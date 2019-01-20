Liệu có người đàn ông nào chấp nhận chăm sóc và nuôi con riêng của vợ thật lòng?

Phụ nữ yêu 20/01/2019 05:33

Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi – đó hoàn toàn là sự thật. Anh cũng hứa sẽ chăm sóc và nuôi con riêng của vợ - tức là con riêng của tôi khi chúng tôi kết hôn. Thế nhưng tôi vẫn đắn đo bởi liệu có người đàn ông nào chấp nhận yêu thương con riêng của vợ thật lòng?

Tôi năm nay 28 tuổi, đang là mẹ đơn thân cùng cô con gái 4 tuổi. Khi tôi phát hiện mình mang bầu tôi đã thông báo với anh ta nhưng người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ con tôi lúc tôi cần anh ta nhất để đi lấy một cô tiểu thư nhà giàu. Lúc đó tôi vừa xấu hổ vừa tủi nhục nhưng không nỡ bỏ rơi giọt máu của mình. Vì thế mặc cho dư luận, mọi người chế giễu, gièm pha tôi vẫn chấp nhận sinh con, nuôi con khôn lớn mà không có người đàn ông khốn nạn ấy.

Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân mặc người đời dèm pha, chế giễu
Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân mặc người đời gièm pha, chế giễu - Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi thời gian để giúp tôi mạnh mẽ, bản lĩnh hơn để trở thành một người phụ nữ thành đạt, một người mẹ đảm. Tuy nhiên tôi cũng dần chai sạn hơn với chuyện tình cảm và không còn tin vào tình yêu nữa. Cuộc sống của hai mẹ con tôi hiện tại khá ổn mà không cần xuất hiện thêm một người đàn ông nào nữa. Bởi với tôi trên đời này làm gì có người đàn ông nào chấp nhận nuôi con riêng của vợ mà yêu thương đứa bé thật lòng. Tôi nghĩ tôi đã quá khổ vì tin vào đàn ông nên không muốn con mình phải khổ chỉ vì một người cha dượng.

Tôi cứ cắm đầu vào công việc và dành thời gian cho con cái. Thế nhưng trên đời này chẳng ai đoán trước được chữ ngờ. Tôi gặp và quen anh trong buổi tiệc tất niên của công ty. Anh là đối tác làm ăn lớn của công ty tôi làm nên chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện với nhau và rồi chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Tôi trở thành người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc với cuộc sống bên con gái
Tôi trở thành người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc với cuộc sống bên con gái - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu chỉ là những câu chuyện về công việc nhưng sau tình cảm cứ lớn dần lên lúc nào không hay. Lúc này chúng tôi không chỉ trò chuyện về công việc mà còn chia sẻ với nhau về cuộc sống, về tình yêu. Tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc sống của tôi, về mối tình dang dở trước đây. Về việc tôi làm mẹ đơn thân. Anh cũng chia sẻ về mối tình sâu đậm của anh khi anh mới ra trường nhưng rồi vì cô ấy không chấp nhận được nghèo khổ nên đã quyết định chia tay anh để tìm hạnh phúc riêng cho mình. Từ đó đến nay anh vẫn chưa mở lòng thêm với một người con gái nào mặc dù có rất nhiều cô gái vây quanh anh.

Những câu chuyện, những chia sẻ của anh luôn cuốn hút tôi và giúp tôi hiểu hơn về con người anh.  Anh – một người đàn ông thành đạt, chững chạc, biết quan tâm người khác, cảm giác ở bên anh bình yên đến lạ mà tôi tin chắc rằng bất cứ một cô gái nào cũng mong có được một người chồng như anh.

Anh chấp nhận nuôi con riêng của vợ sau khi chúng tôi kết hôn
Anh chấp nhận nuôi con riêng của vợ sau khi chúng tôi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Rồi anh nói yêu tôi vào một ngày đẹp trời. Anh nói sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi, anh muốn che chở và bảo vệ mẹ con tôi để cả hai có cuộc sống hạnh phúc. Anh chấp nhận tôi có con riêng và còn sẵn sàng chăm sóc, nuôi con riêng của vợ khi tôi kết hôn cùng anh. Anh muốn tôi và anh sẽ có những đứa con chung khi tôi thực sự sẵn sàng.

Nghe anh nói tôi xúc động và cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng tôi không biết những gì anh nói có phải là sự thật hay không bởi rất nhiều câu chuyện cha dượng đối xử với con riêng của vợ rất tồi tệ. Tôi không biết liệu anh có vượt qua được rào cản và những định kiến của xã hội khi một người thành đạt, tài giỏi như anh lại kết hôn với người làm mẹ đơn thân như tôi. Tôi thực sự rất băn khoăn không biết có nên nhận lời làm vợ anh không?

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