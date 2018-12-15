Tình yêu của phụ nữ sau ly hôn vẫn rất đáng trân quý!

Phụ nữ yêu 15/12/2018 05:30

Ai chẳng có lúc yếu đuối, chẳng cần được sẻ chia? Vì vậy phụ nữ đừng lựa chọn cô đơn đến hết cuộc đời khi một vài lần tình yêu đổ vỡ. Bởi tình yêu của phụ nữ sau ly hôn vẫn rất đáng trân quý!

Tình đầu thường không phải là tình cuối. Bất kì ai cũng đều trải qua một vài cuộc tình. Sự đổ vỡ có thể mang lại cho chúng ta nhiều đau khổ, nhưng hãy nhớ rằng, đừng cố khép chặt con tim, đừng ngăn mình tìm đến hạnh phúc.

Muôn đời nay vẫn thế, tình yêu luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi con người. Sự tồn tại của nó như con dao hai lưỡi. Một mặt, tình yêu là sức mạnh gắn kết hai con người, hai trái tim vào cùng một nhịp đập. Tình yêu mang đến cho cả hai những xúc cảm ngọt ngào, những rung động mãnh liệt và xoa dịu đi nỗi cô đơn, trống trải.

Nhưng mặt khác, cũng chẳng điều gì đủ sức mạnh khiến con người ta bơ vơ, lạc lõng đến thế khi yêu thương vỡ vụn. Có những người khi bước ra từ một cuộc tình đổ vỡ không đủ sức mạnh để thoát khỏi nỗi đau đó. Họ chìm đắm trong sự chán chường, mệt mỏi. Họ không buồn cố gắng cho cuộc sống. Có người còn dại dột tìm đến cái chết. Có người lại khép chặt con tim, không bao giờ muốn yêu thêm một lần nào nữa.

Tình yêu của phụ nữ sau ly hôn
Tình yêu của phụ nữ sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu biết rằng, sau đổ vỡ, tìm lại bình yên đã là điều không dễ dàng gì. Việc cùng người khác yêu đương tiếp, có thể cũng chẳng đi đến được hạnh phúc. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, mỗi cuộc tình đều khác nhau. Bởi mỗi cá thể trên thế giới này là những sự phát triển riêng biệt.

Mỗi người có cách nghĩ, cách sống khác. Cùng một tình huống, nhưng cách xử trí của mỗi người cũng chưa hẳn đã giống nhau. Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ là thế. Khi chúng ta quen biết người mới, họ sẽ cho chúng ta những trải nghiệm mới. Đâu thể nào có những người, những việc lặp lại giống y hệt như đã từng xảy ra được phải không?

Thế nên tình yêu của phụ nữ sau ly hôn vẫn hoàn toàn diễn ra và biết đâu người đến sau này mới thực sự là người phù hợp, mang đến cho phụ nữ hanh phúc. Và với những người đàn ông hiểu rằng phụ nữ sau ly hôn là bảo vật chắc chắn họ sẽ thực sự yêu thương, trân trọng, cho dù bạn đã lỡ một lần đò.

Phụ nữ sau ly hôn vẫn hoàn toàn có quyền được hạnh phúc
Phụ nữ sau ly hôn vẫn hoàn toàn có quyền được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghi ngại về tình yêu. Người cũ có thể buông tay bạn khi khó khăn, có thể thay đổi vì những lí do đời thường. Nhưng người mới thì không hẳn đã như vậy. Một người phù hợp dành cho bạn, một người luôn nắm chặt tay bạn không buông, mặc mưa gió cuộc đời vẫn đang đợi bạn tìm đến. Anh ấy sẽ là người cùng bạn sẻ chia những vui buồn cho đến hết cuộc đời.

Anh ấy sẽ dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm chặt bạn vào lòng. Đôi bờ vai rộng của anh ấy sẽ chở che hết mọi nắng mưa cho bạn. Và lồng ngực cường tráng của anh ấy sẽ sưởi ấm con tim bạn.

Thượng đế vốn dĩ luôn công bằng. Ngài không cho không ai điều gì, và cũng không cướp đi hạnh phúc của ai cả. Người đàn ông nắm giữ hạnh phúc của bạn vẫn đang tồn tại ở đâu đó. Ngài có thể sắp đặt anh ấy là người tình tiếp theo của bạn. Vì thế phụ nữ vẫn hoàn toàn có được hạnh phúc sau ly hôn với người đàn ông thực sự xứng đáng.

Phụ nữ sau ly hôn là báu vật
Phụ nữ sau ly hôn là báu vật - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, cuộc sống sau ly hôn, bạn có thể sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng đừng tự đóng luôn cánh cửa hạnh phúc của mình. Những cảm xúc chân thật của con tim luôn là thứ cần được giữ gìn. Hãy cứ cô đơn, hãy cứ khóc, cứ buồn.

Chia li cũng giống như sinh lão bệnh tử, đều là những quy luật của cuộc sống. Đã là quy luật thì chúng ta nên chấp nhận đối mặt với nó. Ai chẳng có lúc yếu đuối, chẳng cần được sẻ chia? Vì vậy đừng lựa chọn cô đơn đến hết cuộc đời khi đã từng xảy ra đổ vỡ trong hôn nhân.

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Nhưng hạnh phúc giống như một món quà của Thượng đế, ai cũng đều được hưởng. Ngài cho chúng ta đi những con đường không bằng phẳng để tự tìm đến hạnh phúc của mình.

Ngài muốn chúng ta hiểu và trân trọng những giá trị đích thực của hạnh phúc. Do đó, tình yêu của phụ nữ sau ly hôn vẫn rất đáng trân quý và biết đâu người tiếp theo đến chính là người nắm giữ hạnh phúc của bạn thì sao.

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