Nếu chồng đi làm về nhà đúng giờ phụ nữ hiếm khi nghi ngờ chồng ngoại tình . Bởi lẽ, anh ấy chẳng để lộ bất cứ một điều bất thường nào, vẫn chăm nom, vun vén cho gia đình như trước nay. Vậy nhưng, chiêu thức ngoại tình công sở tinh vi nhất nằm ở chỗ họ sẽ tận dụng giờ nghỉ trưa để hẹn hò.

Đây chính là những chiêu thức ngoại tình công sở tinh vi, công phu, giúp những cặp đôi mèo mả gà đồng qua mặt bạn đời, chị em hãy đọc thật kỹ để phòng thân.

Tất nhiên, các cặp đôi hẹn hò công sở sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại, mạng xã hội để lên lịch hẹn hò. Chờ đến khi đã gặp nhau ở khách sạn, đã mây mưa thỏa thuê, trước khi về lại văn phòng họ sẽ nhanh chóng xóa sạch dấu vết.

Trong khi người vợ cứ đinh ninh chồng mình đang vùi đầu bên công việc thì người đàn ông của họ lại tận dụng thời gian ấy để ái ân với người tình.

Đây không chỉ là cách giúp họ qua mặt bạn đời, mà còn là cách để tránh bị đồng nghiệp vô tình phát hiện nếu sơ hở để lộ những bằng chứng không thể chối cãi ấy.

Để tránh quên làm điều này, đàn ông ngoại tình sẽ chủ động đặt đồng hồ báo thức để nhắc nhở mình xóa sạch dấu vết, tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc. Vậy nên, nếu thấy ở điện thoại của chồng có cài đặt hẹn giờ vào khung giờ vô lý chị em cần nghi ngờ ngay.

Hai kẻ 'ăn vụng' kia sẽ 'xả vai' ngay mà trở về nhà, trở lại đúng vị trí của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. “Xả vai” ngay khi rời khỏi khách sạn

Khi bên nhau giờ nghỉ trưa, họ có thể là hai kẻ yêu nhau quên cả đất trời, quấn lấy nhau không rời. Họ thoải mái rót vào tai nhau những lời yêu đương mật ngọt, thề non hẹn biển. Khi về lại văn phòng làm việc buổi chiều, hai kẻ “ăn vụng” kia có thể nhìn trộm nhau mà mỉm cười hạnh phúc.

Vậy nhưng, khi về đến nhà họ sẽ “xả vai” ngay mà trở về đúng vị trí người chồng, người cha trong gia đình.

Cách để đàn ông có vợ qua mặt bạn đời chính là quán triệt với bồ nhí ngay từ ngày đầu, rằng sẽ không liên lạc với nhau sau khi rời khỏi văn phòng - Ảnh minh họa: Internet

4. Không liên lạc với nhau

Chỉ đàn ông không có kinh nghiệm mới cho phép người tình chủ động liên lạc với mình sau khi về nhà. Bởi lẽ, bất cứ lúc nào vợ cũng có thể vô tình đọc thấy những dòng tin nhắn lạ với cái tên danh bạ có vẻ khả nghi.

Cách để đàn ông có vợ qua mặt bạn đời chính là quán triệt với bồ nhí ngay từ ngày đầu, rằng sẽ không liên lạc với nhau sau khi rời khỏi văn phòng. Chính nhờ những chiêu thức trên mà rất nhiều đàn ông công sở đã “cắm sừng” vợ thành công, biến người phụ nữ hết lòng hết dạ yêu thương họ phải gánh chịu vô số tổn thương, thiệt thòi.

Là phụ nữ, bạn nhất định phải tính táo để nhận ra những khác lạ dù là nhỏ nhặt nhất ở chồng để nhanh chóng phát hiện việc làm khuất tất của đối phương. Đừng cho phép đối phương tiếp tục lừa dối hay qua mặt bạn thêm ngày nào nữa.