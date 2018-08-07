Là phụ nữ bản lĩnh bạn cần có những gì?

Bạn biết nhắc nhở đối với những người đi trễ. Bạn biết cách nhắc khéo cô bạn thân khi cô ấy vô tư lẫn vô duyên ở đám đông. Bạn biết cách phê bình một bộ phim không mấy xuất sắc. Hay chỉ là khi bạn thích món hàng nào đó thì quyết tâm để danh tiền mua cho bằng được,... Những điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ thấy bạn là người khá bản lĩnh trong cuộc sống.

Sự bản lĩnh, khi nghe đến từ đó chúng ta cảm thấy thật to tát. Nhưng những gì chúng ta cần làm để trở thành người phụ nữ bản lĩnh là chỉ cần lưu ý cách ứng xử dù đó là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Đôi lúc, chúng ta nghĩ người phụ nữ bản lĩnh là khi họ dám làm và làm tốt công việc mình được giao. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong công việc, người bản lĩnh đòi hỏi sự khéo léo khi góp ý, khi trao đổi cùng đối tác để bảo vệ quan điểm của mình, đồng thời cũng phải biết lắng nghe và nhận xét ý kiến từ người khác.

Đừng nghĩ khi mình phê bình ai đó thì sẽ bị ghét, thật đúng là như vậy nhưng chỉ với những người không tế nhị. Khi bạn biết nhận xét một cách tinh tế, khéo léo, bạn sẽ được mọi người trọng dụng và kính nể. Đừng nhu nhược, mềm yếu mà im lặng. Vì bạn càng nhu nhược là càng tạo cho người khác lấn lướt bạn mà thôi.

Nếu bạn không dám bày tỏ quan điểm của mình trước đám đông thì người khác sẽ không nể bạn và đương nhiên bạn sẽ bị mất đi sức hấp dẫn của mình. Bạn biết không, điều đáng sợ nhất không phải là bạn bị ghét hay được yêu điên cuồng, mà là khi bạn bị mọi người thờ ơ, không thèm để ý.

2. Biết cách tôn trọng người khác

Người phụ nữ bản lĩnh là người dám phê bình một cách khéo léo, nhưng cũng phải là người biết lắng nghe quan điểm của người khác.

Phụ nữ bản lĩnh biết cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Trong xã hội này, dù cho bạn có giàu, có quyền uy đến đâu, nếu không biết tôn trọng người khác thì cũng bị xã hội xa lánh và bài trừ. Những cô nàng vừa xinh, lại giỏi giang luôn biết cách lắng nghe và nhận xét khi cần thiết, đó mới chính là những người phụ nữ hiện đại. Họ luôn biết cách làm chủ trong mối quan hệ và không ai có quyền phàn nàn về thái độ và tác phong làm việc của họ.

Tôn trọng người khác là tôn trọng từng lời nói, tôn trọng giờ giấc hay tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ. Làm được điều này, thì bạn đang dần trở thành quý cô bản lĩnh rồi đấy nhé!

3. Dám đấu tranh vì ước mơ

Bản lĩnh của người phụ nữ là dám theo đuổi ước mơ, dám buông tay khi thấy thứ gì đó có ảnh hưởng không tốt đối với mình và quan trọng hơn hết là biết đủ trước mọi cuộc vui. Chúng ta sẽ không bao giờ biết trước kết quả khi chưa một lần dám thử. Và kết quả thì luôn luôn bất ngờ mà.

Người phụ nữ bản lĩnh luôn dám đấu tranh vì những ước mơ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang thích thầm một anh sếp trong công ty mà anh ấy vẫn chưa có bạn gái, tại sao không một lần thử "cọc đi tìm trâu" xem kết quả sẽ thế nào? Hay bạn có mơ ước từ nhỏ là được mở một công ty riêng, vậy sao từ giờ không cố gắng để làm được điều đó? Hãy ước mơ và hãy biến nó thành sự thật, không việc gì phải sợ vấp ngã. Bạn nên nhớ, một khi chúng ta còn sống thì chúng ta được quyền mơ ước và thực hiện.

4. Lường trước được những rủi ro có thể xảy đến

Mặc dù mơ ước là thế, nhưng cũng có những ước mơ mang rất nhiều rủi ro. Là người phụ nữ bản lĩnh, bạn phải biết cách lường trước được những điều không hay có thể xảy đến với mình. Người phụ nữ bản lĩnh sẽ không vì những lời thách thức trẻ con của đám bạn mà thử thách những trò nguy hiểm với bản thân. Biết cách từ chối trong trường hợp đó, bạn mới thực là người bản lĩnh. Biết những thứ mang lại rủi ro cho mình, thì nhớ, đừng nên thử bạn nhé!