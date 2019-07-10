Dành cho những người phụ nữ muốn ly hôn nhưng chưa làm được

Nếu phụ nữ gặp những vấn đề này mà muốn ly hôn thì nên suy nghĩ kỹ trước khi có quyết định cuối cùng. Bởi dù sao thì ly hôn cũng là một cột mốc lớn trong đời bạn.

Thế hệ trước, hầu như rất ít phụ nữ muốn ly hôn , dù hôn nhân rất bế tắc, họ vẫn lựa chọn chịu đựng, cố gắng tìm lý do để tiếp tục ngay cả khi không có hạnh phúc. Nhưng ngày nay, phụ nữ không còn để bản thân ấm ức, thiệt thòi nhiều nữa. Nếu muốn ly hôn, phụ nữ sẽ có thể ly hôn, nếu không hạnh phúc phụ nữ cũng không phải chịu đựng. Vì thế, tỷ lệ chủ động đệ đơn ly hôn từ phụ nữ cũng dần tăng nhanh.

Phụ nữ muốn ly hôn chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng thì thật không đáng. Bởi mẹ chồng luôn là vấn đề khi bạn có gia đình. Nếu giờ bạn ly hôn vì mẹ chồng của người này, sau đó tái hôn bạn sẽ lại gặp vấn đề mẹ chồng của người khác.

Nếu chồng của bạn khá tốt và bạn chỉ vì mối quan hệ bất hòa với mẹ chồng mà ly hôn thì hãy chọn sống riêng. Dù phải ở nhà thuê hay mua nhà, chỉ cần có thể tách biệt cuộc sống hai bên thì mâu thuẫn sẽ dần dịu đi.

Phụ nữ muốn ly hôn chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng thì thật không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này rất ít mẹ chồng có thể hòa thuận, đối tốt với con dâu. Ngay cả khi vấn đề không nằm ở mẹ chồng thì nhà chồng, họ hàng thân thích bên chồng cũng có thể là vấn đề bạn đau đầu. Bởi thế, đừng vì lý do này mà ly hôn. Bạn nên tìm hướng giải quyết tốt cho hai bên thì hơn.

Vì cảm thấy chồng không còn quan tâm nhiều tới mình như trước

Đây là điều không thể tránh trong hôn nhân. Bạn phải nhớ khi chưa kết hôn, đàn ông vì chưa có được bạn nên sẽ luôn cưng chiều, quan tâm đến bạn. Nhưng sau khi kết hôn, mỗi ngày đều có bạn bên cạnh nên đàn ông sẽ không còn nồng nhiệt như trước nữa.

Anh ấy đối với bạn không phải là tệ nhưng bạn lại thấy không còn như trước. Bạn ơi, đàn ông chính là như vậy, dù bạn có đổi một người khác thì kết cục cũng không thay đổi. Khi còn hẹn hò, họ sẽ rất để tâm đến bạn, nhưng khi đã có sự ổn định từ hôn nhân, đàn ông sẽ hờ hững ngay. Chỉ khi khó khăn đến, bạn mới biết người đàn ông đó bao phần chân tình với bạn. Bởi thế, thay vì buồn khổ, bạn hãy nghĩ thông suốt hơn, hãy bày tỏ với chồng, cùng nhau hâm nóng lại tình cảm.

Khi còn hẹn hò, họ sẽ rất để tâm đến bạn, nhưng khi đã có sự ổn định từ hôn nhân, đàn ông sẽ hờ hững ngay - Ảnh minh họa: Internet

Vì chồng không có tiền

Trước khi đồng ý lấy anh ấy, bạn chắc chắn biết về hoàn cảnh gia đình của anh ấy. Và khi đã quyết định lấy anh ấy, bạn nên có sự chuẩn bị rằng phải cùng con người này trải qua cả lúc sang giàu và nghèo khó. Bởi ngay cả những người giàu nhất cũng có lúc trở nên nghèo khó. Bạn không thể chắc chắn bất cứ điều gì trong tương lai.

Nếu tài chính của anh ấy không làm bạn hài lòng, bạn hãy cùng nỗ lực để cải thiện cuộc sống của cả hai. Bởi không có gì chắc chắn khi bạn chọn một người đàn ông khác thì bạn sẽ không gặp phải tình trạng này.

Và đôi khi bạn đừng quá tin vào đàn ông, mà phải tự cố gắng và dựa vào chính mình. Với phụ nữ, đàn ông không phải là chỗ dựa duy nhất và tốt nhất.

Vì chồng ngoại tình

Nếu đây là nguyên do khiến bạn đắn đo trước quyết định ly hôn thì bạn hãy cân nhắc trong hai trường hợp.

Thứ nhất, nếu anh ấy ngoại tình vì ham mê của lạ, xem đó là một cuộc tình thoáng qua và anh ấy vẫn còn yêu bạn. Bạn cũng tin tưởng rằng đây là lần duy nhất anh ấy phạm lỗi thì hãy tha thứ một lần. Thứ hai, nếu cả trái tim và thể xác của anh ấy đều ngoại tình, vậy thì hãy chọn lựa ly hôn.

Phụ nữ muốn ly hôn nếu đã suy nghĩ kỹ rồi thì hãy dứt khoát - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông với cả trái tim và thể xác đều không còn nằm nơi bạn thì có giữ cũng chẳng làm được gì. Cả tâm hồn và thân xác đều ở nơi khác thì tiền của anh ấy cũng không để bạn chạm vào, bạn có cố giữ cũng chỉ chuốc khổ tâm, anh ta có ở bên con bạn cũng không có trách nhiệm. Bạn không được lợi ích gì khi giữ người đàn ông này. Điều bạn nên làm là kiếm thêm chứng cứ ngoại tình của anh ta để giành nhiều quyền lợi khi ra tòa ly hôn.

Phụ nữ muốn ly hôn nếu đã suy nghĩ kỹ rồi thì hãy dứt khoát. Và phụ nữ cũng nên xem xét kỹ càng trước khi muốn tái hôn, đừng để mình lâm vào hoàn cảnh bế tắc đã từng. Tái hôn cũng sẽ có rất nhiều vấn đề. Quan trọng hơn hết là bạn và con đã sẵn sàng chưa. Với phụ nữ, hôn nhân hạnh phúc thì thật tốt, mà nếu có đổ vỡ cũng không là đường cùng, kinh tế độc lập, cuộc sống tự chủ mới là lựa chọn vẹn toàn nhất.