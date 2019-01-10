Là phụ nữ, hãy khắc cốt ghi tâm 10 điều này trước tuổi 40 để có một cuộc đời rực rỡ

Phụ nữ yêu 10/01/2019 16:56

Trước tuổi 40, phụ nữ nhất định phải nhận ra 10 sự thật đắt đỏ này để nửa đời còn lại an yên, hạnh phúc như ý.

Sống trên đời, có những việc phụ nữ không nên chấp nhặt, cũng có những điều bạn phải thuộc lòng và xem như kim chỉ nam để làm theo. Có như vậy, trước khi bước vào tuổi 40 bạn mới có thể sở hữu một cuộc đời rực rỡ, như ý nguyện.

Là phụ nữ, hãy khắc cốt ghi tâm 10 điều này trước tuổi 40 để có một cuộc đời rực rỡ - Ảnh 1
Thiên hạ nói cho sướng miệng rồi chẳng nhớ gì đến những lời tàn độc mình đã thốt ra, chỉ người nhận lấy lời cay nghiệt ấy mới tổn thương mãi - Ảnh minh họa: Internet

1. Là phụ nữ, khi yêu bạn được quyền ích kỷ, không chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với bất cứ ai. Tất nhiên, bạn càng không cần phải hi sinh chính mình vì đàn ông. Phụ nữ là để yêu thương, không phải để vùi dập dưới tay đàn ông.

2. Một khi đàn ông đã cởi đồ lên giường với đàn bà khác, phụ nữ tuyệt nhiên không được níu néo. Cả đời này, phụ nữ thà làm mẹ đơn thân, thà sống một mình còn hơn phải chung chăn chung gối với kẻ đã phản bội lòng tin của mình.

3. Thay vì để ý những lời khen chê để rồi tự làm mình buồn, tự trách móc bản thân hay tự ti với thiên hạ bạn nên học cách  bỏ ngoài tai miệng đời. Thiên hạ nói cho sướng miệng rồi chẳng nhớ gì đến những lời tàn độc mình đã thốt ra, chỉ người nhận lấy lời cay nghiệt ấy mới tổn thương mãi.

Là phụ nữ, hãy khắc cốt ghi tâm 10 điều này trước tuổi 40 để có một cuộc đời rực rỡ - Ảnh 2
Phụ nữ đừng bao giờ dễ dàng cho qua khi chồng chưa nói lời xin lỗi, chưa nhận sai - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng đánh ghen, cũng đừng tung hê tất cả với mọi người. Đàn bà kia dẫu có sai, nhưng người sai nhất chính là chồng bạn. Bởi lẽ, nếu anh ấy không cho phép thì kẻ thứ ba đừng mơ chen chân.

5. Sống ở đời, ai cũng có thể mắc sai lầm, cũng gây nên những chuyện không hay. Thế nhưng, phụ nữ đừng bao giờ dễ dàng cho qua khi chồng chưa nói lời xin lỗi, chưa nhận sai. Bởi lẽ, bạn càng bao dung, càng vị tha đàn ông càng ỷ lại, càng vô tâm.

6. Nếu đã chia tay, phụ nữ hãy vứt hết những kỷ vật vào sọt rác, đừng giữ lại bất cứ thứ gì. Cảnh cũ còn đây người đâu còn sẽ khiến bạn mãi bị nhốt trong quá khứ, tự tước mất cơ hội có được hạnh phúc mới.

Là phụ nữ, hãy khắc cốt ghi tâm 10 điều này trước tuổi 40 để có một cuộc đời rực rỡ - Ảnh 3
Là phụ nữ, đừng miễn cưỡng, cũng đừng tạm bợ. Chỉ cần biết đủ, biết hài lòng với hiện tại tự khắc đời bạn sẽ phẳng lặng, bình an - Ảnh minh họa: Internet

7. Đừng hẹn hò với một người chỉ vì bạn đang cô đơn, cũng đừng vì đối phương quá tốt mà nhận lời yêu khi con tim không hề rung động. Đấy chính là sai lầm khiến cả hai cùng mất thời gian vô nghĩa, cùng gánh chịu những thương tổn không đáng có.

8. Chung thủy là đức tính cần sự tự giác, không cần nhắc nhở, càng không phải ra điều kiện. Một khi đối phương đã bội tình bạn đừng dại dây dưa thêm kẻo càng gom lấy thiệt thòi vào người.

9. Là phụ nữ, đừng miễn cưỡng, cũng đừng tạm bợ. Chỉ cần biết đủ, biết hài lòng với hiện tại tự khắc đời bạn sẽ phẳng lặng, bình an.

10. Trước khi đem lòng yêu thương ai, phụ nữ hãy tự yêu thương chính mình trước tiên. Bởi lẽ, chỉ khi trân trọng bản thân bạn mới nhận được sự trân trọng của người khác.

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