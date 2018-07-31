Lấy nhầm chồng vô tâm phụ nữ cả đời cô đơn, héo mòn

Tâm sự gia đình 31/07/2018 08:53

Người ta thường bảo chọn chồng phải chọn cho kỹ bởi nếu lấy nhầm chồng vô tâm phụ nữ cả đời cô đơn, héo mòn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Đàn ông luôn cho rằng đàn bà lắm điều, hết đòi hỏi cái này lại đòi hỏi cái khác khiến họ cảm thấy thật mệt mỏi, khó chịu. Thế nhưng đàn ông không hiểu rằng người phụ nữ có nũng nịu ra sao, nhiều chuyện thế nào chẳng qua cũng chỉ mong muốn nhận lại sự yêu thương, quan tâm đến từ các anh mà thôi. Bởi đàn bà sợ nỗi cô đơn, sợ mỗi mình phải gồng mình gánh vác mọi công việc gia đình, đối nội, đối ngoại chỉ vì lấy nhầm chồng vô tâm.

Lấy nhầm chồng vô tâm cả đời phụ nữ cô đơn
Lấy nhầm chồng vô tâm cả đời phụ nữ cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Có không ít ông chồng cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền về cho vợ là vợ thấy vui, thấy hạnh phúc rồi. Thế nên họ chỉ biết mang tiền về cho vợ mà quên mất rằng thứ người phụ nữ cần nhất khi đã lấy chồng không phải là tiền mà chính là sự quan tâm, yêu thương, sẻ chia từ người chồng của mình. Phụ nữ kết hôn là mong muốn nhận được yêu thương, được hạnh phúc chứ không phải là nỗi buồn, là sự cô đơn chỉ vì người chồng quá vô tâm, hờ hững.

Đàn ông không hiểu rằng đôi khi chỉ một chút quan tâm, một hành động sẻ chia, một món quà nho nhỏ thôi cũng đủ làm cho người phụ nữ ấm lòng. Với phụ nữ niềm vui và hạnh phúc đơn giản lắm. Phụ nữ chỉ cần gia đình luôn vui vẻ, tràn ắp tiếng cười với sự quan tâm, hỗ trợ và thấu hiểu nhau của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là từ người chồng của mình.

Tôi thấy phụ nữ bây giờ không ít người vì sự vô tâm, hờ hững của chồng mà phải một mình gồng gánh trên vai mọi thứ. Để rồi thanh xuân ấy cứ mãi héo mòn, khô cằn theo thời gian chẳng còn sức sống. Có những người phụ nữ khác chỉ vì sự vô tâm đến từ chồng mà đã không thể biết chia sẻ cùng ai, để rồi họ quyết định lựa chọn con đường ngoại tình. Nhưng phụ nữ ngoại tình rồi sẽ ra sao đây? Liệu họ có được hạnh phúc hay là bị người đời coi khinh, dẻ bỉu hết những năm tháng còn lại. Dù lựa chọn cách nào thì phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi, cứ mãi phải chịu cô đơn, cằn cõi. Bất hạnh này nối tiếp bất hạnh khác? Đàn ông đã bao giờ hiểu đàn bà để xem người phụ nữ của mình thực sự cần gì, muốn gì hay chưa?

Phụ nữ cô đơn
Phụ nữ cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc là thứ quan trọng nhưng thử hỏi tiền bạc có thể mua được gia đình, mua  được hạnh phúc và nụ cười của người phụ nữ hay không? Bởi một khi đàn bà đã chịu tột cùng của nỗi đau, của sự cô đơn khi lấy nhầm chồng vô tâm thì đến một ngày nào đó họ cũng chọn cách ra đi mà thôi. Lúc đó dù đàn ông các anh có thật nhiều tiền cũng đâu có thể mua được sự quay trở lại của người vợ.

Thế nên đàn ông à đừng sống quá ích kỉ cho bản thân khi các anh bỏ quên người vợ tần tảo của mình? Đừng nhỏ nhen chỉ nghĩ cho mình mà không hề biết rằng vợ các anh đang phiền lòng ra sao chỉ vì sự vô tâm của các anh.

Lấy nhầm chồng vô tâm phụ nữ cả đời cô đơn, héo mòn - Ảnh 3
Đừng nhỏ nhen chỉ nghĩ cho mình mà không hề biết rằng vợ các anh đang phiền lòng ra sao chỉ vì sự vô tâm của các anh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh các anh bởi đó là người đàn bà sẵn sàng vì các anh mà hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ. Người phụ nữ đã cùng anh đồng cam cộng khổ vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời? Là người đàn bà chăm lo cho con các anh, bố mẹ các anh và một tay vun vén cho mái ấm gia đình.

Đàn bà sẽ hạnh phúc khi luôn được người đàn ông của mình yêu thương và trân trọng, luôn được người đàn ông sẽ chia, đồng hành trong mọi vấn đề. Đừng để sự vô tâm của mình mà khiến đàn bà phải khổ đau, cô đơn đàn ông nhé!

Sau khi sinh con xong, nếu chồng nói với bạn những lời này, nghĩa là bạn đã lấy nhầm chồng rồi!

Sau khi sinh con xong, nếu chồng nói với bạn những lời này, nghĩa là bạn đã lấy nhầm chồng rồi!

Người vợ nào cũng mong được chồng yêu chiều ngay cả khi mình xấu xí nhất. Nhưng không mấy ông chồng làm được điều đó.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu lấy nhầm chồng lý do lấy nhầm chồng lấy nhầm chồng vũ phu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm