Đàn ông ly hôn, bỏ vợ vì lý do này thì sớm muộn gì cũng phải hối hận!

Phụ nữ yêu 04/03/2021 09:32

Hầu hết đàn ông ly hôn đều sẽ hối hận nếu từng bỏ vợ vì lý do này, đàn ông có vợ nhất định phải đọc để không hối tiếc về sau.

Nếu vợ chồng chung sống không còn hạnh phúc, tình yêu phai nhạt theo tháng năm và thống nhất ly hôn để trả lại cuộc sống độc thân cho nhau thì đấy là một kết thúc êm đẹp, một cuộc ly hôn văn minh. 

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Dù có hối hận, có muốn quay lại thì người chồng phản bội cũng 'không có cửa' - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, nếu đàn ông ly hôn vì những lý do dưới đây thì dám chắc, nửa đời còn lại sẽ phải cắn rứt vì quá hối hận nhưng không dám xin vợ quay lại.

1. Ngoại tình

Khi đàn ông ngoại tình, khi đang chìm đắm trong men say tình ái đàn ông thường chỉ biết mỗi bồ. Họ cho rằng nhân tình tốt hơn vợ gấp trăm nghìn lần. Bồ vừa xinh đẹp, tươi mới, ngọt ngào lại chẳng bao giờ than trách hay nặng lời với họ.

Người chồng tệ bạc ngồi soi mói vợ, chê bai vợ già nua xấu xí, chuyện ấy nhàm chán, hay càm ràm và nhăn nhó mà quên mất rằng phụ nữ lấy chồng nào được thảnh thơi như kẻ thứ ba nhàn rỗi.

Thế nhưng, sau khi đã bỏ vợ thành công, đã đường đường chính chính qua lại với nhân tình đàn ông sẽ “sáng mắt” mà nhận ra rằng đấy chính là sai lầm lớn nhất đời. Bồ quen hưởng thụ nên lười vào bếp, bồ thích hư vinh nên không chịu được cảnh tiết kiệm, càng không thể đồng cam cộng khổ khi họ gặp khó khăn.

Lúc này, dù có hối hận, có muốn quay lại thì người chồng phản bội cũng “không có cửa”. Bởi giờ đây, vợ cũ đã là người phụ nữ độc thân hạnh phúc, đã quá sợ hãi người chồng cũ bội bạc. 

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Khi đã ly hôn rồi đàn ông mới nhận ra chỉ vì làm hài lòng người khác mà họ đã tự tay đập nát hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nghe lời mẹ cha

Đàn ông kết hôn vì yêu người phụ nữ hiện tại, vì muốn dành nửa đời còn lại để khiến cô ấy hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Ấy vậy mà, khi đã nên vợ thành chồng họ lại dần quên đi lời thề hứa, quên cả việc vợ chồng phải tin tưởng, bảo vệ và thương yêu nhau.

Chỉ cần cha mẹ phàn nàn về vợ, anh chị em trong gia đình bảo vợ không tốt thì đàn ông không có chính kiến liền tỏ thái độ khó chịu với bạn đời. Họ chửi bới, la mắng, xem thường vì vợ không được như gia đình mình kỳ vọng. Thậm chí, nhiều đàn ông còn vì “lời ong tiếng ve” mà nghi ngờ vợ ngoại tình, cắm sừng mình dù cô ấy một dạ thủy chung.

Chính vì sĩ diện, tự ái và cư xử tệ hại nên hôn nhân chắc chắn sẽ tan vỡ. Vậy nhưng, khi đã ly hôn rồi đàn ông mới nhận ra chỉ vì làm hài lòng người khác mà họ đã tự tay đập nát hạnh phúc của mình. 

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Họ bỏ rơi vợ con, ly hôn để mong có thể 'bám váy' đàn bà giàu có khác để nhanh đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Tham phú phụ bần

Đây là kiểu đàn ông đáng ghét nhất, hèn nhát nhất. Bởi phụ nữ đã dám lấy chồng nghèo, dù biết chồng tay trắng thì sẽ khổ nhưng họ đã mặc kệ để kề vai sát cánh cùng người đàn ông mình yêu. Ấy vậy mà, khi tình hình ngày càng khó khăn họ lại xem vợ con là gánh nặng ngáng chân mình.

Thay vì cùng nhau cố gắng, cùng dốc lòng phấn đấu cho tương lai, gã đàn ông tồi tệ này lại chọn cách trốn chạy. Họ bỏ rơi vợ con, ly hôn để mong có thể “bám váy” đàn bà giàu có khác để nhanh đổi đời.

Họ quên mất rằng, đàn bà càng giàu có càng khinh thường đàn ông sống bám, vô dụng. Dù có “trèo cao” thành công thì sớm muộn cũng có ngày họ “té đau”, sẽ bị người đến sau ruồng bỏ vì đã chán gã đàn ông chỉ biết tiêu tiền nhưng không làm ra tiền.

3 người phụ nữ khiến đàn ông nghiện đến không thể bỏ được

3 người phụ nữ khiến đàn ông nghiện đến không thể bỏ được

Đây chính là những tính cách có ở người phụ nữ khiến đàn ông yêu đến tận cùng, dù cố cũng chẳng thể quên được, đem lòng tương tư cả đời.

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