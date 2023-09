Nằm lòng ngay 7 biểu hiện của đàn ông say nắng

Nếu một ngày bạn phát hiện ra anh ấy có những biểu hiện khác lạ so với những ngày thường thì liệu rằng có phải anh ấy đang say nắng bạn? Dưới đây là 7 biểu hiện của đàn ông say nắng, bạn nên biết để cư xử chuẩn mực hơn.

1. Anh ấy hay chủ động liên lạc với bạn Nếu như anh ấy thường xuyên chủ động liên lạc chỉ để trò chuyện hay rủ bạn đi chơi, cà phê thì chứng tỏ một điều rằng anh ấy đang có tình cảm với bạn. Bởi khi đàn ông có tình cảm, yêu mến một cô gái nào đó anh ấy sẽ muốn có nhiều thời gian ở bên cô ấy để vơi bớt nỗi nhớ, để được trò chuyện, gắn kết tình cảm hai người nhiều hơn. Biểu hiện của đàn ông say nắng - Ảnh minh họa: Internet 2. Luôn vui vẻ và nở nụ cười khi ở bên bạn Một biểu hiện của đàn ông say nắng cũng rất dễ nhận biết đó là anh ấy luôn vui vẻ khi ở bên bạn. Bởi với anh ấy lúc này được ở bên bạn là niềm hạnh phúc, là niềm vui. Đặc biệt dù có bất cứ chuyện gì nhưng anh ấy lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc, tươi rói khi ở bên bạn bởi anh ấy luôn muốn được thấy bạn vui vẻ, hạnh phúc. Vì khi đàn ông yêu ai đó họ sẽ luôn mong muốn người phụ nữ của mình được hạnh phúc. 3. Anh ấy muốn bảo vệ và chăm sóc cho bạn Khi đàn ông say nắng bạn anh ấy sẽ luôn muốn được chăm sóc và bảo vệ bạn. Bởi đàn ông chính là phái mạnh nên họ luôn muốn được là bờ vai, là chỗ dựa vững chắc cho người con gái mà mình yêu. Thế nên anh ấy sẽ luôn dành sự quan tâm cho bạn như nhắn tin hỏi thăm, luôn bên cạnh khi bạn cần, luôn theo bạn đến những nơi bạn muốn… Chỉ đơn giản anh ấy luôn chắc chắn rằng bạn được bình yên ở mọi lúc mọi nơi. Đàn ông say nắng luôn muốn ở bên cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet 4. Anh ấy tìm hiểu về sở thích của bạn Dấu hiệu đàn ông say nắng không hề khó khăn để nhận biết. Nếu để ý một chút bạn sẽ dễ dàng nhận ra anh ấy dành nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu về sở thích của bạn. Bởi anh ấy muốn hiểu rõ về bạn để luôn mang đến cho bạn những niềm vui, bất ngờ khi đáp ứng sở thích của bạn. Chắc chắn nếu đàn ông làm những điều này vì bạn thì trong trái tim anh ấy lúc này bạn chiếm một vị trí quan trọng. 5. Anh ấy hay dành lời khen cho bạn Một trong những biểu hiện của đàn ông say nắng chính là anh ấy hay dành cho bạn những lời khen. Khi đàn ông thích và yêu thì trong mắt anh ấy lúc này bạn là người tuyệt vời, là người đẹp nhất. Thế nên những lời khen về vẻ đẹp, sự ân cần, chu đáo… dành cho bạn là điều anh ấy hay thể hiện ra lúc này. 6. Anh ấy tặng quà cho bạn Nếu như vào những dịp đặc biệt mà anh ấy tặng quà cho bạn thì có lẽ không quá bất ngờ hay lạ lẫm. Thế nhưng chẳng vì dịp gì mà anh ấy lại tặng quà, đôi khi lại kèm theo sự lãng mạn hay những lời nói ngọt ngào khiến bạn rung rung, xao xuyến. Nếu đàn ông làm điều này cho bạn thì chắc chắn rằng anh ấy đang say nắng bạn. Đàn ông say nắng sẽ hay tặng quà cho bạn - Ảnh minh họa: Internet 7. Hay nhìn trộm bạn Biểu hiện của đàn ông say nắng là đây chứ đâu? Khi anh ấy hay nhìn trộm bạn từ đằng xa, từ phía sau hay bất cứ khi nào thì điều này chứng tỏ anh ấy rất quan tâm đến bạn. Chỉ khi dành tình cảm cho ai đó thì đàn ông mới có những biểu hiện như vậy. Và khi bạn bất ngờ bắt gặp ánh mắt nhìn trộm ấy thì anh ấy lại tìm mọi cách để che đậy như vờ đang viết cái gì đó, đang bấm điện thoại… Bởi vì anh ấy ngại và đang muốn che giấu tình cảm của mình với bạn.