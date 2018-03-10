Là phụ nữ, dù đã kết hôn 1 hay 2 lần, đều phải ghi nhớ 4 điều này!

Đặc biệt là người phụ nữ, thường là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất trong cuộc sống thì dù là kết hôn lần 1 hay lần 2 đều phải ghi nhớ 4 điều sau để có được hạnh phúc.

Đừng bao giờ dại dột như thế bởi vì bạn làm vậy khác nào bạn coi thường chính mình? Dù đã qua 1 đời chồng, bạn vẫn có quyền ngẩng cao đầu bước vào lễ đường.

Dù là bạn cưới ai, dù đám cưới to hay bé thì ít nhất bạn cũng cần 1 buổi lễ trang trọng để về nhà chồng. Hôn lễ có thể đơn giản, nhưng nhất định là phải có. Rất nhiều người phụ nữ lấy chồng lần 2 thì không có đám cưới.

Nhất định phải độc lập về kinh tế

Tương lai không ai có thể biết trước được, vì thế, khả năng tài chính vững vàng chính là điểm tựa cho bạn chứ không phải là người chồng.

Dù bạn còn độc thân hay đã lấy chồng, dù là đời chồng 1 hay lần cưới chồng 2 thì bạn vẫn nên có 1 công việc và có thể tự kiếm tiền. Dù chồng bạn có giàu có tới cỡ nào thì bạn vẫn phải dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền.

Không cần bạn phải quá giỏi giang và kiếm được nhiều tiền, nhưng không ít thì nhiều vẫn phải độc lập về kinh tế. Có như thế, chồng bạn mới không thể coi thường bạn và có như vậy, cuộc sống gia đình cũng trở nên hạnh phúc hơn.

Đừng bao giờ cố tình làm tổn thương người đàn ông của mình

Đàn ông rất để ý tới lòng tự trọng, họ có cái tôi rất cao, vì thế phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ làm tổn thương đàn ông. Tất nhiên con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, thế nhưng, sai lầm đó nhất định chỉ ở 1 mức độ nào đó và có sai lầm thì phải biết sửa sai.

Nếu 1 mực cứng đầu và ngang bướng chỉ khiến gia đình bạn rối rắm thêm. Làm người phụ nữ, càng hiền thục dịu dàng thì càng khiến chồng yêu thương.

Đàn ông rất để ý tới lòng tự trọng, họ có cái tôi rất cao - Ảnh Internet

Đối với những người đàn ông có tình ý bên cạnh, phải biết nói không

Có nhiều người đàn ông, biết rõ ràng rằng bạn đã có gia đình, thế nhưng lại nhất quyết theo đuổi và không buông được bạn. Đó không phải là vì họ yêu thương bạn, chỉ là họ muốn trêu đùa bạn mà thôi.

Đối diện với loại đàn ông đó, phụ nữ nhất định phải thẳng thừng cự tuyệt, thể hiện rõ thái độ, đừng để đến khi chồng phát hiện ra thì dù không có gì nhưng cũng không thể giải thích. Tới lúc đó, rất dễ tan cửa nát nhà.

Làm 1 người phụ nữ, ai cũng muốn sẽ có 1 gia đình hạnh phúc bền vững. Thế nhưng nếu vì 1 nguyên nhân nào đó mà đứt gánh giữa đường, cũng không nên đau khổ, tuyệt vọng vì nếu bạn biết hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày thì còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.