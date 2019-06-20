Muốn được chồng yêu nhiều hơn, chị em hãy làm 3 điều này

Phụ nữ yêu 20/06/2019 18:38

Phụ nữ làm được 3 điều này như đang nắm giữ ‘bùa yêu’, khiến chồng ngày càng say mê, nuông chiều như bà hoàng.

Nếu vẫn đang không biết phải làm thế nào để được chồng yêu nhiều hơn, chị em chỉ cần đọc bài viết này sẽ có câu trả lời chính xác nhất.

Muốn được chồng yêu nhiều hơn, chị em hãy làm 3 điều này - Ảnh 1
Có một người vợ dịu dàng, tinh tế thì đàn ông chắc chắn sẽ say mê cả đời, gái lạ dâng tận miệng cũng thẳng thừng từ chối vì trong tim họ chỉ có mỗi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ra lệnh, hãy nhờ vả chồng giúp đỡ mình

Phụ nữ đừng chỉ trách đàn ông khô khan, không lãng mạn như thuở mới yêu mà hãy tự thừa nhận rằng sau khi kết hôn chính bạn cũng thô lỗ, bỗ bã với chồng hơn trước rất nhiều. Những người vợ thích ra lệnh, bắt chồng phải làm theo ý mình mà quên mất rằng chẳng ai thích bị sai khiến cả.

Đàn ông vốn sĩ diện lại tự ái cao, họ sẽ cảm thấy khó chịu khi bị vợ sai vặt. Thế nên, thay vì cố gắng lấn át chồng phụ nữ hãy dịu dàng nhờ vả anh ấy. Những câu như “anh ơi, nhặt rau giúp em nhé”, “chồng giặt quần áo trong lúc vợ lau nhà nhé”, sẽ khiến chàng vui vẻ đỡ đần bạn mọi điều.

Có một người vợ dịu dàng, tinh tế như thế thì đàn ông chắc chắn sẽ say mê cả đời, gái lạ dâng tận miệng cũng thẳng thừng từ chối vì trong tim họ chỉ có mỗi vợ.

Muốn được chồng yêu nhiều hơn, chị em hãy làm 3 điều này - Ảnh 2
Việc cứ nhai đi nhai lại những chuyện đã qua sẽ khiến chồng dù yêu đến mấy cũng thấy chán ngán, mệt mỏi, muốn thoát thân ra khỏi mối quan hệ tù túng ấy - Ảnh minh họa: Internet

Ngừng than vãn, ca thán và chê bai bạn đời

Đàn ông ghét nhất là việc vợ cứ cả ngày càm ràm, lèm bèm về những điều cô ấy không hài lòng. Việc cứ nhai đi nhai lại những chuyện đã qua sẽ khiến chồng dù yêu đến mấy cũng thấy chán ngán, mệt mỏi, muốn thoát thân ra khỏi mối quan hệ tù túng ấy.

Nếu chồng làm điều gì sai trái chị em hãy cùng ngồi xuống để bàn bạc, trao đổi với nhau ngọn ngành. Hãy cùng nhau thay đổi, cùng hoàn thiện để sống hạnh phúc bên nhau thay vì xỉa xói, chì chiết nhau để làm tổn thương đối phương.

Muốn được chồng yêu nhiều hơn, chị em hãy làm 3 điều này - Ảnh 3
Đừng vì lấy chồng mà chểnh mảng việc chăm sóc bản thân, cũng đừng cho phép mình ăn mặc tuềnh toàng, chán ngắt kẻo chồng chỉ muốn giấu nhẹm bạn sau cánh cửa nhà - Ảnh minh họa: Internet

Luôn giữ thể diện cho chồng

Người xưa có câu “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”. Phụ nữ hãy làm sao để chồng có thể hãnh diện đưa mình theo trong những cuộc hẹn, tự hào giới thiệu với mọi người “đây là vợ tôi”. Đừng vì lấy chồng mà chểnh mảng việc chăm sóc bản thân, cũng đừng cho phép mình ăn mặc tuềnh toàng, chán ngắt kẻo chồng chỉ muốn giấu nhẹm bạn sau cánh cửa nhà.

Cũng vậy, nếu giận chồng đến mấy chị em cũng đừng dại cãi nhau với anh ấy chốn đông người. Giữ thể diện cho chồng, chờ đến khi về nhà mới “đóng cửa bảo nhau” mới là hành động khôn ngoan của một người vợ hiền.

Muốn chồng ngày càng yêu thương, chiều chuộng mình chị em chỉ cần nhớ 3 điều trên là đủ.

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Từ khóa:   bí kíp giữ chồng

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