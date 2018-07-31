Người ta thường bảo chọn chồng phải chọn cho kỹ bởi nếu lấy nhầm chồng vô tâm phụ nữ cả đời cô đơn, héo mòn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Đàn ông luôn cho rằng đàn bà lắm điều, hết đòi hỏi cái này lại đòi hỏi cái khác khiến họ cảm thấy thật mệt mỏi, khó chịu. Thế nhưng đàn ông không hiểu rằng người phụ nữ có nũng nịu ra sao, nhiều chuyện thế nào chẳng qua cũng chỉ mong muốn nhận lại sự yêu thương, quan tâm đến từ các anh mà thôi. Bởi đàn bà sợ nỗi cô đơn, sợ mỗi mình phải gồng mình gánh vác mọi công việc gia đình, đối nội, đối ngoại chỉ vì lấy nhầm chồng vô tâm. Lấy nhầm chồng vô tâm cả đời phụ nữ cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Có không ít ông chồng cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền về cho vợ là vợ thấy vui, thấy hạnh phúc rồi. Thế nên họ chỉ biết mang tiền về cho vợ mà quên mất rằng thứ người phụ nữ cần nhất khi đã lấy chồng không phải là tiền mà chính là sự quan tâm, yêu thương, sẻ chia từ người chồng của mình. Phụ nữ kết hôn là mong muốn nhận được yêu thương, được hạnh phúc chứ không phải là nỗi buồn, là sự cô đơn chỉ vì người chồng quá vô tâm, hờ hững.

Đàn ông không hiểu rằng đôi khi chỉ một chút quan tâm, một hành động sẻ chia, một món quà nho nhỏ thôi cũng đủ làm cho người phụ nữ ấm lòng. Với phụ nữ niềm vui và hạnh phúc đơn giản lắm. Phụ nữ chỉ cần gia đình luôn vui vẻ, tràn ắp tiếng cười với sự quan tâm, hỗ trợ và thấu hiểu nhau của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là từ người chồng của mình. Tôi thấy phụ nữ bây giờ không ít người vì sự vô tâm, hờ hững của chồng mà phải một mình gồng gánh trên vai mọi thứ. Để rồi thanh xuân ấy cứ mãi héo mòn, khô cằn theo thời gian chẳng còn sức sống. Có những người phụ nữ khác chỉ vì sự vô tâm đến từ chồng mà đã không thể biết chia sẻ cùng ai, để rồi họ quyết định lựa chọn con đường ngoại tình. Nhưng phụ nữ ngoại tình rồi sẽ ra sao đây? Liệu họ có được hạnh phúc hay là bị người đời coi khinh, dẻ bỉu hết những năm tháng còn lại. Dù lựa chọn cách nào thì phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi, cứ mãi phải chịu cô đơn, cằn cõi. Bất hạnh này nối tiếp bất hạnh khác? Đàn ông đã bao giờ hiểu đàn bà để xem người phụ nữ của mình thực sự cần gì, muốn gì hay chưa?

Phụ nữ cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Tiền bạc là thứ quan trọng nhưng thử hỏi tiền bạc có thể mua được gia đình, mua được hạnh phúc và nụ cười của người phụ nữ hay không? Bởi một khi đàn bà đã chịu tột cùng của nỗi đau, của sự cô đơn khi lấy nhầm chồng vô tâm thì đến một ngày nào đó họ cũng chọn cách ra đi mà thôi. Lúc đó dù đàn ông các anh có thật nhiều tiền cũng đâu có thể mua được sự quay trở lại của người vợ. Thế nên đàn ông à đừng sống quá ích kỉ cho bản thân khi các anh bỏ quên người vợ tần tảo của mình? Đừng nhỏ nhen chỉ nghĩ cho mình mà không hề biết rằng vợ các anh đang phiền lòng ra sao chỉ vì sự vô tâm của các anh. Đừng nhỏ nhen chỉ nghĩ cho mình mà không hề biết rằng vợ các anh đang phiền lòng ra sao chỉ vì sự vô tâm của các anh - Ảnh minh họa: Internet Hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh các anh bởi đó là người đàn bà sẵn sàng vì các anh mà hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ. Người phụ nữ đã cùng anh đồng cam cộng khổ vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời? Là người đàn bà chăm lo cho con các anh, bố mẹ các anh và một tay vun vén cho mái ấm gia đình. Đàn bà sẽ hạnh phúc khi luôn được người đàn ông của mình yêu thương và trân trọng, luôn được người đàn ông sẽ chia, đồng hành trong mọi vấn đề. Đừng để sự vô tâm của mình mà khiến đàn bà phải khổ đau, cô đơn đàn ông nhé!

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