Là phụ nữ phải sống thế này mới mong có được hạnh phúc

Phụ nữ muốn hạnh phúc, làm chủ đời mình hãy làm ngay những điều này ngay hôm nay. Đừng chờ đến năm 30 mới “sáng mắt” thì đã quá muộn màng.

Với những phụ nữ khôn ngoan, họ có thể không cần đàn ông, không quá chú trọng các mối quan hệ xã hội nhưng nàng rất trân trọng công việc của mình. Với nàng, công việc không chỉ là con đường để có được sự thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm được tiền mà còn là cơ hội mở rộng mối quan hệ, để thử thách chính mình.

Vậy nên, một người phụ nữ hạnh phúc chưa chắc sẽ xem trọng công việc, thế nhưng một người phụ nữ xem trọng công việc chắc chắn là người hạnh phúc.

Muốn có một cuộc đời hạnh phúc đàn bà đừng 'ruột để ngoài da', sống kín kẽ mới là điều bạn nên làm - Ảnh minh họa: Internet

2. Sống kín kẽ

Đàn bà hạnh phúc không dại dột giấu kín mọi cảm xúc, chấp nhận chịu thua thiệt để làm vui lòng người khác. Chỉ là, họ chỉ có thể trải lòng với những người đáng tin cậy, đủ biết cách lắng nghe và đủ để họ an tâm rằng bí mật ấy không bị bật mí.

Và tất nhiên, chẳng ai có thể nhìn thấy đàn bà khôn nông nỗi trong hành động, cử chỉ và lời nói.

3. Chi tiêu khoa học

Kiếm tiền là việc rất vất vả, thế nên đàn bà khôn luôn biết cách dùng tiền khoa học, quản lý tài chính hiệu quả. Họ sẽ không bao giờ chi tiền cho những món đồ không cần thiết, càng không đầu tư vào những lĩnh vực mình không am hiểu.

Cũng vậy, đàn ông có thể có hay không nhưng tiền nhất định họ phải có, phải cố gắng lao động chăm chỉ để kiếm tiền.

Đàn bà khôn khi yêu ngoài rung động họ còn xét về điều kiện tài chính, học thức, gia cảnh của đối phương rồi mới đưa ra quyết định tiến tới hay dừng lại - Ảnh minh họa: Internet

4. Tỉnh táo khi yêu

Nếu những đàn bà khác khi đã yêu sẽ yêu điên cuồng, quên mất chính mình và chấp nhận hi sinh tất cả cho người mình yêu thì đàn bà khôn không như thế. Nàng biết đâu là giới hạn của tình yêu, đâu là người đàn ông tử tế, đâu là mối quan hệ khiến nàng hạnh phúc.

Đàn bà khôn khi yêu ngoài rung động trước đối phương họ còn xét về điều kiện tài chính, học thức, gia cảnh rồi mới đưa ra quyết định tiến tới hay dừng lại. Tất nhiên, người ngoài có thể nói họ thực dụng, nói họ quá tỉnh táo thế nhưng chỉ đàn bà mới hiểu rằng hạnh phúc của đàn bà là thước đo sự tử tế của đàn ông, và đàn ông không tử tế sao có thể mang lại hạnh phúc cho cả hai.