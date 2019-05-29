Đàn ông trước khi dấn thân vào ngoại tình hãy nghĩ đến những điều này

Chuyện vợ chồng 29/05/2019 16:27

Đàn ông nên nhớ kẻ thứ ba chỉ mang lại tan nát, đổ vỡ và thất bại. Còn vợ mới là người mang lại những thành công và vinh quang cho bạn.

Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy một lần nghĩ đến hậu quả. Đừng vì một phút đam mê thể xác mà cả đời không ngóc đầu lên được.

Con cái sẽ nghĩ như thế nào khi có người cha như vậy?

Trước khi dấn thân vào ngoại tình, đàn ông hãy một lần nghĩ đến con cái. Hãy tưởng tượng việc chúng đối diện với bạn như thế nào? Chúng có còn tôn trọng và yêu thương bạn hay không?

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Hãy nghĩ đến những cảm xúc của con cái trước khi ngoại tình, đàn ông ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại khi mọi chuyện đổ vỡ, bạn sẽ rất khó nhìn mặt và dạy dỗ những đứa con của mình. Những lời nói của bạn sẽ không còn trọng lượng đối với chúng nữa. Thế nên đừng vì những giây phút vui vẻ nhất thời mà lãnh hậu quả cả đời.

Anh chị em, cha mẹ sẽ nghĩ về bạn như thế nào?

Đàn ông quan trọng nhất là danh dự. Vì vậy đừng vì nhục dục mà đánh mất lòng tự trọng của bản thân. Vui vẻ chỉ là nhất thời nhưng sự tủi hổ và nhục nhã sẽ theo bạn xuống tận mồ.

Đàn ông trước khi dấn thân vào ngoại tình hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình đánh mất danh dự của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Làm gì cũng hãy nghĩ đến gia đình, cha mẹ, anh chị em của mình. Tuy không nói ra, tuy vẫn khuyên bạn quay về với gia đình nhưng trong lòng họ niềm tin về bạn đã vơi đi rất nhiều. Bạn đã không còn là một mẫu người chuẩn mực như họ mong muốn nữa.

Gia đình sẽ đổ nát ra sao?

Một khi đã dấn thân vào con đường này, chắc chắn gia đình bạn sẽ đổ vỡ. Lòng dạ vợ đã không còn vẹn nguyên thì việc cô ấy buông bỏ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nên đàn ông đừng vì ham vui nhất thời mà đạp đổ hạnh phúc của mình.

Đàn ông trước khi dấn thân vào ngoại tình hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 3
Đàn bà sẽ không thể tha thứ cho người phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trái tim vợ con phải tổn thương và mang ám ảnh dai dẳng. Đàn ông nên nhớ khi ngoại tình, chỉ có một hậu quả duy nhất đó là nhà tan cửa nát. Vợ sẽ mệt mỏi và rời đi, con cái sẽ chẳng còn tôn trọng bạn nữa. Vì vậy người khôn ngoan phải biết những gì nên làm, điều gì tuyệt đối không nên.

Công việc sẽ như thế nào?

Đàn ông trước khi dấn thân vào ngoại tình hãy nghĩ đến những điều này - Ảnh 4
Đàn ông hãy nghĩ đến hậu quả của việc ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngoại tình, đàn ông thường trở nên u mê không lối thoát. Vì vậy công việc của họ có thể bị ảnh hưởng. Vì dành quá nhiều thời gian cho nhân tình, công việc của họ bị trì trệ, đầu óc cũng chẳng còn sáng suốt. Vì thế, đàn ông nên nhớ kẻ thứ ba chỉ mang lại thất bại, còn vợ mới là người giúp các anh thành công.

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