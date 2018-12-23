Người đàn bà bước qua tuổi 40 cần nhất điều gì?

Nhiều người cho rằng khi người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi có trong tay tiền bạc, con cái, gia đình, ái tình… thì còn cần gì nữa chứ? Thế nhưng đàn bà dù ở tuổi nào vẫn cần nhiều thứ. Mỗi độ tuổi khác nhau đàn bà lại cần những thứ khác nhau và đàn bà khi bước qua tuổi 40 cần nhất những điều gì?

Đàn bà 40 cần sự quan tâm từ người bạn đời Đàn bà 40 hay ở tuổi nào thì vẫn luôn khát khao được yêu thương. Vì thế ở tuổi ngoài 40 phụ nữ không còn phải quá vướng bận vào con cái, vào tiền tài nên họ luôn muốn nhận được sự yêu thương, quân tâm đến từ chính người bạn đời. Khi ấy họ sẽ cảm thấy mình vẫn rất quan trọng đối với người đàn ông của cuộc đời, để thấy rằng mình vẫn rất rạng ngời và cuốn hút trong mắt chồng. Người đàn bà bước qua tuổi 40 - Ảnh minh họa: Internet Đà bà qua tuổi 40 vẫn cháy bỏng sự yêu thương và khát khao được yêu Phụ nữ 40 hay qua 40 vẫn luôn khát khao yêu và được yêu. Tình yêu của phụ nữ dành cho gia đình, cho những đứa con và cho chính người chồng của mình. Họ vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc đến gia đình nhỏ bé của mình, vẫn mong những điều tốt đẹp đến với mọi người mà họ yêu thương.

Hơn ai hết người đàn bà bước qua tuổi 40 vẫn khát khao được yêu từ những người thân của mình, nhất là từ người chồng. Họ vẫn mong nhận được những món quà dù là tinh thần hay vật chất, dù có giá trị lớn hay nhỏ đến từ người đàn ông của mình. Đàn bà 40 vẫn e ấp và ngại ngùng trước những lời tỏ tình, những lời yêu thương từ người bạn đời. Điều quan trọng là người đàn ông của họ có đủ tinh tế để nhận ra những điều ấy hay không. Đà bà qua 40 vẫn rung động con tim Đàn bà qua 40 đã có đầy đủ gia đình, con cái, sự nghiệp thì còn gì mơ mộng đến những thứ viển vông nữa. Thế nhưng không đâu, đàn bà qua 40 vẫn rung động con tim, loạn nhịp trái tim trước một người đàn ông nào đó vô cùng ga lăng và lịch thiệp…

Đà bà qua tuổi 40 vẫn rung động con tim - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ngoài 40 không phải lo lắng về sự nghiệp, gia đình, con cái nên họ mới có thời gian để hồi ức lại những điều tuyệt đẹp trong tình yêu, những mơ mộng đã qua mà trước đó chưa thực hiện được. Vì vậy phụ nữ qua 40 vẫn khát khao những cái ôm thật chặt, mong muốn cháy bỏng từ những lời yêu thương nồng nàn và vẫn xao xuyến, rạo rực trước lời tán dương từ ai đó. Người đàn bà bước qua tuổi 40 biết cách sống hơn Trải qua những thăng trăm trong cuộc sống, đàn bà qua 40 hiểu rõ phải sống thế nào cho bản thân và những người thân yêu. Họ biết yêu bản thân mình hơn, biết cách chăm sóc cho bản thân chứ không rồ dại mà bỏ mặc bản thân để lo cho những người khác. Khi đã trưởng thành họ hiểu rằng nếu bản thân không thể yêu thương, chăm sóc tốt được thì sẽ chẳng thể chăm sóc, yêu thương tốt cho bất cứ ai. Đôi khi họ muốn có một không gian riêng thật yên tĩnh để nhìn nhận quá khứ, đúc kết những kinh nghiệm bản thân để sống sao cho tốt ở hiện tại và tương lai. Đàn bà qua tuổi 40 biết cách sống hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà qua 40 mơ được trở về trong vòng tay mẹ cha Khi còn trẻ người phụ nữ lao vào phấn đấu cho sự nghiệp, lo toan cho gia đình, con cái mà quên mất rằng cha mẹ luôn mong họ ở bên cạnh nhiều hơn. Thế nên khi đã ngoài 40 phụ nữ mới mong ước được trở về trong vòng tay mẹ cha để cảm nhận sự yêu thương, quan tâm vô bờ bến từ đấng sinh thành. Đà bà ngoài 40 luôn mong ước cha mẹ luôn khỏe mạnh để hưởng trọn cuộc sống đủ đầy, sung túc. Bởi bất cứ người phụ nữ nào khi đã trưởng thành, chín chắn đều hiểu ra rằng nơi nào có cha mẹ thì nơi đó có hạnh phúc, có suối nguồn trong mát, hiền hòa. Người đàn bà bước qua tuổi 40 cần nhiều điều và cũng mơ nhiều. Bởi lúc này họ mới thực sự sống cho bản thân và muốn thực hiện những giấc mơ dang dở mà thời trẻ chưa thể thực hiện được.

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy nhớ: Lời hứa của đàn ông nghe chứ đừng tin! Phụ nữ muốn hạnh phúc và không phải thất vọng vì đàn ông thì hãy nhớ một điều rằng lời hứa của đàn ông nghe chứ đừng tin. Bởi hầu hết mọi lời hứa của đàn ông chỉ để cho có chứ mấy khi họ thực hiện.

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