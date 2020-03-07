Không chỉ 8/3, mỗi ngày phụ nữ đều muốn đàn ông tặng 3 món quà đặc biệt này

Đời sống 07/03/2020 05:09

Với người chồng tốt thì ngày nào cũng là ngày lễ 8/3 để yêu thương, quý trọng vợ. Họ sẵn sàng mỗi ngày đều dành tặng 3 món quà này cho vợ.

8/3 không phải là dịp duy nhất trong năm để đàn ông bày tỏ yêu thương, trân quý. Một người chồng tốt sẽ luôn tặng vợ những món quà đặc biệt này mỗi ngày, đâu cần một dịp đặc biệt mới biết quý trọng vợ?

Chở che

Hơn mọi món quà đắt tiền, phụ nữ chỉ cần tấm chân tình của đàn ông. Đàn ông có tâm với vợ sẽ luôn chở che cho vợ trước những vất vả gian nan trong đời. Không phải chỉ là một người đàn ông biết kiếm tiền, mà còn muốn lo cho vợ con từ tinh thần đến vật chất. Cũng không thể nói một người chồng nghèo khó thì không đủ khả năng chở che cho vợ con.

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Hơn mọi món quà đắt tiền, phụ nữ chỉ cần tấm chân tình của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cốt là cái tâm luôn hướng tới gia đình. Đàn ông làm nhiều tiền đến mấy mà không nhìn ngó vợ con thiếu thốn gì, cần mình giúp đỡ những gì thì cũng là nông cạn. Đàn ông nghèo mà chắt chiu từng đồng, luôn muốn cho vợ con những thứ tốt nhất thì cũng được gọi là bản lĩnh.

Bản lĩnh của đàn ông nằm ở việc vì gia đình mà không ngại khó khăn, vì vợ con mà chuyện gì cũng có thể đương đầu. Vợ không hoàn hảo nhưng có chồng sẽ bớt thiệt thòi. Con chưa khôn ngoan, nhưng còn có cha dạy dỗ bảo bọc. Đó là sự chở che đáng ngưỡng mộ nhất của đàn ông với vợ con, gia đình.

Quan tâm

Không phải người chồng nào cũng đủ tinh tế để hiểu được người vợ bên cạnh. Nhưng quan trọng là họ luôn muốn làm vợ vui. Như một người chồng nghèo vì biết vợ thích được tặng hoa mà những ngày lễ luôn chắt góp mua cho vợ một cành hồng. Hay vì biết con muốn tặng quà sinh nhật mà cố gắng mua một cái kẹp rẻ tiền trong chợ. Quà không mắc tiền, không có nghĩa là người đàn ông không nhiều yêu thương.

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Sự quan tâm không thể có tiền là mua được, bởi thế món quà này thật sự quý giá với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc đơn giản hơn mọi món quà, chính là sự sẻ chia, quan tâm của đàn ông với vợ mỗi ngày. Cố gắng tìm hiểu xem hôm nay vợ có gì không vui, sức khỏe có tốt không, việc nhà có nhiều không. Nếu vợ mệt mỏi, thì có thể vào bếp giúp vợ, chăm con để vợ nghỉ ngơi. Sự quan tâm không thể có tiền là mua được, bởi thế món quà này thật sự quý giá với phụ nữ.

Người đàn ông là trụ cột gia đình

Một người đàn ông bản lĩnh sẽ luôn coi mình là trụ cột của gia đình, có trách nhiệm với vợ con. Vì có trách nhiệm nên không để vợ con chịu khổ, thiệt thòi. Vì có trách nhiệm nên càng phải cố gắng không ngừng, cho vợ con cuộc sống đủ đầy và vui vẻ hơn. Và vì có trách nhiệm nên đủ bản lĩnh tránh xa cám dỗ, không vướng vào thói xấu để làm khổ vợ con.

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Chỉ có người đàn ông bản lĩnh mới có thể trở thành người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai lấy vợ cũng dễ, cũng chẳng mất công sinh con. Nhưng chỉ có người đàn ông bản lĩnh mới có thể trở thành người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Chỉ người chồng thương vợ mới xứng đáng có một gia đình ấm cúng. Không nằm ở việc kiếm được nhiều tiền hay ít, có danh vọng địa vị cao hay không, mà là ở nhận thức về ý nghĩa của gia đình. Và với phụ nữ, chồng có thể nghĩ và làm được thế mỗi ngày đã là món quà vô giá họ hãnh diện với bất kì ai.

4 ‘điểm yếu’ của đàn ông - vợ tinh tế động chạm chồng vừa nể vừa yêu

4 ‘điểm yếu’ của đàn ông - vợ tinh tế động chạm chồng vừa nể vừa yêu

Đàn ông dẫu bản lĩnh thế nào vẫn có những “điểm yếu” không để ai biết. Nếu vợ khôn ngoan thì phải biết cách nắm bắt, chồng ắt vừa nể vừa yêu.

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