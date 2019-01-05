7 dấu hiệu đàn bà mang mệnh khổ trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 05/01/2019 13:00

Phụ nữ sinh ra vốn đã là những người chịu nhiều thiệt thòi, nhiều bất công. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn bà mang mệnh khổ trong hôn nhân, hi sinh, tận tụy đến mấy cũng không được chồng thương.

1. Người phụ nữ quá chăm chỉ, chịu khó

Người phụ nữ quá chăm chỉ, quá chịu khó sẽ khiến người chồng ỷ lại và sẽ không hề động tay động chân vào bất cứ việc nhà nào để giúp đỡ vợ. Nếu như việc gì phụ nữ cũng ôm hết vào người chắc chắn sẽ chẳng còn thời gian để cho bản thân nữa. Để rồi đến khi mệt mỏi, khổ sở thì tự bản thân mình phải chịu chứ nào biết kêu ca với ai.

7 dấu hiệu đàn bà mệnh khổ
Đàn bà mang mệnh khổ vì quá chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

2. Người phụ nữ nhẫn nhịn, cam chịu

Một trong 7 dấu hiệu đàn bà mệnh khổ chính là người phụ nữ nhẫn nhịn, cam chịu quá mức. Một người phụ nữ luôn cố gắng nhẫn nhịn chồng mọi vấn đề, mọi sự việc, cho dù chồng có sai mười mươi thì cũng cho rằng chồng đúng. Thế nên các việc sai trái của chồng vẫn cứ tiếp diễn và người đàn bà thì vẫn cứ chịu đựng, cứ nhẫn nhịn để rồi tự gặm nhấm nỗi đau mà không có cách nào thoát ra được.

3. Người phụ nữ quá mạnh mẽ

Những người phụ nữ quá mạnh mẽ luôn muốn đứng vững trên đôi chân của mình, thậm chí chính họ là trụ cột gia đình chứ không phải người chồng. Chính điều này khiến đàn ông cảm thấy chán nản vì họ không thể hiện được bản lĩnh của người đàn ông, không được che chở cho người phụ nữ của mình.

Do đó những người phụ nữ quá mạnh mẽ thường luôn cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống hôn nhân của mình. Lâu dần tình cảm vợ chồng có thể bị rạn nứt và những xung đột, mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn.

Phụ nữ mệnh khổ trong hôn nhân
Phụ nữ mệnh khổ trong hôn nhân vì quá mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

4. Người phụ nữ luôn mong muốn sự toàn mỹ

Những người phụ nữ luôn mong muốn sự toàn mỹ, cầu toàn chính là dấu hiệu cho thấy vất vả trong hôn nhân. Bởi họ luôn mong muốn người chồng phải hoàn hảo, toàn vẹn như ý muốn của mình. Thế nhưng trên đời này làm gì có ai hoàn hảo tất cả. Bởi vậy người phụ nữ như vậy sẽ mãi mãi không thể thoải mái, dễ chịu trong hôn nhân được vì những thứ họ mong muốn đều không bao giờ thực hiện được 100%.

5. Người phụ nữ hay suy nghĩ, lo lắng

Người phụ nữ nào cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình của mình. Thế nên trong lòng họ lúc nào cũng dậy sóng, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác cứ nối tiếp nhau khiến họ chẳng bao giờ ngừng suy nghĩ, ngừng lo lắng. Lo lắng từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những việc lớn lao nên đầu óc họ lúc nào cũng quay cuồng suy nghĩ. Bởi thế những người phụ nữ như vậy sẽ luôn bất an, hay mệt mỏi, stress và căng thẳng.

6. Người phụ nữ quá hi sinh bản thân

Nhiều người phụ nữ chỉ biết dành tình cảm, sự quan tâm cho chồng cho con, cho người thân mà quên mất bản thân mình. Bởi thế lâu dần chính bạn sẽ trở nên xấu xí, lão hóa sớm, thân hình tàn tạ, nhan sắc tàn phai, sức khỏe giảm sút.

Thậm chí với những người chồng vô tâm thì những hi sinh của chị em như vậy cũng là hi sinh vô ích bởi chẳng bao giờ họ nhìn nhận để ca ngợi, để dành sự yêu thương cho người vợ của mình. Vì với họ những hi sinh đó của bạn là điều hiển nhiên, là điều vẫn xảy ra hàng ngày.

Phụ nữ hi sinh quá nhiều sẽ có mệnh khổ trong hôn nhân
Phụ nữ hi sinh quá nhiều sẽ có mệnh khổ trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

7. Người phụ nữ yêu mù quáng

Một trong 7 dấu hiệu đàn bà mệnh khổ chính là yêu mù quáng. Rất nhiều người phụ nữ bất chấp người đàn ông của mình có xấu xa, đê hèn đến đâu vẫn tìm mọi cách để níu giữ. Cho dù chính họ là người phải chịu tổn thương, chà đạp từ chính người đàn ông ấy nhưng họ vẫn bất chấp tất cả để có được. Thế nên cả đời họ chấp nhập vùi lấp đi hạnh phúc của mình, chấp nhận những đau thương chỉ để có được người đàn ông ấy.

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