Là phụ nữ, hãy nhớ kỹ 13 bài học ‘xương máu’ này để cả đời không đau thương, sầu khổ

Phụ nữ yêu 13/06/2018 16:36

Muốn cả đời hạnh phúc an yên, đàn ông say mê xếp hàng dài cả thước chị em chỉ cần khắc cốt ghi tâm13 bài học xương máu sau.

Chị em đừng tự ru ngủ mình bằng câu “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, bởi đặt hạnh phúc của mình vào tay đàn ông, cho đàn ông quyền định đoạt đời mình thì sao bạn có thể làm chủ hạnh phúc được. Dưới đây là 13 bài học "xương máu" giúp phụ nữ cả đời không âu lo, sầu khổ, ai gặp cũng ganh tỵ với những gì bạn đang có. 

Là phụ nữ, hãy nhớ kỹ 13 bài học ‘xương máu’ này để cả đời không đau thương, sầu khổ - Ảnh 1
Việc đặt hạnh phúc của mình vào tay đàn ông, cho đàn ông quyền định đoạt đời mình thì sao bạn có thể làm chủ hạnh phúc được - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ muốn hạnh phúc phải học cách lãng quên quá khứ, hãy quên đi những thứ đã qua, những nỗi đau đã cũ. Việc tự nhốt mình trong ký ức, đắm chìm trong thương đau sẽ cướp đi cơ hội được hạnh phúc của bạn.

2. Phụ nữ lấy chồng, đừng ham chồng giàu, cũng đừng mưu cầu vật chất. Hãy lấy người đàn ông yêu thương bạn, yêu thương gia đình bạn như chính bạn đã và đang như thế.

3. Đừng để người đàn ông không xứng đáng chiếm của bạn quá nhiều tâm trí, nếu anh ta đã thay lòng thì bạn cũng nên thay người yêu ngay, hãy đá phăng kẻ bội bạc ra khỏi đời mình.

4. Là phụ nữ, nhất định phải làm ra tiền, chí ít là kếm đủ tiền để nuôi sống bản thân và cũng để bạn không phải lệ thuộc tài chính vào người khác.

Là phụ nữ, hãy nhớ kỹ 13 bài học ‘xương máu’ này để cả đời không đau thương, sầu khổ - Ảnh 2
Là phụ nữ đừng ép mình phải can trường bản lĩnh, nó sẽ khiến bạn mệt mỏi và suy kiệt mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

5. Là phụ nữ, hãy mạnh mẽ khi cần, yếu đuối khi không thể gắng gượng. Đừng ép mình phải can trường bản lĩnh, nó sẽ khiến bạn mệt mỏi và suy kiệt mà thôi.

6. Trước khi nhận quà từ một ai đó, hãy cẩn trọng trả lời các câu hỏi “vì sao người ta tặng mình?”, “nhận nó rồi mình phải đáp lại thứ gì”. Nếu chưa trả lời được thì đừng nhận.

7. Phụ nữ đừng dùng nhan sắc hay thân xác để giữ chân đàn ông, muốn chàng ở bên mình cả đời hãy chiếm lấy con tim họ.

8. Đừng cố gắng lấy lòng thiên hạ, hãy dùng thời gian, công sức ấy để yêu thương gia đình mình. Khi bạn gặp khốn khó, nguy nan người đời sẽ bỏ rơi bạn ngay nhưng gia đình sẽ luôn kề bên bạn.

Là phụ nữ, hãy nhớ kỹ 13 bài học ‘xương máu’ này để cả đời không đau thương, sầu khổ - Ảnh 3
Hôn nhân là một sự lựa chọn, nếu chọn chồng sai bạn có quyền chọn lại, đừng chấp nhận sai cả đời - Ảnh minh họa: Internet

9. Kiếm tiền không hề dễ, thậm chí rất vất vả và khổ cực. Vây nên, phụ nữ đừng phung phí công sức của mình mà hãy chi tiêu thật khoa học, hợp lý.

10. Đừng bắt đàn ông phải sợ mình, hãy khiến họ vừa yêu vừa nể, vừa thương vừa hờn thì cuộc tình ấy mới hạnh phúc bền lâu, chàng sẽ cả đời không rời bạn nửa bước.

11. Tuổi trẻ không bao giờ thắm lại, vậy thì hà cớ gì phải hoang phí nó cho người đàn ông không xứng đáng có được bạn. Hôn nhân là một sự lựa chọn, nếu chọn chồng sai bạn có quyền chọn lại, đừng chấp nhận sai cả đời.

12. Phụ nữ có thể khóc vì đàn ông, có thể khóc đến sưng mắt nhưng đừng khóc vì đàn ông quá 3 ngày. Sang ngày thứ 4 hãy quệt sạch hằn học, phủi bỏ đau thương mà sống cho mình.

13. Đừng ganh tỵ với đàn ông trăng hoa, cũng đừng nghĩ rằng khi yêu đàn ông không mất gì nhưng đàn bà mất trinh tiết. Nếu cứ xấu tính như thế, cứ so đo tính toán như thế sao bạn có thể hồn nhiên yêu, hồn nhiên đón nhận niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại.

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