng hay chưa cũng nên tự chủ tài chính. Đi làm kiếm tiền, nâng cao tri thức để cảm thấy cuộc đời này còn nhiều điều thú vị hơn. Phụ nữ phải bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia mới cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống.

Người đàn bà có cả thiên hạ và sự chung thủy của đàn ông trong tay nhờ làm được những điều này - Ảnh 3
Phụ nữ nhất định phải tự lập tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cứ giam giữ mình trong bốn bức tường chật chội thì hãy giải thoát cho mình. Tìm một công việc, mỗi ngày trang điểm xinh đẹp một chút để tận hưởng trọn vẹn những xúc cảm trên cuộc đời này. Hãy tự tô điểm cho cuộc sống của mình thêm đẹp hơn, chứ đừng phụ thuộc vào đàn ông.

Phân chia việc nhà, chăm con với chồng

Phụ nữ khôn ngoan không ôm đồm quá nhiều việc vào người. Bạn phải biết phân chia hợp lý với chồng ngay từ những ngày đầu tiên để anh ấy biết được nhiệm vụ của mình. Đàn ông và đàn bà đều bình đẳng trong hôn nhân. Việc nhà, chăm con không phải là trách nhiệm riêng của phụ nữ.

Người đàn bà có cả thiên hạ và sự chung thủy của đàn ông trong tay nhờ làm được những điều này - Ảnh 4
Hãy phân chia với chồng chuyện nhà, chăm sóc con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng phải có trách nhiệm với vợ con, với gia đình của mình. Xã hội hiện đại, đàn ông kiếm tiền được thì đàn bà cũng kiếm được. Đàn bà làm việc nhà được thì đàn ông cũng phải làm được. Đừng bao giờ nghĩ việc nhà là bổn phận của phụ nữ, còn đàn ông thì chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền.

Phụ nữ khôn ngoan biết những gì đàn ông cho đều không bền lâu

Phụ nữ khôn ngoan biết những gì đàn ông cho đều không bền lâu

Những thứ đàn ông cho bạn chỉ là tạm bợ. Đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ lấy lại hết thảy chẳng chừa bất cứ điều gì. Thế nên tốt nhất là đừng bao giờ nhận quà đàn ông tặng. Hoặc nếu có lấy cũng hãy đáp trả lại đủ đầy, đừng chỉ nhận mà không cho.

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