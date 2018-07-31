Phụ nữ một đời chồng thì đã sao? Vẫn có được cái kết viên mãn như thường

Tâm sự gia đình 31/07/2018 05:30

Mọi người thường nghĩ, phụ nữ đã qua một đời chồng thường khó có cái kết viên mãn sau này. Nhưng đối với những ai dám đánh đổi, dám cho mình cơ hội thì lại khác. Họ vẫn có cái kết viên mãn như thường.

Theo quan niệm ngày xưa, trai có thể năm thê bảy thiếp, nhưng gái chính chuyên thì chỉ có 1 chồng. Nếu bị chồng bỏ thì hầu như không thể tìm được hạnh phúc khác vì bị người đời cười chê. Nhưng ngày nay thì khác, khi xã hội đã phát triển theo hướng tích cực hơn, nam nữ đều bình đẳng, đều có quyền tiến thêm bước nữa nếu cảm thấy không hợp. 

Nói thì là thế, nhưng khi vào thực tế, có mấy phụ nữ có thể vượt qua định kiến? Nhiều người rụt rè, lo sợ trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Họ sợ sẽ gặp phải những gã sở khanh qua đường, không thì họ sợ mình sẽ bị khinh thường, vì bản thân đã qua một đời chồng.

Ngày nay, xã hội đã phát triển người phụ nữ nên cho mình cơ hội
Ngày nay, xã hội đã phát triển người phụ nữ nên cho mình cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Chị Hằng và chồng đã li dị gần 4 năm. Bên cạnh chị có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng chị không muốn chấp nhận vì sợ người đó sẽ lại lừa dối mình như người chồng cũ.

Trong công ty, chị may mắn được biết anh Kha, là trưởng phòng của chị. Anh ấy đã giúp chị rất nhiều trong công việc. Có hôm, cả phòng chị rủ nhau đi ăn rồi đi karaoke, chị thì say mướt và anh Kha đã chở chị về đến nhà.

Chị biết anh ấy thích chị vì anh có thổ lộ vài lần, nhưng đều bị chị lảng sang chuyện khác. Chị không dám đối mặt với tình yêu của anh, mặc dù chị cũng đã mến anh từ lâu. Nhưng anh không bỏ cuộc, chị càng từ chối, anh càng muốn tiến đến bên chị. Anh hiểu và thông cảm cho cuộc sống của chị. Và anh muốn làm người đàn ông sẽ che chở cho chị hết quãng đời còn lại.

Chị Hằng không dám đối mặt với tình yêu của anh Kha
Chị Hằng không dám đối mặt với tình yêu của anh Kha vì sợ lại lầm lỡ - Ảnh minh họa: Internet

Chị Hằng đêm nào cũng thao thức, vì anh Kha và vì những điều khác nữa. Chị nghĩ tình cảm này sẽ đi đến đâu nếu chị chấp nhận? Ba mẹ anh ấy liệu có chấp nhận chị hay không? Và chị lo sợ vì chị mà cả tương lai của anh ấy bị vùi dập, không thể sánh bằng bạn bè. Những ý nghĩ ấy luôn xuất hiện trong đầu chị, chị luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Luôn cho rằng hạnh phúc cả đời mình tới đây là chấm hết.

Sáng hôm sau, khi chị chuẩn bị đi làm thì đã thấy xe con đậu trước cửa nhà, hóa ra là anh Kha. Anh đã đợi để chở chị đến cơ quan. Nhưng chị không muốn bước lên vì sợ mọi người sẽ bàn tán, sợ mình mang đến phiền phức cho anh. 

- Em vào đi, hôm nay anh muốn đón em đi làm và anh mong ngày nào cũng được như vậy.

- Em xin lỗi, nhưng mà em không muốn phiền anh, thôi em đi trước nhé.

Nói dứt câu, chị bỏ đi hướng khác, nhưng rồi, anh Kha đã nắm lấy tay chị và nói:

- Anh thích em, hãy cho anh cơ hội để làm người đàn ông của em nhé!

- Em không muốn vậy, anh còn trẻ, còn tương lai, bên ngoài nhiều người chờ đợi anh, việc gì phải thích một người đã qua một đời chồng như em.

- Em biết không, tình yêu thật sự chỉ dành cho những ai biết chấp nhận thử thách. Đối với anh, việc em đã qua 1 đời chồng hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng bây giờ là em có dám tin vào chính con tim mình không?

Phụ nữ một đời chồng thì đã sao, vẫn có cái kết viên mãn như thường
Phụ nữ một đời chồng thì đã sao, vẫn có cái kết viên mãn như thường - Ảnh minh họa: Internet

Lời nói đó của anh như làm chị thức tỉnh. Đúng thật, bấy lâu nay chị luôn sống trong sự sợ hãi, chị hoàn toàn đã lãng quên hạnh phúc và nghĩ thứ hạnh phúc xa xỉ ấy sẽ chẳng tìm đến mình. Nhưng giờ, chị sẽ không như vậy nữa, chị muốn thử, chị muốn yêu anh bằng cả trái tim.

Thế là tìm hiểu nhau được nửa năm, anh và chị đã tiến đến hôn nhân. Trong nửa năm ấy, gia đình anh đã phản đối. Nhưng chị ngày nào cũng tới lui trò chuyện. Dần dà, sự phản đối ấy đã bị đẩy lùi. Thấy anh chị yêu nhau thật lòng, cả gia đình hai bên đều rất hạnh phúc.

Bạn thấy không, chỉ cần gạt bỏ sự tự ti, sự lo sợ, dám đương đầu với tình yêu mới, thì hạnh phúc sẽ tìm đến ta. Chúng ta luôn nhớ là phụ nữ, phải biết sống cho bản thân, phải biết yêu thương chính mình và không ngừng cho mình cơ hội nhé. Phụ nữ một đời chồng thì đã sao? Vẫn có cái kết viên mãn như thường.

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