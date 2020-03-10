Không sai vào đâu: 4 đặc điểm của đàn ông bất tài, không thể làm việc lớn

Phụ nữ yêu 10/03/2020 05:17

Người đàn ông trưởng thành không bao giờ tự nhận mình tài giỏi, bản lĩnh lớn lao. Nếu ngược lại thì đó chỉ là một cậu bé lớn xác, với nội hàm kém cỏi và bất tài.

Một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh, có chí lớn tài cao sẽ không bao giờ mắc những khuyết điểm khó chữa này.

Không chấp nhận thực tế

Dấu hiệu dễ nhận thấy khi đàn ông không chấp nhận thực tế chính là họ thường xuyên đổ lỗi cho người khác. Nếu họ không giàu có, họ sẽ cho rằng đó là lỗi ở ba mẹ, vợ con, hay bất kì ai xung quanh. Họ không nghĩ rằng đó là vì bản thân chưa cố gắng đủ, mà cho rằng vì họ thiếu may mắn hơn người khác.

dan ong truong thanh 1
Người trưởng thành nhìn vào bản thân đầu tiên, người chưa trưởng thành lại nhìn vào người khác trước tiên - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, cuộc sống này có rất nhiều người may mắn. Nhưng mỗi cuộc đời đều không thể thiếu sự cố gắng. Người may mắn hơn có khi còn phải nỗ lực nhiều hơn. Vì vạch xuất phát của họ cao hơn người khác, nên đích đến của họ cũng xa hơn. Đàn ông bản lĩnh sẽ may mắn là trời ban, nhưng vận mệnh là nằm trong tay mình. Người may mắn chưa chắc thành công hơn người kém may mắn. Nhưng nếu nỗ lực không ngừng, thì đích đến của cả hai đều có thể ngang bằng nhau.

Đàn ông bản lĩnh hay không là nằm trong cách nhìn nhận. Người trưởng thành nhìn vào bản thân đầu tiên, người chưa trưởng thành lại nhìn vào người khác trước tiên.

Hiếu thắng, thích phô trương

Những người đàn ông thành công thường rất khiêm nhường, phong thái ung dung khiêm tốn. Họ không cần nói quá nhiều, cũng không thích hơn thua với người khác. Bởi trí tuệ và bản lĩnh mới là thứ đắt giá nhất của mỗi người đàn ông. Sự hiếu thắng, hơn thua không nói lên được sức mạnh của đấng mày râu.

dan ong truong thanh 2
Những người đàn ông thành công thường rất khiêm nhường, phong thái ung dung khiêm tốn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông thất bại thường là người hiếu thắng và thích chứng tỏ. Vì họ không được công nhận, nên càng muốn chứng tỏ cái tôi. Vì người khác không đánh giá cao trí tuệ và bản lĩnh của họ mà họ phải cố chứng minh mình tài giỏi.

Đàn ông giỏi không cần nói bản thân kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng người khác vẫn thấy họ giỏi, qua cách họ nói chuyện, qua những đồ vật họ xài, qua chất lượng cuộc sống họ đang có. Còn đàn ông kém cỏi thì dù có cố phô bày thế nào cũng chẳng thể che giấu những cái “nghèo nàn” trên người.

Thích đổ trách nhiệm

Đàn ông trưởng thành không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Đó là đặc điểm nổi bật nhất của đàn ông thành công. Vì chỉ khi biết có trách nhiệm, đàn ông mới không sa đà và dễ mắc sai lầm. Tinh thần trách nhiệm càng cao, đàn ông càng nghiêm khắc với bản thân thì càng giữ được phong độ cao trong công việc và cuộc sống.

Ngược lại, đàn ông thường đổ trách nhiệm cho người khác sẽ không thoát khỏi suy nghĩ sẽ có người gánh trách nhiệm giúp mình. Từ đó, họ sẽ không sợ sai, sẽ sống và làm việc qua loa, không nghĩ đến hậu quả.

Ghen tị với thành công của người khác

dan ong truong thanh 3
Người đàn ông trưởng thành thường thấy vui khi người khác thành công, thậm chí họ còn giúp đỡ để người khác đạt thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trưởng thành thường thấy vui khi người khác thành công, thậm chí họ còn giúp đỡ để người khác đạt thành tựu. Bởi họ có suy nghĩ rằng thành công từ người khác sẽ cho họ những bài học lớn, giúp người khác thành công cũng là đang giúp bản thân phát triển. Đó là suy nghĩ tiên tiến, trưởng thành của đàn ông.

Ngược lại, đàn ông kém cỏi thường ghen tị khi thấy người khác thành công. Họ không muốn học hỏi vì lòng đố kỵ, họ cũng không thích giúp đỡ người khác thành công. Suy nghĩ càng hạn hẹp thì đàn ông càng khó nhìn xa trông rộng, có chí lớn để làm đại sự.

Quan trọng nhất là cách nhìn nhận tích cực trước mọi chuyện. Thấy người khác thành công không có nghĩa là bạn thất bại. Mấu chốt thành công là ở cách bạn tiếp thu, học hỏi được gì từ thành tựu của người khác.

Chỉ có phụ nữ dại dột mới nói những lời này khiến đàn ông dần rời xa

Chỉ có phụ nữ dại dột mới nói những lời này khiến đàn ông dần rời xa

Phụ nữ khôn nói lời đàn ông muốn nghe, phụ nữ dại nói điều khiến đàn ông muốn rời xa. Nếu không muốn có ngày mất chồng, phụ nữ đừng bao giờ nói những lời thế này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông bản lĩnh đàn ông kém cỏi đàn ông thành công

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này