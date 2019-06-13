Một khi đã quá mệt mỏi với hôn nhân và quá chán chồng, đàn bà sẽ rời đi không quay đầu lại

Dựa theo các nghiên cứu từ các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến phụ nữ rời bỏ hôn nhân, bỏ chồng là vì người đàn ông của họ không làm tròn nhiệm vụ làm chồng trong gia đình.

Người ta hay nói về đàn ông chán vợ nhưng sự thật là tỷ lệ phụ nữ chán chồng lại ngày một cao. Trong những vụ ly hôn , hơn 70% người chủ động nộp đơn là phụ nữ. Bởi thế, có lẽ phụ nữ ngày nay đang dần mắc chứng bệnh thời đại mang tên “chán chồng”.

Sự thiếu thốn nghiêm trọng nhất trong hôn nhân không phải là tiền bạc, vật chất mà là hơi ấm gia đình. Cảm giác cô đơn trong hôn nhân có thể khiến phụ nữ bí bách tới mức không thể tiếp tục. Phụ nữ sẽ có cảm giác muốn chạy trốn khỏi hôn nhân, để được chăm sóc, yêu thương, hơn là chịu đựng sự vô tâm, lạnh nhạt của một người đàn ông không có trách nhiệm.

Khi lấy chồng, đó là lúc phụ nữ yêu chồng nhiều nhất, nhưng cảm xúc mãnh liệt ấy không tồn tại mãi. Phụ nữ có thể từng yêu bạn mù quáng nhưng theo thời gian, khi tự trọng bị tổn thương, tình yêu bị bào mòn, bạn dần mang vóc dáng một người chồng thiếu trách nhiệm, cô ấy sẽ có lúc chán chồng.

Không ít đàn ông vô tâm quá xem thường cách thức yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình. Khi yêu, đàn ông làm mọi thứ, thậm chí là hứa hẹn vượt đèo lội suối vì phụ nữ. Nhưng khi đã lấy được về, họ như quên hết những yêu chiều, chăm sóc ban đầu. Những lần vô tâm quên ngày kỷ niệm, những khi không một lời hỏi han vợ lúc ốm đau, hay tệ hơn là khiến vợ đau lòng, tổn thương. Đàn ông đã quên cách trân trọng người phụ nữ mình từng muốn cưới về.

Cảm giác cô đơn trong hôn nhân có thể khiến phụ nữ bí bách tới mức không thể tiếp tục - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngoài tổn thương, còn có lúc thấy không còn tôn trọng chồng. Tình yêu của phụ nữ có một chữ “nể”, một khi chữ này mất đi, tình yêu của họ cũng vơi theo. Đây đều là từ những việc chồng làm khiến vợ thất vọng. Ban đầu có thể việc chỉ nhỏ như cách xử sự chưa trưởng thành hay hành động thiếu bản lĩnh khi khó khăn, nhưng dần dần không cải thiện sẽ là khuyết điểm lớn trong mắt vợ. Và nếu đàn ông không thể thuyết phục vợ bằng cố gắng và nỗ lực của mình, thay vào đó dần kém cỏi và thiếu bản lĩnh hơn thì vợ chắc chắn sẽ không còn tôn trọng dành cho chồng.

Nhiều người đàn ông không đối đãi tốt với vợ nhưng lại nghĩ rằng vợ không thể rời đi. Sự thật là phụ nữ nào cũng có gan bỏ chồng, chỉ cần họ đủ thất vọng và cạn yêu thương. Phụ nữ một khi đã mệt mỏi và chán chồng, chuyện gì cũng dám làm. Dù đã từng yêu chồng hết lòng, họ cũng có thể rời đi mà không quay đầu lại.

Sự thật là phụ nữ nào cũng có gan bỏ chồng, chỉ cần họ đủ thất vọng và cạn yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng nghĩ cứ chơi chán chê rồi về sẽ có vợ bao dung. Đừng nghĩ cứ để vợ cô đơn, cô ấy cũng chẳng đi đâu được. Phụ nữ một khi đã kiệt sức, họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Dù là lời lẽ dèm pha, là con cái hôn nhân, họ cũng không còn để tâm. Khi ấy, đàn ông có níu kéo cũng vô ích, đến một cơ hội cũng sẽ không có.

Bởi thế, đàn ông nên biết quý trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Đừng nghĩ rằng vợ không biết buồn, biết đau. Đến một lúc, đủ buồn đủ đau, các anh cũng không còn giữ được cô ấy!