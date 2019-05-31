Phụ nữ khôn ngoan biết những gì đàn ông cho đều không bền lâu

Những thứ đàn ông cho bạn chỉ là tạm bợ. Đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ lấy lại hết thảy chẳng chừa bất cứ điều gì. Thế nên tốt nhất là đừng bao giờ nhận quà đàn ông tặng. Hoặc nếu có lấy cũng hãy đáp trả lại đủ đầy, đừng chỉ nhận mà không cho.

Đàn ông khi yêu thì một lòng cưng chiều người phụ nữ của mình. Nhưng một khi đã no xôi chán chè, họ sẽ muốn cất bạn vào một xó nào đó rồi mặc sức tìm thú vui mới. Đàn bà khôn ngoan đừng đòi quà của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Thế nên phụ nữ cần có một công việc ổn định. Khi có tiền, bạn có thể mua được những thứ mình thích mà không cần đến đàn ông. Và tất nhiên khi có tiền trong tay, bạn sẽ tự tin từ chối những lời đề nghị vô lý của người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ phải tự kiếm tiền và mua những món mình thích - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ bản lĩnh và khôn ngoan luôn biết rằng những thứ đàn ông cho đều không bền lâu. Đàn ông khi yêu thì ngon ngọt, có thể cho bạn tất cả. Nhưng một khi đã không còn yêu nữa, họ sẽ rời đi và đòi lại hết thảy. Khi đó chỉ có bản thân người phụ nữ là chịu thiệt thòi. Cuộc đời phụ nữ nên biết những thứ đàn ông cho đều có hạn sử dụng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên nhớ mọi thứ trên đời đều có giá cả, chẳng có thứ gì là miễn phí. Cơm cha, cơm mẹ chỉ cần ngồi vào là ăn, còn cơm của thiên hạ không dễ nuốt trôi được đâu. Chẳng có bữa cơm hay món quà nào miễn phí.

Một khi nhận được ân huệ của người khác, bạn phải đền đáp lại. Nhất là những gì đàn ông cho, tất cả đều có giới hạn, kể cả tình yêu của anh ấy dành cho bạn. Khi còn trẻ đẹp, bạn có cả thế giới trong tay. Còn khi nhan sắc bắt đầu tàn phai, bạn trở thành món đồ cũ kỹ trong mắt đàn ông. Đàn ông càng ngọt ngào càng mang lại nhiều cay đắng cho bạn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hôm nay có thể nói yêu nhưng ngày mai sẽ thay lòng. Hôm nay có thể thề non hẹn biển, hứa sống chết vì bạn nhưng ngày mai lại dành điều đó cho một người khác. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tin lời hứa của đàn ông và tuyệt đối không nhận quá nhiều quà từ anh ấy. Phụ nữ hãy thật hạnh phúc và tự chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông càng ngọt ngào, càng muốn lấy lòng bạn bằng những món quà thì càng nguy hiểm. Nếu bạn hồn nhiên nhận mà không suy nghĩ, anh ấy sẽ nghĩ bạn là người ham mê vật chất. Thế nên phụ nữ hãy tự kiếm tiền và mua những món đồ mình thích chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai.

Những cảm giác mà phụ nữ nào cũng cần và khao khát ở một người đàn ông Dưới đây là những cảm giác phụ nữ luôn cần và khao khát có được ở người đàn ông của mình, cánh mày râu có biết?

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