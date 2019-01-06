Đàn bà khôn ngoan khiến đàn ông muốn từ bỏ đã khó mà thử động vào cũng không dễ

Là một người phụ nữ khôn ngoan hãy biết sống với quan niệm đàn bà đừng như điếu thuốc lá mà hãy như thuốc phiện. Có như vậy đàn ông muốn từ bỏ cũng khó mà muốn động vào cũng không dễ dàng.

Từ trước đến nay phụ nữ đều là những người nhẹ dạ, cả tin. Chỉ cần những lời nói ngon ngọt của đàn ông, được đàn ông quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng một chút là đã có thể tin tưởng và đặt mọi kỳ vọng vào người đàn ông ấy. Để rồi lại là người chịu tổn thương, đớn đau khi đàn ông thay đổi hoặc không còn được như mình mong muốn. Dù là suy nghĩ đàn ông đã có người khác hay cho rằng mình đã phạm phải sai lầm gì đó khiến người đàn ông thay đổi thì suy cho cùng phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi, chịu đớn đau nhiều nhất. Đàn bà đừng như điếu thuốc lá mà hãy như thuốc phiện - Ảnh minh họa: Internet Khi bước vào một cuộc tình nào đó phụ nữ yêu một cách si mê, yêu mù quáng và cuồng nhiệt. Họ đặt niềm tin vào người đàn ông của mình, cho rằng anh ấy sẽ là người chồng tuyệt vời, là người đàn ông tin cậy để dựa vào suốt cả cuộc đời nên chẳng ngần ngại trao thân. Để rồi khi họ chán, khi tìm thấy một cô gái khác bốc lửa hơn, quyến rũ hơn bạn, họ sẵn sàng đạp đổ những gì cả hai đã có không một chút hối hận. Lúc này bạn đau khổ, bạn dằn vặt và sống những chuỗi ngày bi quan, chán nản, buồn phiền.

Thế nên mới nói đàn bà đừng như điếu thuốc lá mà hãy như thuốc phiện. Thuốc lá đàn ông hút chán họ sẽ bỏ hay chỉ những lúc rảnh rỗi họ mới đem ra để thưởng thức. Thế nhưng thuốc phiện lại hoàn toàn khác. Thuốc phiện khiến người ta sợ hãi mà không dám động vào mà khi đã động vào rồi thì đâu dễ gì từ bỏ. Đàn bà phải biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet Là một người đàn bà khôn ngoan phải biết giá trị của bản thân mình, phải được yêu thương và chở che. Thế nhưng muốn người khác yêu thương, che chở thì trước hết bạn phải là người thực hiện điều đó. Hãy nhớ hình hài của chúng ta là do bố mẹ ban cho, bố mẹ người thân yêu chiều, nâng niu ta từ ngày ta chào đời. Thế nên trước hết hãy biết yêu bản thân, biết chăm sóc bản thật tốt và biết vượt qua những vấp ngã trong đời để trưởng thành hơn, chín chắn hơn, khôn ngoan hơn.

Trong tình yêu cũng thế để tìm kiếm được một người đàn ông tốt, người đàn ông thực sự mang lại hạnh phúc cho mình đôi khi chúng ta phải trải qua những người đàn ông tồi. Biết là vậy nhưng hãy sáng suốt và tỉnh táo trong tình yêu phụ nữ nhé. Khi yêu ta phải chân thành nhưng nhất định không được mù quáng, không được gật đầu đồng ý khi trái tim chưa thực sự rung động. Phụ nữ đừng dại dột mà bi lụy, đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng. Thay vào đó hãy mạnh mẽ đứng lên, chăm chút cho bản thân, khẳng định giá trị bản thân và cho những kẻ đàn ông phụ bạc kia thấy rằng không có anh ta đời còn đẹp lắm, bạn vẫn hạnh phúc, vẫn xinh đẹp để chào đón tương lai tươi đẹp đang ở phía trước. Hãy để cho anh ta thấy rằng anh ta đã sai lầm khi bỏ rơi bạn, hãy để anh ta phải ân hận vì quyết định của mình. Đàn bà hãy biết trân trọng giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet Đà bà hãy là người chủ động về kinh tế, dùng những đồng tiền của mình kiếm được. Có như vậy mới có tiếng nói trong xã hội, mới khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tị và trân trọng bạn. Hãy nhớ cuộc sống này ngoài cha mẹ ra không ai cho không mình điều gì nên đừng dại dột mà nũng nịu đòi đàn ông tặng quà. Thế nên mới nói đàn bà đừng như điếu thuốc lá mà hãy như thuốc phiện khiến người khác không dám động vào mà cũng chẳng dám buông bỏ. Hãy chứng tỏ giá trị của bản thân và biết tự tôn trọng, yêu thương chính mình để thấy rằng cuộc đời luôn tươi đẹp cho cù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tết này về nội hay ngoại – câu hỏi muôn thưở của các cặp vợ chồng Mỗi năm khi sắp đến Tết các cặp vợ chồng lại loay hoay với câu hỏi tết này về nội hay ngoại? Bởi theo tâm lý chung người vợ sẽ thích về ngoại ăn Tết còn người chồng sẽ thích đón tết ở bên nội.

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