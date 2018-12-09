Không cần đánh ghen ầm ĩ, đây mới là cách trị chồng say nắng của những bà vợ khôn ngoan

Phụ nữ yêu 09/12/2018 05:12

Khi chồng say nắng, chị em đừng dại gì mà đi đánh ghen ầm ĩ, vì chỉ tội vạch áo cho người xem lưng, còn khiến chồng dễ lún sâu hơn vào việc ngoại tình. Thay vào đó hãy học ngay cách trị chồng say nắng khéo léo, tế nhị mà hiệu quả của các bà vợ khôn ngoan dưới đây nhé.

1. Chăm chút cho bản thân nhiều hơn

Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai thực sự không hề sai. Bất cứ người đàn ông nào cũng thích những người phụ nữ đẹp, trẻ trung và xinh tươi. Vì thế sau thời gian kết hôn việc ở lâu cùng bạn đôi khi khiến đàn ông cảm thấy chán và không còn cảm hứng cho lửa yêu.

Chăm chút cho bản thân và làm đẹp
Chăm chút cho bản thân và làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó sau khi kết hôn nhiều người phụ nữ lại bận bịu với con cái, việc cơ quan, việc nhà mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Dần dà phụ nữ cứ càng ngày càng xuống sắc. Mà đàn ông thì thấy vợ đầu bù tóc rối, không còn sự hấp dẫn như ngày nào sẽ muốn tìm thú vui bên ngoài.

Vì thế nếu phát hiện biểu hiện chồng đang say nắng cô nào đó bên ngoài thì chị em hãy nhìn nhận lại bản thâm xem mình đã thực sự xinh đẹp, quyến rũ hay chưa? Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, lựa chọn những bộ quần áo sạch sẽ, phù hợp, khoe những điểm mạnh trên cơ thể. Hãy chú ý tóc tai gọn gàng, chọn kiểu tóc phù hợp, luôn vui vẻ và lạc quan để bản thân tràn đầy sức sống. Chắc chắn sự thay đổi của bạn sẽ khiến chồng ngạc nhiên và yêu thương, trân trọng bạn hơn.

2. Hâm nóng chuyện yêu

Một trong những nguyên nhân khiến chồng say nắng người khác chính là do chuyện chăn gối của vợ chồng bạn gặp trục trặc hoặc không hòa hợp. Vì thế cách trị chồng say nắng cao tay là hãy biết cách hâm nóng chuyện yêu bằng cách biết "hư" trên giường, biết chủ động trong chuyện ấy chứ không phải lúc nào cũng thụ động. Mặt khác hãy cởi mở và chia sẻ với chồng nhiều hơn về nhu cầu, mong muốn trong chuyện ấy. Khi cả hai hiểu nhau và bạn biết cách làm chồng say mê thì dù chồng có say nắng cũng sẽ quay về với vợ mà thôi.

Cách trị chồng say nắng cao tay của phụ nữ khôn ngoan
Cách trị chồng say nắng cao tay của phụ nữ khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn cũng nên chú ý tạo không gian phòng ngủ lãng mạn và gây xúc cảm mạnh mẽ. Điều này cũng sẽ giúp chuyện yêu thêm thăng hoa, viên mãn.

3. Hãy là người vợ hiền, mẹ đảm

Khi phát hiện chồng say nắng người khác chị em đừng vội làm ầm hay đánh ghen ầm ĩ. Thay vào đó hãy hoàn thành trách nhiệm của người vợ hiền, mẹ đảm. Bởi dù đàn ông có say nắng thì họ vẫn luôn coi trọng mái ấm gia đình hơn. Thế nên nếu bạn biết cách nấu cho chồng những món ăn ngon, làm cho chồng những món ăn mà anh ấy thích… Điều này sẽ giúp anh ấy hình thành thói quen trở về nhà ngay sau khi tan làm để ở bên vợ, được ăn những món ăn hấp dẫn, thơm ngon từ vợ và từ bỏ người tình bên ngoài.

4. Tâm sự nhiều hơn và ôn lại những kỉ niệm đẹp giữa hai người

Chắc chắn giữa hai người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau từ lúc yêu đến lúc về sống chung cùng một mái nhà. Thế nên cách trị chồng say nắng nhẹ nhàng mà hữu hiệu là hãy tâm sự với chồng nhiều hơn, tìm cách thật khéo léo để gợi lại cho chồng những kỉ niệm đẹp giữa hai người. Điều này sẽ giúp tình cảm của hai vợ chồng được gắn kết, hâm nóng và chồng bạn sẽ nhận ra rằng giữa hai người đã từng có những khoảng thời gian thật sự đẹp, hạnh phúc.

Cùng chồng ôn lại những kỉ niệm đẹp
Cùng chồng ôn lại những kỉ niệm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bạn cũng có thể rủ chồng đi du lịch vừa để cả hai có khoảng không gian riêng vừa để hâm nóng tình cảm, chuyện yêu. Chắc chắn khi cả hai người ở bên nhau, có những kỉ niệm đẹp, chia sẻ những ký ức hạnh phúc khi bên nhau sẽ giúp chồn bạn nhận ra tình cảm giữa hai người rất gắn bó mà quên bóng hình của người thứ ba!

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