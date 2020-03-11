Muốn biết mình có bị chồng 'cắm sừng' hay không phụ nữ cứ áp dụng 4 cách này, đàn ông có giấu kỹ cũng bị lộ tẩy

Phụ nữ muốn biết chồng có ''cắm sừng'' mình hay không thì cứ áp dụng 4 cách này.

Nếu một ngày vợ phát hiện ra chồng tự dưng lại tải nhiều ứng dụng chat khác lạ thì nhất định phải cảnh giác. Bởi nếu không có chuyện gì mờ ám thì đàn ông chẳng dại gì mà tự dưng bỏ ứng dụng cũ để mày mò sang cái khác đâu.

Thời nay không phải lúc nào phụ nữ cũng có thể kè kè bên điện thoại rồi quản lý, kiểm soát chồng 24/24 được. Đôi khi dù biết mật khẩu điện thoại của chồng nhưng phụ nữ khôn ngoan cũng sẽ lựa chọn cho chồng không gian riêng tư. Nhưng dù vậy thì đàn ông cũng đừng dại mà dở trò sau lưng vợ.

2. Chồng thường xuyên ''like dạo'' ảnh của người phụ nữ khác

Đây là dấu hiệu cho thấy đàn ông có bồ bên ngoài. Giữa bao nhiêu cô gái khác trên facebook nhưng chồng bạn chỉ chăm like dạo ảnh của mỗi mình cô gái nào đó thì chắc chắn đó là chuyện bất thường.

Nếu một ngày vợ phát hiện ra chồng tự dưng lại tải nhiều ứng dụng chat khác lạ thì nhất định phải cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy chồng có những biểu hiện như vậy thì vợ khôn ngoan cứ bắt tay ngay vào cuộc điều tra để xem người phụ nữ kia là ai mà hấp dẫn chồng mình đến vậy. Chỉ cần tập trung thì bạn sẽ tìm hiểu ra mọi chuyện chỉ trong vòng vài nốt nhạc.

Vốn dĩ đàn ông đều cho rằng vợ mình không để ý những chuyện vặt như thế, nhưng thực tế thì phụ nữ thường phát hiện ra chồng ngoại tình từ những điều mà không ai quan tâm cả. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, đàn ông mà có ý định giấu diếm vợ thì tốt nhất nên biết dừng lại trước khi qua muộn.

3. Danh sách nhật ký cuộc gọi toàn là đồng nghiệp nam

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, đàn ông mà có ý định giấu diếm vợ thì tốt nhất nên biết dừng lại trước khi qua muộn - Ảnh minh họa: Internet

Đây chắc chắn là âm mưu của đàn ông, anh ta có thể đổi từ tên con gái thành tên một nhân viên trong công ty mình để tránh khỏi con mắt nghi ngờ của vợ. Bởi thế nên nếu bạn thấy nhật ký cuộc gọi đến và đi của chồng đều là một số của đồng nghiệp nam thì tốt nhất là tự mình tìm hiểu đi.

Với đàn ông thì nếu một ngày bỗng thấy vợ mở điện thoại ra mà vẫn tin tưởng không tra khảo gì thì đừng vội mừng vì nghĩ vợ chưa phát hiện ra. Chẳng qua là cô ấy có thích nói ra hay là để các anh tự thú mà thôi.

4. Thay đổi thói quen sử dụng điện thoại

Lúc này chồng bạn sẽ giữ khư khư điện thoại bên mình thì phụ nữ phải thừa biết rằng chồng đang ''cắm sừng'' mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như trước đây chồng bạn thường dùng điện thoại để chơi game, lướt facbook, nếu vợ có mượn cũng đưa ngay. Thì bây giờ anh ta luôn nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi rồi lại lo lắng lỡ vợ đọc được nếu nhân tình gửi đến.

Lúc này chồng bạn sẽ giữ khư khư điện thoại bên mình, kể cả đi ngủ cũng ôm điện thoại thì phụ nữ khôn ngoan phải thừa biết rằng chồng đang ''cắm sừng'' mình. Lúc này việc phụ nữ nên làm là ngồi lại để nói chuyện rõ ràng với chồng chứ đừng mà dại làm điều sai trái để rồi phải hối hận.