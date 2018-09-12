Là phụ nữ, hãy tránh xa 5 loại người này kẻo rước họa vào thân, hoang phí nửa đời

Kẻ không xem trọng người thân của mình là loại người không nết kết giao, hãy tránh càng xa càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này có 5 loại người bạn tuyệt đối không nên qua lại, đấy là:

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã” là câu nói thể hiện rất rõ sự quý giá của tình thân. Một người biết cách quan tâm, chăm sóc các thành viên trong gia đình mình, phụng dưỡng mẹ cha, giúp đỡ anh em ruột thịt chắc chắn là người trọng nghĩa tình, sống đàng hoàng tử tế.

Ngược lại, kiểu người ngay cả người thân của mình cũng lãnh đạm, tàn nhẫn thì dẫu họ có ra sức đối tốt với bạn đến nhường nào thì cũng hãy tránh xa. Bởi lẽ, người như thế không hề có lương tâm càng không có lòng trắc ẩn. Họ chỉ cố gắng tỏ ra thân thiết với ai nếu người đấy mang lại lợi ích cho mình, khi đã không còn lợi dụng được nữa họ sẽ trở mặt ngay.

2. Chỉ xem trọng được mất của bản thân

Là người, ai cũng xem trọng lợi ích của mình, nhưng đừng bao giờ vì món lợi của mình mà gây hại đến người khác. Việc vì quá xem trọng được mất của bản thân mà mặc kệ người khác, sẵn sàng đạp đổ tất cả để tiến thân chính là hành vi của kẻ tiểu nhân.

Họ vì những toan tính thiệt hơn, vì muốn vồ lấy những khoản tiền béo bở mà có thể hớt tay trên, thậm chí cướp đi công sức, thành quả của rất nhiều người khác bằng chiêu lừa lọc tinh vi của mình. Nếu không muốn là nạn nhân của họ bạn hãy tránh càng xa càng tốt.

Kết giao với loại người này, bạn sẽ phải mất nửa cuộc đời để giải quyết vô vàn tai bay vạ gió mà họ gá họa lên người mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Không giữ chữ tín

“Một lần thất tín vạn lần bất tin”, một khi ngay cả chữ tín cũng không có thì người ấy sẽ không thể cho bạn lòng tin vào bất cứ điều gì. Họ có thể nay nói thế này, mai nói thế khác, gió chiều nào theo nấy và tự thêu dệt nên rất nhiều thị phi rồi đổ dồn lên đầu người khác.

Kết giao với loại người này, bạn sẽ phải mất nửa cuộc đời để giải quyết vô vàn tai bay vạ gió mà họ gá họa lên người mình.

4. Sống tiêu cực

Cuộc sống phải có lúc này lúc khác, lúc vui lúc buồn, phải nếm trải thất bại mới hiểu được cái giá của thành công. Thế nên, thay vì than vãn, chửi đổng cuộc đời, mỗi người chúng ta nên học cách chấp nhận những điều không may bằng thái độ lạc quan, tích cực nhất. Có như thế ta mới có động lực để bước về phía trước, để còn tỉnh táo nhận thấy còn có vô số những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình.

Một kẻ chỉ thich ca thán, oán than và luôn có thái độ bất mãn về cuộc sống, về những người xung quanh sẽ chẳng bao giờ tiến bộ, càng không bao giờ biết hài lòng. Quen biết họ, bạn sẽ bị nguồn năng lượng tiêu cực ấy làm cho ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng.

Thay vì than vãn, chửi đổng cuộc đời mỗi người chúng ta nên học cách chấp nhận những điều không may bằng thái độ lạc quan, tích cực nhất - Ảnh minh họa: Internet

5. Người không biết hàm ơn

Lòng biết ơn khiến người ta biết cách cho đi, nhận lại, biết cách làm điều thiện, khai trừ điều ác và cùng sự tử tế để đối đãi với nhau. Đừng bao giờ làm bạn với dạng người “giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán” bởi từ đấy tai ương của họ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời bạn.