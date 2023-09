Không sai vào đâu: 4 đặc điểm của đàn ông bất tài, không thể làm việc lớn

Người trưởng thành nhìn vào bản thân đầu tiên, người chưa trưởng thành lại nhìn vào người khác trước tiên - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, cuộc sống này có rất nhiều người may mắn. Nhưng mỗi cuộc đời đều không thể thiếu sự cố gắng. Người may mắn hơn có khi còn phải nỗ lực nhiều hơn. Vì vạch xuất phát của họ cao hơn người khác, nên đích đến của họ cũng xa hơn. Đàn ông bản lĩnh sẽ may mắn là trời ban, nhưng vận mệnh là nằm trong tay mình. Người may mắn chưa chắc thành công hơn người kém may mắn. Nhưng nếu nỗ lực không ngừng, thì đích đến của cả hai đều có thể ngang bằng nhau.

Đàn ông bản lĩnh hay không là nằm trong cách nhìn nhận. Người trưởng thành nhìn vào bản thân đầu tiên, người chưa trưởng thành lại nhìn vào người khác trước tiên.