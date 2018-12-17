Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy nhớ: Lời hứa của đàn ông nghe chứ đừng tin!

Thế nhưng một người phụ nữ thông minh sẽ không dại dột gì mà nghe những lời hứa của đàn ông , kiểu như: “Anh sẽ yêu em mãi mãi”, “Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em”, “Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em”. Bởi đơn giản lời hứa chỉ là lời hứa, giá trị của nó không thể là mãi mãi. Đàn ông nói xong có thể quên ngay sau đó thì thử hỏi đàn bà cứ cố gắng nhớ để làm gì.

Phụ nữ yêu bằng tai quả không sai, khi yêu ai người phụ nữ luôn thích được nghe những lời ngọt ngào từ người mình yêu. Thậm chí chỉ cần người đàn ông khéo ăn khéo nói, nói những lời êm tai, ngọt ngào thì dù người đàn ông đó có vẻ ngoài không hề nổi bật, tài năng cũng chỉ tầm tầm, gia cảnh cũng không khá giả gì nhưng cũng khiến phụ nữ xiêu lòng.

Thế nên phụ nữ hãy nhớ rằng lời hứa của đàn ông nghe chứ đừng tin nếu không muốn bản thân chịu những đau khổ, những tổn thương hay những thất vọng quá nhiều. Dù bất cứ ai khi ở bên cạnh một người hãy khắc cốt ghi tâm rằng chúng ta ở bên họ vì chính họ chứ không phải vì lời hứa.

Nếu đàn ông còn nhớ và sẽ thực hiện những lời hứa đó thì chắc chắn sẽ chẳng có người phụ nữ nào phải chịu tổn thương khi nghe những câu: “Anh xin lỗi nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng anh với em không hợp nhau”, “Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng mình chia tay đi"…

Trong tình yêu, lời hứa chẳng có nghĩa lý gì nếu như hứa rồi mà để đấy, hứa rồi để quên ngay. Vì thế khi yêu ai đó hãy nhớ rằng hành động dù nhỏ thôi nhưng lại có giá trị gấp trăm lần lời hứa.

Đó có thể chỉ là cái nắm tay đưa bạn qua đường, đó là khi người đàn ông luôn ở bên những lúc bạn cần hay đơn giản chỉ là nở nụ cười thật tươi, rạng rỡ mỗi khi bên bạn… Chỉ cần vậy thôi nhưng chắc chắn phụ nữ sẽ cảm thấy ấm lòng, thấy hạnh phúc hơn những lời hứa của đàn ông.

Còn nếu phụ nữ vẫn muốn đàn ông hứa hẹn với mình điều này điều kia thì cũng nên hiểu rằng lời hứa đó chỉ thêm gia vị cho tình yêu, chỉ tăng thêm những kỉ niệm đẹp bên nhau chứ đừng mong chờ rằng đàn ông sẽ chịu trách nhiệm về lời hứa ấy.

Bởi khi yêu nhau để duy trì tình cảm của cả hai thì đôi khi phụ nữ rất muốn được nghe những lời hứa của đàn ông. Mặc dù thứ rẻ mạt nhất là lời hứa của đàn ông nhưng đôi khi đàn bà lại muốn nghe chỉ để cảm thấy mình hạnh phúc hơn, cảm nhận những điều ngọt ngào trong tình yêu. Tuy nhiên hãy nhớ lời hứa chỉ là lời nói suông, thứ thay đổi theo thời gian chính là suy nghĩ, hành động của con người.

Lời hứa của đàn ông là thứ rẻ mạt nhất nên phụ nữ đừng tin - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy nhớ rằng trong tình yêu không cần lời hứa của đàn ông mà điều quan trọng chính là sự chân thành xuất phát từ hai phía. Tình yêu có thể hạnh phúc, có thể vẹn nguyên hay không, không thể chỉ dựa vào lời hứa để đánh giá mà điều quan trọng chính là ở tình cảm của hai người.

Ở bên người đàn ông mình yêu, bạn đặt niềm tin ở anh ấy bằng sự tìm hiểu nhau, bằng những hành động yêu thương của anh ấy dành cho bạn. Đó mới là giá trị cốt lõi để có một tình yêu đẹp, có một cái kết viên mãn cho tình yêu ấy.