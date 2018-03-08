Muốn tâm hồn đẹp, thần thái hơn người, bạn nhất định phải học những tuyệt chiêu này của phụ nữ xưa

So ra, phụ nữ hiện đại lại mang trên vai nhiều nỗi lo và trách nhiệm hơn. Ngoài chuyện chồng con, họ còn cáng đáng công việc ngoài xã hội. Cũng vì vậy mà cuộc sống của họ vướng bận nhiều mối lo, buồn phiền và suy tư. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều phụ nữ dần đánh mất đi phong thái vốn có của mình, ảnh hưởng tới hình ảnh của phái đẹp. Vì vậy, để giữ vững phong thái, bạn nên học hỏi những tuyệt chiêu sau đây của phụ nữ xưa.

Phụ nữ hiện đại sở hữu nét đẹp năng động, trẻ trung, vừa đủ mạnh mẽ để gánh vác chuyện xã hội vừa lo chuyện chồng con. Còn phụ nữ xưa lại có thần thái và vẻ đẹp chân chất, mộc mạc, cả đời tận tụy vì chồng con. Ở họ luôn toát nên nét cuốn hút tiềm ẩn khiến nhiều người say mê, quyến luyến mãi.

Bất cứ việc gì, bạn cũng phải phán xét từ nhiều chiều, nghe nhiều ý kiến. Tuyệt đối không được nghe sự việc từ một phía mà vội đánh giá nhân cách của một người. Việc gì mình sai, hãy nhận lỗi và sửa chữa, đừng bảo vệ ý kiến của mình một cách mù quáng. Việc lắng nghe ý kiến của người khác, đối mặt với sự việc một cách khách quan sẽ giúp cho bạn có nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

Kiềm chế cảm xúc mọi lúc mọi nơi

Điều quan trọng nhất của phụ nữ là biết kiềm chế cảm xúc của mình. Khi vui, đừng cười quá lớn, người ta sẽ đánh giá không hay về con người bạn. Khi buồn, đừng khóc quá nhiều, bù lu bù loa trước mặt người khác. Bạn nên biết cách tiết chế cảm xúc. Nếu bộc lộ quá nhiều cảm xúc, người khác sẽ nắm bắt được khuyết điểm của bạn.

Phụ nữ xưa luôn có phong thái và tâm hồn đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách nhìn người, giao tiếp với người lương thiện

Việc kết giao bạn bè cũng nói lên được khả năng nhìn người của bạn. Có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, khi qua lại với người có dã tâm, bạn cũng sẽ trở thành người toan tính, luôn tìm cách hãm hại người khác. Còn khi quen biết người có tâm hồn lương thiện, suốt đời bạn cũng không lo nghĩ đến vấn đề hại ai.

Biết nắm và buông đúng người, đúng thời điểm

Phụ nữ thông minh, có thần thái xuất sắc là người biết nắm và buông đúng lúc. Người phụ ta, ta chẳng cần đến, đó mới là bản lĩnh của phụ nữ. Đừng chạy theo thứ tình cảm mù quáng, rồi lại trượt dài trong nỗi đau. Khi không còn cảm nhận được sự chân thành của người ấy, bạn nên rời đi, đừng dùng dằng.

Không ngại dành cho người khác những lời khen ngợi

Việc dành cho người khác lời khen chân thành sẽ khiến bạn vui và hạnh phúc hơn. Đối đãi tốt với người khác cũng như sống tốt với mình. Đừng ích kỷ, sợ người khác hơn mình mà cứ giữ khư khư những lời khen, động viên. Chê bai một người không khiến cuộc sống của bạn tốt hơn. Chỉ trích một người sẽ khiến bạn mãn nguyện tức thời nhưng rồi sẽ sống cô độc về sau.

Không phán xét người khác

Phán xét, đánh giá về một người chỉ khiến cho bản thân bạn trở nên hèn mọn và kém duyên trong mắt người khác. Bạn không sống cuộc đời của người khác, chắc chắn bạn sẽ không hiểu được. Đừng vội phán xét người đó không tốt chỉ qua một hành động, hay một lời nói. Bạn nên nhớ, tùy hoàn cảnh sẽ tạo ra những con người khác nhau, không ai tốt cả, cũng không ai xấu tuyệt đối.

Sự thật luôn là điều quan trọng nhất

Sự thật là sự thật, không cần cự cãi, không cần đôi co. Việc phân biệt đúng sai, phải trái, lý lẽ ở đời là điều quan trọng nhất mà phụ nữ phải đặt lên hàng đầu. Là phụ nữ, đừng cam chịu, việc gì cũng phải tìm hiểu sự thật. Kiêng dè, cả nể chỉ khiến người khác xem thường bạn.

Tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác

Phụ nữ phải biết tôn trọng chính mình và người khác. Hãy dành cho nhau một tràng pháo tay khi người khác thành công, cũng như động viên khi người đó chẳng may thất bại. Việc tôn trọng cảm xúc của nhau sẽ khiến cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn.