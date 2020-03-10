Không sai vào đâu: 4 đặc điểm của đàn ông bất tài, không thể làm việc lớn

Dấu hiệu dễ nhận thấy khi đàn ông không chấp nhận thực tế chính là họ thường xuyên đổ lỗi cho người khác. Nếu họ không giàu có, họ sẽ cho rằng đó là lỗi ở ba mẹ, vợ con, hay bất kì ai xung quanh. Họ không nghĩ rằng đó là vì bản thân chưa cố gắng đủ, mà cho rằng vì họ thiếu may mắn hơn người khác.

Một người đàn ông trưởng thành , bản lĩnh, có chí lớn tài cao sẽ không bao giờ mắc những khuyết điểm khó chữa này.

Đàn ông bản lĩnh hay không là nằm trong cách nhìn nhận. Người trưởng thành nhìn vào bản thân đầu tiên, người chưa trưởng thành lại nhìn vào người khác trước tiên.

Quả thật, cuộc sống này có rất nhiều người may mắn. Nhưng mỗi cuộc đời đều không thể thiếu sự cố gắng. Người may mắn hơn có khi còn phải nỗ lực nhiều hơn. Vì vạch xuất phát của họ cao hơn người khác, nên đích đến của họ cũng xa hơn. Đàn ông bản lĩnh sẽ may mắn là trời ban, nhưng vận mệnh là nằm trong tay mình. Người may mắn chưa chắc thành công hơn người kém may mắn. Nhưng nếu nỗ lực không ngừng, thì đích đến của cả hai đều có thể ngang bằng nhau.

Hiếu thắng, thích phô trương

Những người đàn ông thành công thường rất khiêm nhường, phong thái ung dung khiêm tốn. Họ không cần nói quá nhiều, cũng không thích hơn thua với người khác. Bởi trí tuệ và bản lĩnh mới là thứ đắt giá nhất của mỗi người đàn ông. Sự hiếu thắng, hơn thua không nói lên được sức mạnh của đấng mày râu.

Những người đàn ông thành công thường rất khiêm nhường, phong thái ung dung khiêm tốn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông thất bại thường là người hiếu thắng và thích chứng tỏ. Vì họ không được công nhận, nên càng muốn chứng tỏ cái tôi. Vì người khác không đánh giá cao trí tuệ và bản lĩnh của họ mà họ phải cố chứng minh mình tài giỏi.

Đàn ông giỏi không cần nói bản thân kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng người khác vẫn thấy họ giỏi, qua cách họ nói chuyện, qua những đồ vật họ xài, qua chất lượng cuộc sống họ đang có. Còn đàn ông kém cỏi thì dù có cố phô bày thế nào cũng chẳng thể che giấu những cái “nghèo nàn” trên người.

Thích đổ trách nhiệm

Đàn ông trưởng thành không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Đó là đặc điểm nổi bật nhất của đàn ông thành công. Vì chỉ khi biết có trách nhiệm, đàn ông mới không sa đà và dễ mắc sai lầm. Tinh thần trách nhiệm càng cao, đàn ông càng nghiêm khắc với bản thân thì càng giữ được phong độ cao trong công việc và cuộc sống.

Ngược lại, đàn ông thường đổ trách nhiệm cho người khác sẽ không thoát khỏi suy nghĩ sẽ có người gánh trách nhiệm giúp mình. Từ đó, họ sẽ không sợ sai, sẽ sống và làm việc qua loa, không nghĩ đến hậu quả.

Ghen tị với thành công của người khác

Người đàn ông trưởng thành thường thấy vui khi người khác thành công, thậm chí họ còn giúp đỡ để người khác đạt thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trưởng thành thường thấy vui khi người khác thành công, thậm chí họ còn giúp đỡ để người khác đạt thành tựu. Bởi họ có suy nghĩ rằng thành công từ người khác sẽ cho họ những bài học lớn, giúp người khác thành công cũng là đang giúp bản thân phát triển. Đó là suy nghĩ tiên tiến, trưởng thành của đàn ông.

Ngược lại, đàn ông kém cỏi thường ghen tị khi thấy người khác thành công. Họ không muốn học hỏi vì lòng đố kỵ, họ cũng không thích giúp đỡ người khác thành công. Suy nghĩ càng hạn hẹp thì đàn ông càng khó nhìn xa trông rộng, có chí lớn để làm đại sự.

Quan trọng nhất là cách nhìn nhận tích cực trước mọi chuyện. Thấy người khác thành công không có nghĩa là bạn thất bại. Mấu chốt thành công là ở cách bạn tiếp thu, học hỏi được gì từ thành tựu của người khác.