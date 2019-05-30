Đàn ông thích gái hư nhưng vợ thì quá hiền lành và tận tâm

Thời đại này chẳng còn dành riêng cho những người phụ nữ nết na, ngoan hiền. Những cô nàng hư hỏng lại chiếm được sự ưu ái rất lớn trong lòng mỗi người đàn ông.

Đàn ông xấu, phụ nữ mới thích, cũng giống như đàn bà hư, đàn ông mới cảm thấy thú vị. Đó cũng là một trong những lý do đàn ông thích của lạ. Dù vợ ở nhà hiền lành, nết na, lúc nào cũng chăm chồng, chiều con nhưng đàn ông vẫn thích tìm kiếm những thứ mới lạ hơn. Đàn bà hư luôn được đàn ông theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet Anh A xóm tôi thừa nhận dù rất thương vợ nhưng lâu lâu cũng muốn đổi gió một chút để tăng gia vị cuộc sống. Anh bảo vợ ngoan quá đôi lúc cũng đâm ra chán. Thế nên anh muốn tìm một người khác có cá tính một chút để thay đổi nhịp điệu cuộc sống của mình. Tuy nhiên sau tất cả, anh vẫn sẽ về với vợ con. Nhân tình chỉ là vui chơi nhất thời, còn vợ mới là một đời.

Đàn bà quá ngoan chỉ khiến đàn ông chán - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khó cưỡng lại những cám dỗ bày ra trước mắt. Khi thấy một người phụ nữ lả lơi đứng trước mặt, ai mà không xiêu lòng. Lúc đó vợ có ngoan hiền đến mấy cũng chẳng thể nào níu chân được đàn ông. Anh B đồng nghiệp của tôi là người thương vợ nhưng vài lần tiếp xúc với người phụ nữ khác, anh cũng sa ngã. Đàn ông ở nhà, thân xác thuộc về vợ. Nhưng một khi đã rời khỏi nhà thì lại là người của thiên hạ mất rồi.

Dù có vợ đẹp con ngoan nhưng đàn ông vẫn thích tìm kiếm gái lạ - Ảnh minh họa: Internet Khi đã dấn thân vào những cuộc vui chơi, đàn ông sẽ nhanh chóng loại bỏ vợ khỏi tâm trí của mình. Họ chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn bản thân chứ chẳng đắn đo đến hậu quả ê chề đằng sau. Có rất nhiều cuộc ngoại tình xảy ra chỉ vì đàn ông xem trọng chữ sắc hơn là đạo nghĩa vợ chồng. Có câu phụ nữ ngoan chưa hẳn đã hạnh phúc nhưng phụ nữ hư chắc chắn sẽ được đàn ông chú ý đến. Đàn ông cưới vợ ngoan để coi sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái. Nhưng sẽ chọn người có cá tính, hư hỏng một chút để tô màu cho cuộc sống của mình. Phụ nữ hư chắc hẳn sẽ rất vui - Ảnh minh họa: Internet Những người vợ quá hiền lành thường khiến đàn ông đâm chán. Đó cũng là lý do đàn ông dù có vợ đẹp, ngoan ngoãn nhưng vẫn muốn một lần ngoại tình.

Đàn ông trước khi dấn thân vào ngoại tình hãy nghĩ đến những điều này Đàn ông nên nhớ kẻ thứ ba chỉ mang lại tan nát, đổ vỡ và thất bại. Còn vợ mới là người mang lại những thành công và vinh quang cho bạn.

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