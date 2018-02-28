Muốn chồng mê mệt cả đời, không bao giờ chán cơm thèm phở vợ hãy làm ngay điều này

Phụ nữ yêu 28/02/2018 23:46

Là phụ nữ, chỉ cần làm ngay điều này chồng sẽ say mê cả đời, kẻ thứ ba đừng mơ chen chân vào hôn nhân của bạn.

Vợ cao tay chỉ cần làm ngay điều này, đàn bà khác dù dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể khiến chồng bạn lung lay, phản bội gia đình.

Muốn chồng mê mệt cả đời, không bao giờ chán cơm thèm phở vợ hãy làm ngay điều này - Ảnh 1
Khen ngợi chồng chính là một trong những cách giữ chồng nhẹ nhàng, hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

Dành lời khen cho chồng đúng lúc

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, thế nhưng đó là lúc mới yêu. Khi đã kết hôn, đàn ông rất thích được vợ nói những lời dịu dàng, quan tâm và khen ngợi. Vợ khôn chỉ cần dành cho chồng những lời ngợi khen hôn nhân sẽ hạnh phúc trọn đời.

Chẳng cần cao siêu, rườm rà, bạn chỉ cần những câu nói giản đơn như “cảm ơn anh, lấy anh làm chồng khiến em rất hạnh phúc”, “chồng em giỏi quá”, “sao anh hay quá vậy”, “yêu anh nhiều lắm”,… đã dư sức khiến trái tim chồng bạn tan chảy, vui sướng và tự hào.

Muốn chồng mê mệt cả đời, không bao giờ chán cơm thèm phở vợ hãy làm ngay điều này - Ảnh 2
Muốn hôn nhân hạnh phúc phụ nữ chớ dại kể xấu chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử khôn khéo

Với đàn ông, sĩ diện là thứ quan trọng hơn cả tiền bạc, vật chất. Một người đàn ông có thể thiếu thốn của tiền, nhưng không bao giờ cho phép mình đánh mất lòng tự trọng. Một người vợ khôn ngoan thừa hiểu điều ấy, nàng không bao giờ “vạch áo cho người xem lưng” hay kể xấu chồng.

Đặc biệt, phụ nữ chớ dại mang chuyện gối chăn của vợ chồng mình đi tán chuyện với người khác, dù là bạn thân hay người nhà. Nếu “chuyện yêu” không hòa hợp, tốt nhất cả hai nên thẳng thắn trao đổi với nhau để tìm ra cách cải thiện hiệu quả thay vì tung hê cho cả thiên hạ biết.

Yêu thương gia đình chồng

“Rể là khách, dâu là con”, vậy nên khi kết hôn phụ nữ hãy học cách trở thành người nhà của chồng thay vì xem mình là con dâu. Sự quan tâm, chăm sóc và thương yêu các thành viên trong gia đình chồng sẽ khiến bạn đời tự hào về bạn.

Phụ nữ lấy chồng ngoài việc yêu thương chồng hãy yêu thương cả gia đình chồng để có hôn nhân hạnh phúc, ấm êm.

Muốn chồng mê mệt cả đời, không bao giờ chán cơm thèm phở vợ hãy làm ngay điều này - Ảnh 3
Một người phụ nữ biết chăm sóc, yêu thương chính mình luôn hấp dẫn trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không quên chăm sóc chính mình

Đàn bà có gia đình, có thể không se sua ăn diện như thuở còn son, không chạy theo mốt này mốt nọ nhưng nhất định phải giữ cho mình luôn sạch sẽ, thơm tho. Bạn phải khiến mình luôn hấp dẫn trong mắt chồng với vẻ ngoài thanh thoát, ngọt ngào thay vì cho phép mình đầu bù tóc rối. Muốn được chồng yêu, phụ nữ phải yêu lấy mình, chăm sóc và yêu thương chính mình.

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