Muốn đàn ông tôn thờ cung phụng, phụ nữ chỉ cần nhớ 7 điều then chốt này

Phụ nữ yêu 12/07/2019 05:19

Muốn đàn ông say mê bạn không ngừng cũng không phải là không có cách. Những điều phụ nữ nên làm để được đàn ông tôn thờ, cung phụng chính là...

Những điều phụ nữ nên làm để được đàn ông tôn thờ, cung phụng chính là...

Hãy để anh ấy biết bạn cũng có lựa chọn của mình

Đừng bao giờ để đàn ông thấy rằng họ quá quan trọng với bạn. Hãy để họ biết bên cạnh bạn còn rất nhiều sự lựa chọn. Dù ở bên anh ấy, nhưng bạn vẫn nên vô tình nhắc đến những người đàn ông đang tăm tia bạn, để anh ấy hiểu rằng đàn ông ngoài kia vẫn nhiều người muốn có được bạn. Và ngoài anh ấy, bạn cũng thấy có nhiều người tốt với bạn, hay bạn có thể chọn họ nếu không có anh ấy. Nhưng bạn hãy khéo léo khi nói, như vô tình nhưng lại khiến đàn ông nhớ rất lâu.

Nhiều người cho rằng phụ nữ có được đàn ông ở bên rồi thì cần gì phải phô trương màu mè như thế? Nhưng họ quên rằng dù là ai thì cũng đều thích những thứ màu mè, thậm chí là thú vị đầy thách thức.

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Những điều phụ nữ nên làm để được đàn ông tôn thờ, cung phụng chính là.. - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy từ chối đi chơi, hãy đi chơi với bạn bè

Những điều phụ nữ nên làm là cho đàn ông cảm giác mình độc lập. Bạn muốn đi đâu đó cùng anh ấy nhưng anh ấy lại có quá nhiều lý do để từ chối. Đừng vì vậy mà buồn phiền, hay bỏ ý định đi chơi, mà hãy đi cùng bạn bè. Đây không chỉ là cách khiến đàn ông có cảm giác bị “bỏ rơi” mà còn thể hiện một thế giới nhiều màu sắc, thu hút ở bạn.

Không chỉ vậy, nếu đàn ông thật sự bận, và bạn có thể tìm được niềm vui với bạn bè thì anh ấy cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Sự độc lập, không phụ thuộc của bạn sẽ khiến đàn ông tôn trọng và quý mến hơn.

Đừng làm khổ anh ấy

Thật sự là nhiều đàn ông mong muốn tìm một người phụ nữ biết điều, hơn là luôn làm khó anh ấy. Đàn ông sau mỗi ngày về nhà đều rất mệt mỏi, và bạn lại đang chuẩn bị những lời ca thán, than thở dài vô tận. Liệu rằng có anh chàng nào không thấy khổ sở hơn?

Phụ nữ biết điều sẽ được đàn ông tôn trọng và thấu hiểu hơn. Cùng một nội dung truyền đạt, nhưng nếu bạn tinh tế chọn thời điểm và cách thức tích cực hơn thì đàn ông cũng sẽ có hướng phản hồi tích cực theo. Phụ nữ khéo léo với người đàn ông của mình thì chỉ có được hơn chứ không bao giờ thiệt.

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Những điều phụ nữ nên làm là cho đàn ông cảm giác mình độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Khiến anh ấy phải “giữ khư khư”

Phụ nữ sai lầm là khi nghĩ có người yêu rồi sẽ không cần phải trang điểm khi ra ngoài, hay có chồng rồi thì cũng không cần phải chăm chút ăn mặc. Việc làm đẹp với phụ nữ là không ngừng nghỉ, dù là độc thân, có người yêu, hay đã có chồng. Bởi đàn ông dù không ý kiến việc ăn mặc trang điểm của bạn nhưng khi bạn biết làm mình đẹp và thu hút hơn, anh ấy sẽ chủ động giữ lấy bạn hơn. So với việc cứ phải chạy theo giữ chồng thì để chồng giữ vẫn nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Bởi thế, phụ nữ phải luôn chăm sóc mình để lúc nào cũng rạng ngời trong mắt người đàn ông của mình.

Hãy trở thành người giúp sức, đồng hành cùng anh ấy

Người đàn ông nào cũng tôn thờ người phụ nữ sẵn sàng giúp đỡ anh ấy trong mọi việc. Khi công việc anh ấy gặp trở ngại, hãy cho anh ấy lời khuyên. Khi anh ấy cãi vã với người thân, hãy giúp hai bên hiểu nhau hơn. Sự tin tưởng, biết ơn và cả ngưỡng mộ sẽ càng gia tăng tình yêu và sự tôn trọng của đàn ông dành cho bạn.

Làm mọi thứ trở nên thú vị hơn

Bạn luôn có cách khiến chàng cười, đôi khi là phải tò mò, ngạc nhiên về bạn? Thế giới của bạn lúc nào cũng nhiều màu sắc, tích cực và tràn đầy năng lượng? Bạn luôn biết cách tìm niềm vui từ những gì đơn giản và dung dị nhất? Và hãy tin đi, bất cứ người đàn ông nào bên cạnh bạn cũng đều không muốn rời đi, sẵn sàng dùng cả cuộc đời để tôn thờ, cung phụng bạn.

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Người đàn ông nào cũng tôn thờ người phụ nữ sẵn sàng giúp đỡ anh ấy trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Biết bày tỏ và lắng nghe

Đàn ông đôi khi là những đứa trẻ to xác thích được vỗ về và nghe lời yêu thương. Bởi thế những điều phụ nữ nên làm là đừng ngại ngần bày tỏ tình cảm trực tiếp với anh ấy bằng hành động và lời nói. Nhiều người đàn ông thật sự “gục ngã” khi nghe người yêu thể hiện tình cảm. Cũng không ít đàn ông dù nóng tính thế nào vẫn không thể “chống cự” trước sự ngọt ngào từ vợ mình.

Không chỉ vậy, đàn ông luôn muốn được phụ nữ lắng nghe. Dù rằng, ban đầu họ sẽ e ngại, thậm chí là tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng nếu đủ tinh tế, bạn sẽ có cách khiến anh ấy có thể nói ra, để bạn lắng nghe và thấu hiểu. Đàn ông một khi có thể tìm được người phụ nữ lắng nghe, thì rất khó để anh ấy từ bỏ.

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