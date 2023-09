Vì thế nếu phát hiện biểu hiện chồng đang say nắng cô nào đó bên ngoài thì chị em hãy nhìn nhận lại bản thâm xem mình đã thực sự xinh đẹp, quyến rũ hay chưa? Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, lựa chọn những bộ quần áo sạch sẽ, phù hợp, khoe những điểm mạnh trên cơ thể. Hãy chú ý tóc tai gọn gàng, chọn kiểu tóc phù hợp, luôn vui vẻ và lạc quan để bản thân tràn đầy sức sống. Chắc chắn sự thay đổi của bạn sẽ khiến chồng ngạc nhiên và yêu thương, trân trọng bạn hơn.

2. Hâm nóng chuyện yêu

Một trong những nguyên nhân khiến chồng say nắng người khác chính là do chuyện chăn gối của vợ chồng bạn gặp trục trặc hoặc không hòa hợp. Vì thế cách trị chồng say nắng cao tay là hãy biết cách hâm nóng chuyện yêu bằng cách biết "hư" trên giường, biết chủ động trong chuyện ấy chứ không phải lúc nào cũng thụ động. Mặt khác hãy cởi mở và chia sẻ với chồng nhiều hơn về nhu cầu, mong muốn trong chuyện ấy. Khi cả hai hiểu nhau và bạn biết cách làm chồng say mê thì dù chồng có say nắng cũng sẽ quay về với vợ mà thôi.