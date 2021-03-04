Đàn ông ngoại tình, vụng trộm bên ngoài có mức cảnh giác rất cao, thế nhưng điện thoại của họ vẫn sẽ để lộ manh mối vô cùng quan trọng này.

Khi đàn ông ngoại tình, dù cố che giấu tinh vi đến mấy thì điện thoại của họ cũng sẽ có những dấu hiệu bất thường dưới đây. Chị em chỉ cần kiểm tra sẽ vạch mặt chồng phản bội ngay lập tức. Chính vì nghĩ chồng mình chỉ mua hàng trên các trang thương mại điện tử nên vợ sẽ chẳng hề nghi kỵ - Ảnh minh họa: Internet Nhật ký tin nhắn Chỉ đàn ông khờ dại mới xóa sạch tin nhắn trong điện thoại, bởi làm thế chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, vô tình khiến vợ nghi ngờ mình có điều cần che giấu. Đàn ông ngoại tình ngày nay vô cùng tinh vi, họ sẽ không liên lạc với nhân tình qua tin nhắn điện thoại mà sẽ chat qua những ứng dụng khác.

Facebook, Zalo, Viber... đã quá bình thường, rất nhiều đàn ông sẽ liên lạc với nhân tình qua game trực tuyến, các ứng dụng mua hàng. Chính vì nghĩ chồng mình chỉ mua hàng trên các trang thương mại điện tử nên vợ sẽ chẳng hề nghi kỵ. Thế nên, chị em hãy đề cao cảnh giác, hãy “càn quét” phần tin nhắn trong các ứng dụng tưởng chừng không liên quan trong điện thoại của chồng. Có như thế bạn mới vạch mặt kẻ bội bạc, khiến anh ta phải cúi đầu nhận lỗi, không dám quanh co.

Nếu kiểm tra điện thoại thấy chồng thường xuyên liên lạc với một số điện thoại nào đấy thì phụ nữ đừng làm ngơ - Ảnh minh họa: Internet Dùng tên của sếp để ngụy trang Đàn ông trăng hoa nào cũng áp dụng chiêu thức này khi lưu số người phụ nữ trong bóng tối của mình. Thay vì lưu đúng tên nhân tình họ sẽ đánh lạc hướng vợ bằng tên của cấp trên, nam đồng nghiệp, nam bạn học hay anh chị em trong gia đình để vợ không ngờ vực. Nếu kiểm tra điện thoại thấy chồng thường xuyên liên lạc với một số điện thoại nào đấy vào những khung giờ đặc biệt thì phụ nữ đừng làm ngơ. Bởi chỉ cần lưu lại số điện thoại kia rồi gọi vào, dám chắc bạn sẽ biết “Sếp” trong điện thoại chồng có thực sự là “Sếp” hay là kẻ thứ ba đang đục khoét hạnh phúc gia đình bạn. Khi phát hiện chồng thay đổi mật khẩu điện thoại thường xuyên thì phụ nữ thông minh phải đặt nghi vấn ngay - Ảnh minh họa: Internet Thay đổi mật khẩu điện thoại Mật khẩu điện thoại của đàn ông có gia đình thường là sinh nhật của chính mình, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật của con. Tuy nhiên, chính vì dễ đoán, sợ vợ có thể “đột nhập” vào điện thoại của mình nên đàn ông trăng hoa sẽ cài mật khẩu là những con số không hề liên quan đến những dữ liệu trên. Khi phát hiện chồng thay đổi mật khẩu điện thoại thường xuyên, ôm khư khư điện thoại bên người thì phụ nữ thông minh phải đặt nghi vấn ngay. Đừng chờ đến khi chồng “mèo mả gà đồng” chán chê mới phát hiện thì đã quá muộn màng.

Đàn ông ly hôn, bỏ vợ vì lý do này thì sớm muộn gì cũng phải hối hận! Hầu hết đàn ông ly hôn đều sẽ hối hận nếu từng bỏ vợ vì lý do này, đàn ông có vợ nhất định phải đọc để không hối tiếc về sau.

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