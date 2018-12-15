Nhưng đó là quan niệm của người xưa, của thời kỳ phong kiến, “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng”. Còn thời hiện đại bây giờ, chữ trinh của người phụ nữ liệu có còn thực sự quan trọng đến thế?

Nếu như trước đây chữ “trinh tiết” đối với người phụ nữ là rất quan trọng. Người phụ nữ mà đánh mất trinh tiết khi chưa kết hôn thì bị miệt thị là mất nết, hư hỏng. Thậm chí thời phong kiến phụ nữ có thể sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông.

Do đó việc phụ nữ đánh mất trinh tiết thì cũng là người và không có gì phải xem đó là một nỗi sỉ nhục hay một sự xấu hổ cả. Bởi thiết nghĩ khi người phụ nữ không còn trinh thì đàn ông thời này liệu có bao nhiêu người còn trinh trước khi kết hôn?

Tình yêu của giới trẻ hiện nay không chỉ giới hạn trong những cái ôm, cái nắm tay như trước đây. Khi yêu nhau người con trai luôn muốn người yêu của mình phải dâng hiến thì mới xem đó là tình yêu đích thực. Thế nên chuyện quan hệ trước hôn nhân hiện nay của giới trẻ diễn ra phổ biến và thậm chí việc mang thai trước khi kết hôn nhiều người hiện nay còn cho đấy là điều hiển nhiên.

Đàn ông không còn trinh khi kết hôn mà họ vẫn rất tự cao tự đại thì thử hỏi phụ nữ bị mất trinh cũng chẳng gì phải băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cho nhan sắc tàn phai. Bởi hạnh phúc hôn nhân đâu phải được quyết định chỉ vì sự trinh tiết của người phụ nữ.

Phụ nữ đánh mất trinh tiết vẫn có quyền được hưởng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Việc trinh tiết có thực sự quan trọng hay không, phụ thuộc vào suy nghĩ, quan niệm của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên với sự tân tiến của xã hội hiện nay thì hầu hết đàn ông đều không quá coi trọng chữ trinh tiết của người phụ nữ. Bởi chữ trinh không phải là yếu tố tất cả để đánh giá một con người. Để đánh giá một người phụ nữ có tốt hay không, có thể trở thành vợ đảm, mẹ hiền phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác.

Thế nên hiện nay đàn ông có chấp nhận phụ nữ mất trinh không còn là một câu hỏi mà đó là câu trả lời. Chỉ có một số ít đàn ông vẫn còn soi mói vào vấn đề trinh tiết của người phụ nữ. Nhưng thử hỏi những người đàn ông mà sống bảo thủ, lạc hậu trong khi cả xã hội đã có những suy nghĩ tân tiến, hiện đại thì số ít họ liệu có thể tìm kiếm được người phụ nữ còn trinh để làm vợ và rồi họ có thể thành công hay không?

Đàn ông có chấp nhận phụ nữ mất trinh làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết mọi người thời nay đều nhận thấy rằng để hôn nhân hạnh phúc cần xuất phát từ cả hai phía, từ tình yêu thương, sự chia sẻ, cảm thông của cả người chồng và người vợ. Và chữ trinh không phải là tất cả, không phải là yếu tố quan trọng để đánh giá một người phụ nữ, không phải là yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình, sự bền vững của hôn nhân.

Thế nên phụ nữ hãy nhớ một điều rằng cho dù phụ nữ đánh mất trinh tiết thì cũng là người, cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng. Do đó dù phụ nữ có tan vỡ một cuộc tình và không còn trinh tiết thì vẫn có quyền tìm kiếm cho mình một người đàn ông thực sự xứng đáng để dựa vào, để được yêu thương và che chở cho đến hết quãng đời.